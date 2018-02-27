港报财经评论：回购造就大牛市，美股派对续狂欢--信报2月27日

回购造就大牛市 美股派对续狂欢/ 习广思

美国新任联储局主席鲍威尔上周五发布的货币政策报告，向市场发放通胀未过热的讯息。联储局大派定心丸后，亚太区股、债、滙昨天俱升，风险资产忽然抬头，日股、A股及泰股均升逾1%。2018年开局坐了一次过山车，结果又回到起步点，大家继续无视利率风险，炒完至算。

道指于2月2日急挫666点，掀起一场跌市风暴，当日道指收报25,520点。笔者昨天执笔时，美股期货再升150点，距当日收市价仅差50点左右，意味美股又回到乐观亢奋时期，恍如无事发生。

美股年初的强势，除了预期美企盈利增长，更重要一点是市场不断有资金源源流入买美股，这些资金不是什么大基金，而是企业本身出资回购股票。美企之所以斥巨资买美股，原因是美股股价与CEO们的股权激励回报直接挂鈎，管理层与其斥亿元计资金投资于回报期非常漫长的科研，倒不如回购推高股价，令手上认股权证以更高价兑换及脱手。

最近几周公布大规模回购计划的公司包括：思科拟回购250亿美元；富国银行226亿美元；Google母公司Alphabet的86亿美元、苹果公司可能进行的600亿美元等。

据高盛统计，年初以来美股回购规模已经达到1710亿美元，创历史纪录；这一数字也是近10年来美股同期回购规模平均值770亿美元的两倍多。据高盛对标普500上市公司现金使用量的推算，今年美股的回购规模还将持续扩大。

高盛首席证券策略师David Kostin调高了他对标普500上市公司2018年现金支出的预期。Kostin认为，受到税改和高每股盈利（EPS）的影响，美国上市企业今年的现金支出将提高15%，至2.5万亿美元，其中将有1.2万亿派发给股东分红，其余将用于公司发展。

在现金支出中，2018年美国标普500上市公司全年资本性支出将增长11%，达6900亿美元，此外，股票回购将从去年的5270亿美元增长到今年的6500亿美元，增幅达23%。2018年也将成为美国史上股票回购最多的一年。

据联储局资料，自2009年以来，非金融企业通过股票回购，买回了3.3万亿美元的股票，居民和机构（保险公司和养老金基金）同期分别出售了6720亿美元和1.2万亿美元的股票，共同基金和ETF则购入了1.6万亿美元的股票。

此外，去年底通过的税改法案也是刺激美国大公司股票回购的重要因素，此法案鼓励企业把资金从金融投向实业，以及从海外回流资金，而结果当然是更多现金通过回购回流买美股。

大规模的股票回购，触发了过去几年美股逢跌市便有资金入市买股，不但使美股股指屡创新高，也令美股波动性大减，股票回购正是低波动性的主要成因。大量对价格不敏感的买家随时准备购入股票，产生较低的波动性、较低的流动性，这反过来刺激了更多的股票回购，进一步刺激了造空波动性的策略。

以上情况间接造就了XIV等赌美股波动性低企的衍生工具，2月的大跌市，就是以上背景下反向出现的情况。

法兴银行早前提醒，金融危机以来美国公司债务空前增加，源头正是低利率令美国企业更积极用现金作股票回购。事实上，本世纪以来几乎所有的美股回购都是举债完成的。

IMF也注意到这一问题，其一份报告称，由于股票回购，美国大型公司自2009年以来共计发行了3万亿美元的净负债，美国公司债务总额达到13.7万亿美元的历史最高点。

一场建基于企业回购的大升市，最终都会完结，但完结之前，也许派对未结束投资者仍舍不得离场，实行火中取栗，炒爆至算。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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