港报财经评论：基金爆厂新风险，黑天鹅忽现眼前--信报2月7日

基金爆厂新风险，黑天鹅忽现眼前/ 习广思

道指周一曾大泻近1600点，是史上最大的点数跌幅，恒指昨天受到拖累，全日劲跌1650点，北水再唔系神仙水，因为今次系环球大跌市。最初市场只是担忧通胀来临，但咁跌法，小心会有重磅基金因坐错边而爆厂，引发新一浪跌市。特别是美股波幅指数（VIX）周一爆升116%，可能有基金受重伤未现形，大跌市开始带来新风险，不是惊通胀咁简单，昨天债息回落，投资者买国债和黄金防范新一轮金融动荡。

环球股市急泻，源于上周五公布的美国就业数据，平均时薪增加2.9%，远高于市场预期，通胀忧虑重临，投资者沽债沽股沽埋美金，这只是触发点，本周一美股沽吓沽吓引发内在风险，纳斯特及纽交所成交股数急升。

近年全球股市稳步上扬，股市内累积了大量单边盘，形势忽然逆转，很多盘路都要拆仓，加上各类有杠杆的衍生工具，这些盘在股市风调雨顺时，大家唔多觉，惟一到横风横雨，他们被迫拆仓就唔系大家可以预估得到，何况电脑程式买卖流行，造成市况更加动荡。

美国当地时间周一收市前一小时，道指跌幅忽然由700点扩大至1600点，市场认为其中一个罪魁祸首系赌VIX继续落的交易所基金（ETF）。近年VIX不断创新低，沽空VIX期货的ETF大行其道，为散户及对冲基金所爱。ProShares反向波动率指数短期期货ETF（SVXY）上周五跌了32%，去年及2016年的升幅分别为180%及80%，难怪咁多人趋之若鹜。

该基金与另一只同类的ETF（XIV）都系透过沽空VIX期货搵银，VIX周一涨116%，此两只ETF昨天宣布停牌，唔知乜事，如果补唔到孖展，股东就会血本无归，发行商瑞信答覆传媒的查询时表示，公司没有蒙受交易上的损失。

VIX一天飙116%，笔者翻查过自1999年以来的数字都未见到，最接近的是2007年2月27日时的64%升幅。对沽空VIX的人而言，这无疑是一次「黑天鹅」事件，交易员或基金都未必预备到这个极端情况，有冇人会平唔到仓，暂时都唔知。单是上文所提的两只ETF，就算经周一大跌，总市值都仲有30亿美元。

执笔时日本券商野村公布旗下一只VIX期货反向ETF将会除牌，投资者将以面值折让96%赎回，即输了九成六，理由系市场太过波动。该基金截至周一市值有360亿日圆（折合3.3亿美元），连日本仔都中招，相信此产品已行销全球，究竟与VIX挂鈎的期货及期权合约市场有多大，会否对整体金融系统带来冲击，则要等多一两天才知。

历史上的金融危机，最终的救世主都系央行，在2011年至2012年的欧债危机中，欧央行行长德拉吉提出无限量支持经济及推出量宽措施，2008年金融海啸爆发后，当时的联储局主席贝南奇使出多招甚至扬言坐直升机掟钱，以挽救经济及金融系统。

1997年亚洲金融风暴吹袭期间，时任联储局主席格林斯平减息应对。1987年黑色星期一股灾后，联储局出声明表示作好准备为经济及金融系统提供流动性，并在幕后鼓励大银行向券商借出流动资金。不过，要央行动手，通常都是危机毕现，出现极大金融恐慌，近日环球大跌市还未去到此阶段，所以大家还是自求多福。

在正常的调整市，经连日大跌后，可能有些股份开始有价值，以国指为例，预测市盈率已跌至8.1倍，接近5年平均值7.9倍，似乎有些吸引力。美股及整体金融环境颇为不明朗，部署策略上都系保守为上。股市不断大跌，各种没有想过的风险都会现身。（完）

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