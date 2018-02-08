港报财经评论：告别单边升市，适应波动玩法--信报2月8日

告别单边升市，适应波动玩法/ 习广思

美股周二反弹，惟中港股市以至亚洲其他市场均表现反覆，有些高开后升幅大为收窄，另一些或如恒指般倒跌收场。恒指昨天开市升过最多877点，但获利回吐压力颇大，最终倒跌272点收场，成交额2183亿元，颇令好友气馁。美股可能还有反弹空间，美股波幅指数（VIX）目前处于30水平，仍属偏高，应该回到较正常的位置，这对美股暂时有支持。不过，随着债息持续上扬，VIX一度爆升上50，股市将不再是单边升市，要有心理准备时不时有些较大波动。

本周一赌美股波幅指数下跌的基金大输，基金按发行条款结束，投资者只能取回4%本钱，与炒末日轮无异，三四十亿美金就咁化为乌有，金融真系好虚幻。

少了这批VIX期货短仓基金帮手压住VIX，市场供求关系亦可能唔同咗，VIX或应逐步回归常态。

1990年至今，VIX的平均水平约为19，近年长期在10附近的局面料会改变，今次短仓因VIX急升而要急平仓，把VIX推升116%，上到去50，这可能是个别事件，但VIX在经济周期走向尾段时，通常会逐步爬升，2007年及1997年的周期也有此现象。1995年12月VIX见底逐渐爬升，2007年2月VIX亦开始见底，展开升浪。

美国经济的上升周期已持续了10年，应该进入成熟期，VIX开始上也十分合理。今次VIX期货短仓基金爆厂，引发指数大升，正好提醒投资者，经济及金融市场已进入新阶段。在这个调节过程，股市动荡一段时间难免，不少数量型基金其中一个风险指标是VIX指数，若它们把这参数调升至历史平均水平，便须减低所承受的风险，减风险的结果，会令股市调整持续一段时间。

当然，在这过程中，最紧要不会引发大型金融危机，则股市调整过后仍有上升的空间。到经济周期尾段，股市可以升得很颠，所以目前稍为减磅，为的是日后可用更佳的价钱买回。

今次VIX爆升，令股民措手不及，另一个可能爆升的风险指标是信贷息差。美国垃圾债券与10年期国债的息差只得3.3厘，属于周期底部。根据历史经验，债息息差一旦爆升，都会引发股市动荡，通常在经济周期末段或有一些政治危机时，息差便会爆上，欧债危机便是一例。金融市场潜规则是风险早存在，唔爆无人理，一爆大家又恐慌一场。

美股周一大泻后，大行对后市纷纷出报告叫人买货。

美银美林报告指出，宏观数据不断改善及企业盈利预测正在上调，所以环球股市近日只是健康调整。过去30年，6个交易天内调整6%至7%，平均要4个月才能收复失地；接着的12个月，股市平均升幅有13.9%。

高盛股市策略师David Kostin在报告中指出，推动升市的基本因素并未改变，近期的调整主要是技术因素及盘路所推动，今年升市仍会持续，2018年标普500指数的目标仍维持在2850点水平（周二收报2695点）。

摩根士丹利则建议客户买美国的银行股，KBW银行股指数由2月1日高位已跌了5%，市盈率回到减税方案公布前，减税有利银行股盈利，银行亦会释放更多资本投入业务增长，未来12个月，银行股的市盈利会倍升。大行牛气盈盈，散户都系睇定先。（完）

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