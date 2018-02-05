港报财经评论：友邦升轨争持，业绩决定前路--经济日报2月3日

友邦升轨争持，业绩决定前路/ 林瑞芬

恒指昨周五收报32601点，跌0.12%，大市成交额1,479.3亿元，技术上，终确认失守10天綫（现处于32779点），农历新年前夕，大趋势反覆整固为主。

后市回吐，最好能坚守31500至32000点，不然，破坏大涨小回的格局。向上，若恒指重上33000点，则视为延伸升浪的开始，反覆上探35000关。

上证昨收报3462点，微升0.44%。A股周四曾出现，收市时逾200个股跌停，瑞信发表研究报告总结原因，是有内地信托产品集体到期拆仓所致。这事缘于去年11月底，内地监管机构要求，针对投资证券类别信托产品的杠杆施加限制，令在今年起，部分信托产品需要出售资产套现，涉资可能高达3,300亿元人民币。如果是因此为由，突挫之后，后市A股的下调幅度可望回顺。

上证50指数昨升0.27%，收报3149点。国指昨收报13538点，升0.78%。结合上证50指数与国指走势分析，周初同时遇阻筑短期顶部，龙头蓝筹经过连日上涨之后，确然要抖抖，所见中国平安（02318）股价日升日跌，昨收报90.7元，跌0.4%，所幸回得暂不深，后市守稳86.5元则可安渡反覆调整期。毕竟已愈来愈接近农历新年假期，中资流动将放缓，技术上，上证50指数筑阻力近3200，回吐如一直坚守60天綫（现近2953）则无大碍。

国指走向就要多参考上证50指数此间的回吐压力，技术上，国指14000暂遇阻，回吐13000宜守，月内最好以在13000至14000横行以消化之前的升幅。笔者在周五见报的文章已分析，国指今年迎改革，将新加入红筹股及民营股份，相关股份的盈利增长应比目前一些内银股为高，加入之后有大机会带动国指估值的上调，从而推动国指有潜在的意外上升空间，后市技术关键不是在14000心理关口，而是在密集阻力14500点。

手机大王苹果上季销售理想，推动瑞声科技（02018）及舜宇光学（02382）股价昨日分别攀升7.3%及3.8%。大市在相对高位反覆，蓝筹股没有出现整体下跌之趋势，轮流升，望延续港股的升浪。

后市个股如何安渡大市巩固的考验，万变不离其宗，主要看公司盈利面是否支持，估值是否合理。2月将揭晓的业绩表，将有判断。摸底蓝筹，当中友邦保险（01299）将于本月底公布全年业绩，已有券商率先检阅作预测，据德银预测，友邦去年度整体业绩将见稳健，内涵价值（EV）将达499亿美元，按年升18.5%；新业务价值按年升27.8%至35.15亿美元，当中业务量与利润率一同起推动作用；全年纯利升39.3%至58.02亿美元。有忧虑因为2017年首季的盈利基数提高了，今年首季的表现将是平缓，但德银指友邦已把年度结算日由11月底变为12月底，加上亚洲货币升值，都有助缓冲高基数的影响，不用过分忧虑。投资建议方面，就维持买入友邦建议，中期目标价76.5元。

友邦作为亚洲寿险股，在香港业绩稳健增长，在国内又得益中产的崛起驱动对寿险的需求，其发展优势，相比于中国公司长期处于资产负债久期严重错配的状态（中国长期债券供给不足所致），友邦可以更好地匹配资产负债久期，有效降低利率周期对盈利的冲击，确保利润增长的超高稳定性。无疑近年内地对资本管制措施严格，内地人来港投保大减，但大和资本在最报告有所分析，弱美元有机会提高友邦经营利润，料今、明两年其新业务价值增长为16%及13%，中期目标价看84元。

环球加息临近亦有利友邦，周綫图所见，友邦去年11月以来窄幅作整固，能否安渡调整期，目前之关键是上升轨支持位65元左右，若能守之，通过考验挑战70元心理大关的机遇，昨收报65.2元，以63元止蚀。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘