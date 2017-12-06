港报财经评论：基金笑着减磅，科网股未跌完--信报12月6日

基金笑着减磅，科网股未跌完/ 陆文

今年的强势领袖股近日全面回吐，令港股跌势持续，上日重返29000点水平后再度失守，腾讯（00700）昨尾段转弱，跌破日前低位，成为拖低其他科网股的元凶，恒指以接近全日低位收市，报28842点，下挫295点（1%）；国指收报11484点，跌33点（0.29%），反映跌幅颇全面。下挫股份较上升股份多逾倍，全日交投维持活跃，金额达1018亿元，相信是涉及年结，趁机短期沽货获利，投资者可留意后市交投若回落至800亿元的较低水平后，可视为年结活动告一段落。

由于腾讯是年内牵动大市的火车头，恒指被戏称为「腾指」，近日其股价跌穿385元附近支持位，正考验50天线的371元水平，由于交投畅旺，予人短期跌市有余未尽之感，博反弹的短线投资者，要密切注意这龙头股表现。集合全球科网龙头的美股纳指短期表现，亦对港股科网板块更具启示。

今年市场热炒科网股，成为全球基金锁定年结前丰厚利润的目标，踏入12月份笑着减磅。上日大市一度由腾讯牵头反弹，可惜尾段高位受压，昨天再藉纳指先弹后回及美国税改过关，市场即换马至制造业等传统经济板块，科网调整潮似乎未完结。上日笔者已预示基金调整其投资组合占比，相信到本月中应有定案，投资者不妨留意技术见底迹象，包括交投激增，或是出现稳定而缩减的成交，前者代表短期终极一跌，后者则反映沽售告一段落。由于不少股份涉及大量衍生工具，带来相关的技术性沽压，令低位大幅上落机会较大，待看到「V」形反弹配合大成交才是见底讯号。

昨天腾讯再跌破上日低位，收报376元，跌幅达3.2%；至于其他科网股表现，恒指新贵舜宇光学（02382）收报124.5元，挫逾5%，跌幅为蓝筹股之冠。手机相关板块亦表现不济，丘钛科技（01478）、鸿腾（06088）与高伟电子（01415）均出现半成跌幅；年内有较好表现的中兴通讯（00763）收报27.15元，跌4.6%；金山软件（03888）报22.05元，低收3.3%；金蝶（00268）则报3.91元，跌近3%；一度为大妈至爱的中芯（00981）收报10.52元， 下滑逾6%。

个别股份逆市造好，昨天以内险股新华保险（01336）与中国太保（02601）较为突出；石油板块方面，中海油（00883）与中石化（00386）同样偏稳。其他股份如九仓（00004）、海螺水泥（00914）与中交建（01800）亦录升幅，惟缺乏代表性。内银以招行（03968）与农行（01288）跑赢其他同业股。至于被视为短期资金换马对象的滙控（00005）、中移动（00941）及濠赌股均未能企稳，只有部分基建相关股份，如中交建、中铁建（01186）及建材股海螺水泥上扬逾1%，呈现较明显的强势。

随着认购新股热潮冷却，昨天首日挂牌的创板股1957 & Co.（08495）收0.55元，较招股价0.63元，大跌12.7%，一众重磅半新股如科网新兴产业板块纷纷回吐，易鑫（02858）挫3.5%，阅文（00772）低收近2%，雷蛇（01337）跌1.5%，反映短期投资情绪偏弱，入市意欲不高。

昨天为「深港通」开通一周年，作为扩大中港两地互联互通机制有其重大意义，为年内A股纳入MSCI基准指数及明年加大外资对中港两地股市的参与性有利好作用，过去一年北上的「深股通」累计流入约1500亿元人民币，而「深港通」南下「港股通」累计净流入逾1100亿港元，期内两地资金以追捧优质与权重股为主，除了少数涉及概念及财技部署外，南下资金着实予人意外惊喜，可见内地投资水平不差，不宜取笑「大妈」。北上南下各有所得，期内沪深300指数累计有22%进账，恒指年内则升31%，乐见两地投资者均赢面大，明年A股纳入MSCI可望带来另一个新景象。昨天南方A50（02822）收15.66元，逆市涨1.4%，可视为贺礼呢！（完）

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