港报财经评论：国指有水则活，迎头赶上恒指--信报7月13日

国指有水则活 迎头赶上恒指/ 习广思

股市要升，只需一个理由，就是流动性太多。恒指用了四周调整了689点，本周只消3个交易天已收复失地，恒指昨天再升166点，重上26,000点，收报26,043点，与6月9日的26,030点比较略高，大家还记得当天晚上纳指插水、港股进入一个月的调整期吗？

亚洲股市本周普遍录得外资净买入，昨天韩股及台股便分别有3.4亿及1.5亿美元资金净买入，美元积弱，油价回勇，均有利环球股市回升。

过去一两周因欧美央行的收紧货币政策言论，债息抽升，股市受压。昨天德国10年期债息再升，一度升破0.6厘，但欧股照升，看来市场已消化了债息上扬的因素。

昨天内地公布6月份贷款及货币供应数据，银行新增信贷达1.54万亿元人民币，远较预期的1.3万亿元人民币为多，增长13.1%；社会融资增长亦达12.8%，虽然内地进行去杠杆及处理影子银行问题， 但资金面仍十分宽松，社会融资及银行贷款的增长均远高于名义经济增长，造就资产价格爆升的环境。

恒生国企指数自4月尾开始跑输了恒指， 因内地冷却一线大城市的楼价，加上着力去杠杆及加强打击影子银行；然而，内地先后公布的6月份数据普遍偏强，有利于国指未来数周从后赶上，重新领先于恒指。近两日大型国有银行突然飙升，成交配合升势，令国指短期的值博率较恒指为高。

若论炒国企业绩期，内银暂时未必会有很大惊喜，反而金属股的憧憬空间更大，铜铝钢等金属价格次季比去年同期仍有可观升幅，业绩期随时会有超乎预期的利好消息，加上美元疲弱，亦对金属价格有支持，江铜、中铝、洛钼、 马钢、中信大锰等在过去一个月的调整市中，表现均十分硬净，动力不俗。内地去产能政策，金属市场会有一番新气象。

短期市况复升，但全球金融市场其实唔系无暗涌，周二晚美股时段忽然传来老特儿子公开与据说代表俄国的律师往来，对方表示可提供不利希拉莉选情的黑材料，老特一直话自己的竞选团队没有「通俄」，但今次「细特」公开电邮，无疑自打嘴巴。消息传来道指周二倒跌逾百点，美元下挫，随后才陆续收复失地。

「细特」虽然话所谓黑材料，实情无料到，但佢都几麻烦，作为老特的高级竞选顾问，涉嫌接受外国支持竞选，可能犯法，老持是否真系唔知此事，都令人有怀疑，老特的政治麻烦，令美元弹不起，有利抵消联储局缩表收水的不利影响，又系有悲有喜。

联储局主席耶伦昨晚上国会滙报上半年经济及货币政策表现，离任在即，她理应没有太多顾忌，缩表收水照做也。

更有趣的是，昨天有报道说老特会拣白宫经济顾问委员会主席科恩接替伦姨，科恩是高盛前营运执行长，若由佢接掌，可说是颇为出格，70年代以来历任联储局主席都是经济学家，毕生研究宏观经济及货币政策，科恩作为银行家，虽然熟悉华尔街运作，知道点搵银，但在经济研究上似乎唔系个班，怕佢睇得唔够深唔够远，不过，华尔街一定拍掌叫好，若佢真系接掌，美股可能又会炒番转。（完）

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