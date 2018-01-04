港报财经评论：基金积极换马，医药航空强势--信报1月4日

基金积极换马，医药航空强势/ 陆文

恒指今年首个交易日大涨600点之后，昨天继续在高位徘徊，有资金「换马」至表现落后的强势股，人民币转强及港元同业拆息回顺，均是吸引资金入市的催化剂。

恒指昨天收报30560点，升0.15%；国指收报12088点，涨0.17%。内地股市方面，上证指数升0.62%，沪深300指数涨0.59%，表现较港股理想。港股昨天全日成交额1308亿元，处于较高水平，反映基金大户活动未减，短炒长揸各有所图，估计余下几个交易日，基金交投仍将活跃。大行指挥棒足以令个别股份急升，捕捉基金新宠的跟风者，不妨静待这轮买盘回复平静后，再择肥而噬。

投资者可留意在去年第四季受基金热捧的半新股，近日这批股份纷纷反弹，易鑫（02858）抽升8.6%，雷蛇（01337）涨6.2%，众安（06060）进账近3%，阅文（00772）也有2.9%升幅。此外，也可留意本月成功配合大市创新高的股份。

医药股是笔者今年看高一线的板块，因为可受惠内地加速企业研发项目批核政策，一再被列入笔者强势股名单的金斯瑞（01548），昨天股价再创新高，收报26.8元，劲升26.7%。其间接全资附属金斯瑞中国，将按合同向哈尔滨誉衡药业承担癌症靶向免疫治疗Ipilimumab生物类似药的临床前研发工作。金斯瑞股价自去年8月底起累升逾6倍。

同样位列强势股名单的康哲药业（00867）收报18.48元，升1.4%；复星医药（02196）收报49.2元，涨0.6%；绿叶制药（02186）收报6.34元，进账3.9%。至于石药（01093）则收报17.2元，升4.9%；中生制药（01177）收报13.9元，涨0.7%。整个医药板块延续去年升浪，有利逢低收集。

水泥建材股获资金追捧，金隅（02009）被视为雄安概念的受惠者，其A股涨停板。京津冀协同发展工作推进会议在北京召开，国务院副总理张高丽指出，河北雄安区规划框架基本成熟，将适时启动一批重点项目，加快推进交通基础设施及生态环境工程建设。

受消息刺激，金隅收报4.09元，抽升8.5%。润泥（01313）收报5.6元，涨4.5%，创近4年新高。中国建材（03323）早前获准把换股合并的H股有条件上市，昨天收报7.68元，升3.6%。

市场估计，内地水泥行业去年利润达900亿元人民币，为历史第二高位，尤其去年11月南方水泥价格创下历史新高，主要是需求旺盛、库存下降及熟料大幅度减产。

煤炭股方面，大和发表研究报告，首予燃煤行业负面评级，认为煤价将会逐步滑落。不过，因应神华（01088）的垂直业务模式，能更好应对煤价波动，首予其H股「优于大市」评级，目标价22.5元。大和认为，神华的现金流充足，有超过360亿元人民币，资本开支则相对较小，预期来自母公司的资产注入，将令神华年均煤产量增加45%。

神华昨天收报21.45元，升1.7%。同业的兖煤（01171）股价在一个月内由7元升至10元水平，昨天收报10.08元，进账2.8%。兖煤的控股股东已悉数解除5.2亿股A股质押。

早前获列入强势股名单的中资航空股续有好表现，股价冲上云霄。东航（00670）母公司宣布由全民所有制改为国有独资公司，改称中国东方航空集团有限公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，注册资本168亿元人民币。

受惠人民币滙率走强，东航收报6元，升6.4%；国航（00753）收报9.96元，涨6.8%；南航（01055）收报8.4元，有6.3%升幅。

热钱入市意欲偏强，异动股麦达斯（01021）去年10月获内地3笔总值23.7亿元人民币的地铁列车供应合同，昨天宣布联营公司南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司，获得3单总值约26.8亿元人民币的地铁列车供应合同，将对集团2018年至2020年的业绩有正面影响，刺激该股爆升436%，收报4.18元。

恒投证券（01476）公布接获9名股东通知，已于去年12月29日与中信国安集团达成协议，出售约7.79亿股内资股，占公司已发行股本约29.94%，料总代价90亿元人民币，须待中证监批准方可作实。恒投证券收报3.63元，劲升29.2%。

转售内资股套现活动一旦成风，包括配合部分H股可悉数全流通，不少持有内资股的企业多一条套现融资渠道，不失为今年另一个寻宝炒作焦点，但中长线会因股份流通量增加而有一定压力。（完）

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