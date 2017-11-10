港报财经评论：外围震荡宜留神，恒指登高易跌宕--信报11月10日

外围震荡宜留神，恒指登高易跌宕/ 习广思

近两日港股虽然炒到兴高采烈，但一些风险指标却现形；其中，美国高息债券价格跌得颇急，企业高息债ETF（HYG）连跌两天，累跌超过0.7%。欧洲企业债的信贷违约合约指数上升，反映市场担心企业违约风险升温，欧洲股市及美股期货跌幅扩大，日圆及金价上升，避险情绪似乎重临。今天开市这情况若无改善，可能驱使一些投机短炒盘周末前平仓，加大港股的波动。

美国垃圾债市场本月初开始回落，其他风险资产如新兴市场ETF未有反应，两者表现背驰，这情况过往较为少见。垃圾债债息上扬，意味依赖此市场的企业将要付出更高的资金成本，那自然不是好事，对投资者而言，这代表风险胃纳趋降，迟早危及股市表现。

至于为何垃圾债市场率先发难，其中一个可能原因是美国联储局收水效应开始浮现，加上美息仍会继续加上去，底子较弱，负债较重的企业自然先会受到负面影响。

中国10月消费物价指数升1.9%，生产者出厂价格则升6.9%，分别比9月的升幅高0.3及0.7个百分点，两个数字均高于市场预期，可见通胀不是不会来，现时环球市场可能过于老定。通胀一来，环球息口上扬，资产估值都要重新计过数。

除了美国垃圾债市场发出警号，港股近期日中波幅颇大。恒指周一出现逾500点的高低波幅后，昨天午后因日股高位插水而变脸，最低时较中午收市跌了210点，幸而最终收市仍有228点升幅。

震央日股是本季表现最好的股市，日经225指数升幅达12%，昨天早市还升了2%，创1992年以来新高，市场一片乐观情绪，怎料港股中午休市期间，日股开始急挫，74分钟内跌了3.7%，至低位才有点反弹，收市仍跌0.2%，全日跌幅只属轻微，但可见高位获利回吐压力甚大，就算再升，也要经一轮消化。

恒指及国指震完后昨午继续回升，个别股份如腾讯（00700）力度及气势已无复上午之勇。整体而言，追逐动力的资金仍多，手机零件供应商如舜宇光学（02382）及汽车股成为动力资金追捧对象，大行如摩根士丹利等不断出报告唱好实在功不可没。

北水源源流入，刺激港股的牛气。据彭博统计，昨天经港股通（沪）及「深港通」流入港股的净买盘有46亿元人民币，为8个月以来最多。北水集中买卖热门股份，包括腾讯、平保（02318）、瑞声科技（02018）、舜宇光学等，情况颇为一面倒；窝轮及牛熊证成交颇大，占大市总成交的23.4%，为今年8月中以来新高。当投资者开始心雄时，便开始要提高警觉。主板沽空升至13.4%，可见有人漏夜赶科场，亦有人高位布定局图利。

另一个负面的宏观因素是美国总统特朗普变成共和党的负资产，若草拟中的税务改革法案，于年底无法在国会通过，则可能至明年国会中期选举时，税改都好难过关。

老特访华受到习大大高规格款待，中美昨天签订了总额2535亿美元的合作项目，包括开采阿拉斯加油井等，都算威威。不过，在美国的地方选举，老特的负面效应令共和党候选人处于捱打局面。民主党人赢了弗吉尼亚州及新泽西州州长选举；在纽约市市长选举，现任民主党人白思豪成功连任。选情分析指出，反老特的群组在今次选举十分齐心，一批千禧年代选民、未婚女选民、黑人及教育程度较高的白人，都基于不满老特的施政而支持民主党。（完）

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