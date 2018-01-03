港报财经评论：周小川识做，新年创新高--信报1月3日

周小川识做，新年创新高/ 陆文

踏入2018年首个交易日，恒指一举升破去年高位，收报30515点，飙596点（1.99%）；国指收报12068点，劲涨359点（3.07%），一众权重中资股表现突出，主板成交达1268.45亿元。A股方面，沪指高收1.24%，深成指则升1.4%。两地股市红盘高收，市场期待港股重现去年首日高开已属全年低位的盛况，但这只是良好意愿而已。

港股与A股上扬，某程度受上周五人行推出临时准备金动用安排，令全国性银行可在春节期间短暂使用不超过2%法定存款准备金，估计释放逾万亿元人民币流动性，反映中央以灵活手法解决早前资金紧张情况，亦可增添年初银行放宽信贷的能耐，一下子刺激内银、内险与内房等相关板块弹升，内银之中建行（00939）、工行（01398）昨天均有约3%升幅，内险则有平保（02318）及新华保险（01336）大涨近4.5%，坐拥大量资金的基金为新一年投资部署加仓也带来动力。

另外，涉及技术性的挟好淡仓活动明显，上月受累苹果调低首季新机销情，概念股纷纷下跌，昨天出现挟仓式反弹，公布拆细的舜宇光学（02382）急弹9.2%，收报109.1元；瑞声科技（02018）亦涨7.5%，收报149.8元；腾讯（00700）则升2.9%，略为「落后」。不过上月偏强的股份呈逆市回吐，中芯（00981）挫6.7%，金山软件（03888）亦跌1.5%。从昨天大市个别板块表现，资金追捧科网、内房、内银、内险、汽车、石油、药业及建材类股份为主，与去年的强势股表现相若，属早前完成巩固后反弹的延续。

配合基金为新一年部署其投资组合，部分大行纷纷推介心仪的板块与个股。内房板块获多间大行看好，花旗、美银美林及中金均上调内房股评级。中金表示，内房股经过长达3个月的调整，已近尾声，看好一二线城市优质房企，本月首选为富力（02777）、合景泰富（01813）及中国金茂（00817），三股昨天分别录得9.8%、12.8%及8.1%升幅；而长期则看好中国海外（00688）、龙湖地产（00960）及禹洲地产（01628），昨天亦分别上升4.6%、10.3%及6.7%。中金料内房企业2017年底及2018年初实现销售强劲增长，令行业盈利可实现30%按年增速，目前平均估值为6.9倍，每股资产净值折让35%已接近历史平均水平。

花旗则提到，供给侧改革令内房行业出现重大整合推动力，行业今年继续跑赢大市，配合销售盈利增长及更多大型并购出现，主动回购及估值吸引，故上调内房股目标均价5%，当中首选碧桂园（02007）、万科（02202）、龙湖、旭辉（00884）、合景泰富、金茂及世房（00813），这批股份昨天分别抽高8.1%至12.8%。

汽车股亦获大行唱好，长城汽车（02333）获中金把评级由「中性」上调至「买入」，并提升目标价至11.4元，以反映第四季毛利率升至20%，而旗下WEY的11月销售优于预期，预计2018年WEY销量超过30万辆，带动股价昨天收报9.6元，大升7.3%；广汽（02238）上周与广州市公共交通集团签署新能源汽车、智能、共享等合作协议，刺激股价收19.56元，弹5.6%。五菱汽车（00305）拟售佛吉汽车座椅50%股权，股价收0.59元，升3.5%。

另外，光大证券指出，H股全流通首次试点企业不超过3家，全部H股有250家，152家未全流通，涉及2.58亿元相等港股流通市值的9.2%，全流通有利H股融资，对港股有积极意义。中银国际列出受惠H股全流通的港股，包括港交所（00388）、中电信（00728）、邮储银行（01658）、人保（01339）、中广核电力（01816）、国药（01099）、联想控股（03396）、东风（00489）、北京汽车（01958）、中车时代（03898）、重农行（03618）、中国通号（03969）、中通信（00552）、中外运（00598）及中国机械工程（01829），昨天大部分有升幅，只有联想控股大幅回吐18.2%。

濠赌股昨天逆市下跌，一方面受累12月澳门博彩收入增长逊预期，加上今年农历新年在2月份，相对2017年在1月尾，势影响按年数据比较，而且内地公布限制境外柜员机提款，每人一年不得提取多于10万元人民币，影响澳门中低端赌客活动，令濠赌股短期受压。当然这板块利于炒上落，短期趁势调整，有利下月前后再来一次炒新年旺季及港珠澳大桥通车。昨天银娱（00027）收60.2元，大挫近4%；美高梅中国（02282）低收3.2%；永利澳门（01128）及金沙中国（01928）分别跌2.8%及2.1%。（完）

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