港报财经评论：又到八九月震荡，大蓝筹不怕买--信报8月7日

又到八九震荡 大蓝筹唔怕买/ 习广思

美股上周五在当地就业数据理想带动下，三大指数录得介乎0.18%至0.3%的升幅，当中金融板块受惠债息上扬，高收0.72%；资讯科技板块涨0.27%。如果相信美元见底反弹、债息回升，滙控未来两个月的表现或会好过腾讯。然而，整体来说，8、9月仍是季节性波动较明显的月份，较适合伺机而动。

上周五美元与美债息率上扬，美滙指数升了0.76%，论单日升幅，是去年12月15日以来最大，美元淡友因过度自信而被挟仓，如此看来，美元仍有机会再多挟一阵。美国十年期长债息率只升了4个基点，未算太急。

美元转强，港元在美国尾市跌至接近7.82水平，距离联滙的弱方兑换保证还有约300点子。如果未来两个月美元反弹持续，港元料会触及这条警戒线，本港拆息有机会上扬。近期本港蓝筹地产股表现不俗，但笔者不敢跟进，大家还记得去年11月至12月期间，美国总统特朗普胜出大选后，美元及美债息大升，地产股遭到抛售而急挫吗？前车可监也！

今次美元大幅反弹，除了因为7月份的就业数据理想及技术超卖等因素外，白宫经济顾问科恩接受彭博电视访问时透露，减税方案将会在初秋提上国会委员会审议，亦是利好原因之一。这是老特竞选政纲的重大经济议题，奈何他就职以来是非多多，民望大插水，市场对他推动税改，原本已没有太大期望。今次科恩重提减税方案，把企业利得税由35%降至23%以下的经合组织国家平均税率水平，以提升美国的国际竞争力，吸引资金回流投资。

减税困难之处在于怎样开源和节流，以弥补税收减少对国库造成的收入损失，不论是科恩、老特或共和党高层，暂时都未透露有乜计。共和党早前曾提出对入口货征税以填补财政缺口，但反对声音大，已经放弃了。

正因为大家对税改近乎死心，小小正面的消息已有助美元回升。无论乜理由都好，美元超卖后有条件反弹，未来两个月税改消息重上议事日程可以是一个藉口；经济数据摆脱了年初以来的弱势，会是另一个炒作理由。上周五美股市场上，金融股跑赢大市，罗素小型股指数升了0.5%，表现较三大指数为佳，有点特式交易翻兜之感。

强美元对新兴市场并非好事，加上8至9月份是美国波动指数（VIX）的传统上升月份，从可见，2001年至2015年间VIX指数的平均走势，每年8月至9月均是爬升期，代表这段时间是股市每年中最波动的日子；到了10月后VIX开始回落，股市第四季表现通常较佳是有其道理。

所以，在未来两个月，投资还是保守及审慎一点较好，留起子弹在10月之后再博过。举目所见，短期内可能为股市带来震荡仍是联储局及其他央行的退市计划。站在央妈们的角度，金融海啸后棉乾絮湿地凑住经济，今日环球踏上复苏之路，再唔拿拿声甩身，唔通真系要成世QE咩？联储局开始缩表，欧央行定出收水蓝图，这些都是8、9月间的事，都可能令金融市场出现震荡。

不过，暂时又毋须太过恐慌，根据券商预测，港股未来几年的盈利仍有增长，2017年的恒指预测市盈率现为13倍，明年会跌至12倍，2019年则落到11倍，明年及后年的每股盈利增长分别为9%及9.4%。当然，券商的预测也会随形势而改变，但就目前的数据而论，仍可利用8、9月份的波动市趁低吸纳大蓝筹。（完）

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