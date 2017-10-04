港报财经评论：基金开季抢先入货，内银发威--信报10月4日

基金开季抢先入货，内银发威/ 陆文

国庆假期后港股首个交易天令股民好高兴，恒指以接近全日高位28173点收市，急弹618点，升幅达2.25%，创26个月以来最高收市位；国企指数收报11305点，升幅高达3.62%。大市全日交投有1031.29亿元，属于活跃水平，看似配合第四季度的基金部署，在美股高收、市场热炒人行对普惠金融实施定向降准，预期重磅内银板块受惠，加上中国9月官方制造业采购经理指数（PMI）报52.4，为5年新高，反映内地经济持续处扩张水平，有利采取较宽松调控措施。虽然金融海啸10周年论为市场带来不安情绪，但面对全球经济正处不俗增长情况下，投资者对股市抱有信心。

大市爆升幅度无疑较令人意外，内地黄金周假期消费能力与乐观情绪均反映经济偏好，在十九大前维持信心；而第四季度开局的主调，看似维持强势愈强及炒政策市，不过美滙指数有机会挑战94水平，料为局限后市升幅的利淡元素。

笔者上日强调政策主导资金追逐个别板块及个股，由上周人行预告明年对普惠金融实施定向降准，令90%城商行及95%非县域农商行受惠，一般预期对市场实际净注入达4000亿元人民币，以反映对大部分金融机构有降准50个基点之效。不过，这仍无改变人行持续去杠杆的决心，虽然早前标普下调中国信贷评级，却有利于明年初有季节性资金紧绌压力，特别是针对中小企信贷解困，以示中国货币政策持续可控下维持经济增长及市场资金流动性需要。

中金报告估计，存款准备金率每下调1个百分点，相当于减少银行部门隐性税负1个百分点，降准有利稳定市场对流动性及货币政策总体取向预期，并提振银行利润，最多可释放万亿元流动性。摩通认为人行全面降准机会甚低，公开市场操作等短期政策工具更具灵活性，令内银不太可能会追落后，看好资本丰厚及资金状况良好的中行、工行、建行及招行。上述4只内银股周二分别有4.9%、7.9%、5.9%及8%强劲升幅，亦令恒指周二有较大进账。

另外，上月底工信部指5G第二阶段主要测试基本完成，而早前中移动亦公布年内31省蜂窝物联网无线主设备集中采购结果，令华为及中兴最受惠，后者周二再抽高9.2%，收报27.9元，创上市后新高。

汽车股是另一个强势板块，大摩把吉利目标价升至30元，评级上调至增持，指其新型号销售蓝图强劲，Lynk & Co品牌亦有车款推出，可确保下半年及往后销售增长，今年销量预测上调11%、明年上调25%及后年升29%，带动吉利股价周二急涨12.3%。其余华晨中国升5.8%、广汽升4.3%、长城汽车升3%。一众汽车经销类股份亦有升幅，正通汽车获瑞信及摩通看好其科技合资公司，相信透过线上线下的第三方汽车服务平台合作有助其汽车融资业务收入，分别把目标价上调至10元及14元。

内银股受惠定向降准下热炒，不妨留意公布第三季度派息10美仙的滙控，随着美国启动缩表刺激美元回勇，而本港金管局早前发票据抽资令1个月同业拆息回升至0.59厘水平，滙控的按揭收益亦可望回升，配合公司将公布新CEO极有可能由范宁出任，连同新主席杜嘉祺等新班子上台，具备第四季股价上升催化剂，可加留意。

另一重磅股腾讯亦为升市有贡献，获瑞信予416元目标价，评级维持优于大市；有报道指其与安居集团同被定为深圳房地产信息网平台搭建成员，刺激股价收报346.8元，有3.2%升幅。而其作为主要股东之一的众安保险，上周高开后回软消化获利盘后，周二回升5.6%，收报67元。（完）

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