港报财经评论：国指改革在即，估值有机上调--经济日报2月2日

国指改革在即 估值有机上调/ 林瑞芬

大市于高位略为反覆整固，恒指昨收32,642点，跌245点或0.75%，10天綫仍受到考验。国指收报13,434点，跌127点或0.94%。

踏入2月，上市公司的业绩将陆续公布，这是左右个股走势的关键因素。除此之外，就是等着恒生指数公司于2月6日（下周二）所公布的恒生指数系列季度检讨结果，变动将于3月2日生效。除常规成分股调整之外，恒生国企指数纳入红筹股和中资民营股、恒生大中小型指数成分股的可能变动，更值得股民紧张。

中金公司预计，恒生国企指数将公布于3月正式纳入的10只红筹股或中资民营股名单，可能被纳入的有恒指重磅指数成分股，包括腾讯控股、中国移动，另有二綫蓝筹股中国海洋石油、中国联通、华润置地等。无怪乎华润置地及中国海外等近月升势强劲，应该已有偷步买盘。

对腾讯而言，被动买盘虽预计只是小规模，但腾讯本身就少有沽空压力，加上有纳入国指的憧憬，无形对此有支持作用，股价回极有个谱。按中金估算，首次纳入时，全部10只红筹股或中资民营股的权重只占国指8%左右，但对国指的改革意义更重大。完全纳入后，国指的「新经济」股类（包括消费、科网等）权重将由6%提高到28%，金融股权重将由74%下降到54%。不过，由于新经济股份类的盈利增速较金融股类为快，相应地，国指未来的估值和盈利增速也会提升至另一个台阶。

国指成分股组合年内将焕然一新，对未来国指的走势又起了微妙的变数。确然，若以现有国指成分股的盈利基础推算，国指的合理估值相信已为中、外券商摸清，不过，若加入一些盈利增速较快的成分股，随着市盈率（PE）水平的提升，国指的上升空间就应该有变。周綫图所见，在未来国指重新出发下，会否一飞冲天，中期阻力14,500点左右将是关键的观察点，若有效突破的话，将是利好的技术讯号，重见2007年家乡可能不是梦。当然，未来国指可走多远，顾后而言，首要确保稳守目前保历加通道中轴支持位近13,000点。看好这一变化所带来的机会，就不妨捕捉恒生H股ETF的低吸机遇。

恒生指数公司于月内的检讨，除国指成分股变革之外，恒生大中小型指数成分股的变动，也将导致「港股通」范围变动，这又牵连到中资的部署。从过往变动例证所示，新纳入指数的个股股价，将在短期内受到南向资金推动，对上一次去年9月4日纳入的新成分股公布结果到正式纳入的两周内，相关股份平均跑赢市场11个百分点，正式纳入后两周平均跑赢市场5个百分点。不过，要捕捉相关可能被纳入的股份并不容易，据中金解释，是因为官方与券商就个股所使用的自由流通比例等指标并不一致，大家都只是在之前估估吓！估吓估吓，投机味自然高，散户自己要执生。

大市正在反覆整固中，而内房蓝筹股华润置地昨扬3.7%，收报32.35港元；中国海外升4%，收报31.5港元，表现逆市向好。

如上述言，不排除为市场偷步于国指成分股检讨结果公布前扫定货。若以基本面解释，则参考中金公司周初以计算人民币兑美元升值分析料惠及两股。据中金计算，人民币升值将直接提振港元报表内地房地产公司的盈利表现、降低杠杆水平，亦将通过滙兑损益为人民币报表公司提供额外支撑。经过测算，港元报表内房公司包括中国海外、中国海外宏洋、华润置地等，以及人民币报表公司中的万科A股将格外受益。（完）

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