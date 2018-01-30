港报财经评论：国指要歇歇，冠德追落后--经济日报1月30日

国指要唞唞 冠德追落后/ 林瑞芬

国指话咁快又升到近14,000水平，昨高见13,962，但收报13,659，跌0.47%。恒指收报32,966，跌0.56%，大市成交额达1,916亿港元。

2018年的通胀以及利率环境，将有利于银行净息差的上升以及内银股股价表现。内银股的估值重估程式已经启动，升势凌厉，工行、建行昨日续微升。中期而言，可以参考摩根士丹利上周提出的目标价，如工行看9.2港元、建行看11.9港元、农行看6.5港元、中行看6.4港元。

国指上探14,000目标之步伐确比笔者预计为快，内银股功不可没。相关股份股价虽然已累积了一定升幅，但预测市盈率（PE）水平仍不到10倍，2018年之市帐率（PB）不到1倍或近1倍，在重估浪展开之下，今年内尚望有水位，国指整固之后，下一个目标应要上调至挑战15,000关口。现况，之前领涨内险股龙头中国平安股价就明显在100港元大关前有些反覆，时进时退，昨回软2.9%，收报90.65港元。内地龙头股指数上证50昨呈大阴烛，启示3,200开始有阻，需要唞唞，故此，对国指向上目标的上移也要顾后，后市或唞唞宜稳守保历加通道中轴现近12,800水平，至于即市则以10天綫（现近13,331）为参考支持水平。

恒指昨高见33,484，再创历史新高，收报32,966。1月以来，大户由头挟升追货到月尾，在结算之后，会否伺机唞唞，不抹杀机会。恒指后市而言，所破之2007年高位阻力应当首，即市容许有震荡回吐，但宜守稳于32,000左右，若守稳，可反覆挑战34,000以至更高水平。年初以来，海内外资金增加对港股的投入，后市要估大市顶恐不容易，目标水平尚有上调之可能，持有大市值蓝筹及国企的投资者，以放风筝式让利润滚存。除非遇到美国加息步伐快于预期，或者美元之弱势扭转等重大因素，再定止赚锁回报策略。

近年油价不断上涨，见布兰特原油报价走势图示，已破近三年高位，美元偏软、油组控产能为两大推动因素，至今，美元的弱势仍在，而油组尚在控产能，对油价维持高企有助。中石化、中石油等昨就仍然回应油价的上升，分别升0.7%及1.6%，分别收报7港元及6.48港元。

论追得贴油价涨势的油股，要数中海油，该股昨收报12.68港元，已接近2015年高位13.78港元水平。中石油2015年高位近10.8港元，现价只6.48港元，但1月初以来累计升幅约有15.5%。中石化月内升幅也有20%，昨收报7港元。油价升势推动油股，油气产业股份上周始亦开始有资金追捧。从中筛选一些油气产业链中股份，中石化子公司中石化冠德股价都算落后，以昨收市价5.17港元计，累计升幅只有4.6%。

据今年以来的大行报告建议，高盛重申中石化冠德的「买入」投资评级，目标价6.4港元，并指其估值对比国际及内地同业仍便宜，在公司业务布局良好底下，可受惠于中国对原油入口的增长、内地天然气市场增长等因素，加上，在国企改革下或会有机会向母公司收购更多中游业务，值得看好。美银美林就指出，冠德拥有的榆林至济南天然气长输管道，未来的输气增长量势加速，季节性需求关系，2017年下半年度应高于上半年度，加上原油入口稳定增长，预计截至2017年12月底止，冠德每股利润可以增长26%至0.51港元，每股派息0.1港元，中期目标价6港元。

建银国际月内亦有报告研究冠德，并因应预期输气量增，上调冠德2017及2018年度的盈收预测2%，两个年度每股盈利分别为0.55港元及0.62港元，中期目标挑战6.2元，2018年度折合预测PE约10倍。去年底，中金公司亦有推介冠德，中期目标价6.39元。当中提到，冠德参与投资的LNG运输船，有望在今年上半年内全部投入运营，以2016至2019年航次复式年均增长率可能达63%推算，同期船只财务成本亦可能显著下降，航运业务对冠德净利润的贡献，可能实现135%的复合增长。加上，现在主业，中金公司对冠德2017年净利润预测有望提升43%，上半年、下半年料分别同比增长37%和49%；对冠德2016年至2019年度的净利润复式年均增长率预测，则有望达26%。

观乎走势，2017年以来冠德股价已反覆造好，守稳升轨之后，如能有效突破阻力关键5.4港元，参考中、外券商目标都直指6港元或以上，所冒风险有限。（完）

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