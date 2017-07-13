港报财经评论：反覆冲顶，还看中资--经济日报7月13日

反覆冲顶 还看中资/ 林瑞芬

北水南流，续滋润港股。恒指昨收报26,043点，升166点或0.64%；国指收报10,517点，升101点或0.97%，大市成交额861.2亿港元。

中资金融股，除内银股之外，券商股股价昨日也见温和上升。恒指昨早试扑26,100左右高位，最高见26,147，正在试冲顶，技术上，宜一口气冲高。按周綫图所示，如于后市确认一浪高于一浪的推进成功，恒指将反覆挑战27,500左右目标。无疑，按周綫图所示，恒指月内如持续坚守于自2016年延伸的上升轨支持位近25,300左右，向上顺势向中期上升通道顶目标27,500挑战的机会高。

国指方面，技术上，就要确认突破10,650点密集阻力位，才属完全脱离2月以来的大型上落闷局，有所突破则可挑战11,000心理关口。摩根士丹利近月的号召力果然强劲，暂成明灯。内银股持续获市场追捧，愈战愈勇，工行升3.4%、建行升2.6%、中行升2.5%。技术上，若内银股在企稳250天綫后进一步收复50天綫的话，升浪的延续将有望试冲年内高位，如工行企稳5.15港元将继续反覆抽高。即市追落后，就不妨考虑光大控股，公司为投资控股及提供金融服务业务，光大证券及光大银行等内地金融资产价值趋于改善上升，也是有利于光控。该股昨收报17.22港元，守于16.8港元支持，谋回升上望18港元。

虽说有外资唱好，但可能也有股民质疑外资行只是动口不动手，内银H股实际也是需要中资的推动才能更为确认较佳的上升动力。配合观察内银A股的表现，今周就有兴业银行、平安银行、招商银行等成功冲上半年高位，反映中资亦有追捧内银股。

国泰君安最新报告指出，预计2017年下半年内地银行业净息差较2017年第一季度将小幅回升、非利息收入录得稳健增长，以及成本收入比将保持相对较低水平。另外，预计下半年，随着资产品质的企稳，中国内地银行拨备计提的压力将逐渐缓和，资产减值损失对净利润的侵蚀预计将相应得到缓解。考虑到以上所有因素，国泰君安总体预期，中国银行业2017、2018和2019年净利润同比增速分别为4.9%、5.9%和6.5%。在预计净利润增速将从当前的低谷有所恢复、政府降杠杆下可令中国经济风险进一步下降、经济企稳令资产品质将企稳等前设下，下半年低估值的内银股续可望跑赢大市。

另外，推动短期金融股表现较佳的原因，可能在第五次全国金融工作会议或于近日召开。该会议是中国金融界最高规格的会议，一般五年召开一次，主要分析当前金融改革发展面临的新形势，同时对今后一个时期的重要金融工作作出部署。往年会议通常安排于年初（除了第一届），并由于逢二、逢七，与中央换届同年。按国泰君安从过去的资料分析，历次全国金融工作会议后，A股市场上涨概率较大。金融股与市场整体相比，往往存在超额收益。风险偏好提升，或是会后A股市场反应较为积极的重要驱动。出现这个趋势，主要在会议前，投资者对会议内容的预期和影响存在分歧，风险偏好受到抑制。不过，会后，金融领域改革和重大部署「尘埃落定」。A股交易者对改革目标和举措，监管部门组织架构、形式和力度，有了更确定的预期，市场分歧走向收敛，风险偏好或进一步改善，进而带动市场行情。

今周二，反映内地蓝筹股为主的上证50指数又破顶，昨日再冲高位，高见2,604点，但略有反覆，收报2,565点，微跌0.2%，未算确认成功突破关键阻力。不过，国资委公布，上半年，中央企业累计实现利润总额7,218亿元人民币，同比增长15.8%，净利润5,353亿元人民币，同比增长18.6%。6月当月实现利润近1,597亿元人民币，为单月利润历史最好水平。相信对投资者有一定信心鼓舞，上证50指数守稳2,450点，向上呈一浪高于一浪之走势推进，2,600关键阻力确认升破只是迟早之事。技术上，若成功突破2,600为重要突破讯号，预示升浪的延伸挑战2,800关口。（完）

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