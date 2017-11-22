港报财经评论：双箭齐发，勇闯三万--经济日报11月22日

双箭齐发 勇闯三万/ 林瑞芬

真是「买腾讯控股无痛苦！」因近月蓝筹股的表现，以腾讯升势最为勇，再加只中国平安，双箭齐发。

当全城都认为只有腾讯股价有力升，赶上车，求过于供，形成升势更为凌厉，不估顶而只有下设止赚或止蚀，20天綫378港元为后市的关键支持。腾讯昨收报430港元，升2.4%，盘中高见439.6港元。

大小户赶着上车吸纳腾讯，情况都有点像本港楼市，怕楼价持续攀升、怕错过，一有新盘即抢，长沙湾地皮最近获财团高价夺得，可见面包价高、面粉价更高！楼价高、高、高，但本港地产股暂时不见谷得起，并不见与楼价挂鈎。且看新世界发展、恒基地产、新鸿基地产及长实集团，自9月或10月筑高位而回，近周跌穿50天綫，处于整固中。另外宏观滙丰控股、中国移动股价都位处50天綫楼下，与恒指高企50天綫（现近28,400）相比，弱势得多。

恒指昨收报29,818点，大升557点或1.91%，大市成交额高达1,570亿港元，终于有少少大时代气氛。无疑恒指高企50天綫之上，关键主要来自腾讯及平保双箭头的连绵升浪所推动，年底前恒指走向都好明显由这两只股份所主导，若两股升势持续，则恒指维持缓涨逐小级探高；相反，若两股出现获利回吐，而其他蓝筹还是原地踏步甚至再开倒后车，恒指缓涨之势将受阻而回。

技术上，恒指在蓝筹不平衡下推进，可预见暂时的升势较缓慢，昨日成功挑战29,300之后，下一级向30,000关口迈进，如果连30,000点都升穿，最终再上探2007年10月高位31,958可能不是梦想事，当然，后市升势能否维持，还看关键支持28,400可否一直守稳。

回说平保，昨日急升8.8%，收报86.2港元，盘中高见86.35港元。在平保带动下，中国财险、中国太保、中国太平及新华保险等涨幅介乎4.5%至11%不等，内险股造好，推动国指昨大升336点或2.91%，至11,874收市，进一步向12,000关口迈进。

平保又获中金公司贴金，刊报告唱好，把其目标价上调17%至98港元，摩根大通就预期可上试100港元，德银更给予目标价106.1港元，真是信不信由你！平保与传统同业相比，金融科技上已经领先，确有更强劲的增长潜力保证，强者愈强，股价领风骚；短期来讲，突破80港元大关将为后市关键支持位参考。

另外，中金发表报告亦把新华保险目标价上调至73港元。中金指出，新华保险转型的前景乐观，潜在对股价的催化剂有四个：一是今年第四季和2018年首季业绩料按年大增；其二是个税递延型养老险试点落地；其三是12月1日新华投资者开放日；其四是年底流动性低点对国债利率的影响。见新华保险H股昨日突破8月高位，以全日最高位56港元收市，若后市确认突破56港元的话，中期升浪可延续。

大市成交额昨日高达1,570亿港元，腾讯成交额217亿港元，平保成交额94亿港元，港交所就因为大市交投急增而受到刺激，昨日交投金额近68亿港元，位列十大成交金额榜中第三位，股价抢升5.5%至244.8港元，明显为大市交投大增所推动，反覆向250港元挑战。

基本上，大、中价中资股有「钱」途，万科企业A昨抽升10%，涨停板，随即带动万科H股大升7.4%至29.15港元。而上周指中信证券第四季业绩料受惠政策可能有正面惊喜，股价昨亦显著急升6.8%，收报17.58港元。而无运行的，弱势的二、三綫中资股就继续愁，如中国铁建逆市跌0.2%、创低位，中国交通建设亦向下炒，跌0.23%。中资股的强弱势分明，勿锄强扶弱、逆势而行！（完）

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