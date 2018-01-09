港报财经评论：外资高唱＂新中国＂，拣股要大唔要细--信报1月8日

外资高唱＂新中国＂，拣股要大唔要细/ 习广思

恒指周一再涨84点，录得10连升的开局优秀表现。在医药、汽车、内房等板块相继炒起之后，最新轮到资源股，包括年来滞后的煤炭股也被炒上，除了外资大行发表报告睇好推波助澜外，中国坚定去产能化也是催化剂之一。

工信部昨日公布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，规定严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目；确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制订产能置换方案。

办法明确解释为避免个别项目「钻空子」逃避置换新增产能，无论建设项目属新建、改建、扩建还是「异地大修」等何种性质，只要建设内容涉及建设炼铁、炼钢冶炼设备，就须实施产能置换。

办法更加严格规管置换比例要求，京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域置换比例要继续执行不低于1.25：1的要求，其他地区由等量置换调整为减量置换。办法还指出，水泥、平板玻璃行业产能严重过剩矛盾还没有根本缓解，特别是水泥行业，日产2500吨及以下、竞争乏力的熟料生产线还有800多条、产能5亿多吨；因此，明确严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。

难怪近日玻璃、水泥以至钢铁股升势如此可观。至于同样是去产能化的内房又如何呢？兰州限购及南京落户政策松绑，惹来楼市调控放松的揣测。兰州取消偏远区域的住房限购政策，南京为广揽人才，亦放宽人才落户政策，优才在南京买首套房不再受户籍限制，且公积金最多可贷120万元人民币，高校毕业生租房补贴年限可延长至5年。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，今年所谓的松绑限购是局部的、有条件的，在当前「房住不炒」的大背景下，楼市调控仍会继续。

中国坚定去产能，加上美元偏弱，已促使环球商品价格进一步上涨，彭博商品价格指数自去年12月中以来的升幅相当可观，照计商品价格的升幅不用多久就会传导至消费价格，年来不太正常的通胀指标，很有可能来到一个重大变化的临界点。

中资股受捧，也因外资大行的睇好看法。高盛全球投资研究团队在最新一份报告中重申增持中国股票，预计今年中国股票有望获得双位数回报。

高盛分析师预期，MSCI中国指数于去年录得52%的强劲升幅后，今年有望再取得14%至17%的回报（Mid-Teen Returns）。高盛认为，去年中国股票的亮丽表现主要受益于盈利基本面，今年中国公司业绩可能没那么引人注目，但预计依然拥有良好的回报潜力。

该机构估计，MSCI中国指数年底目标值为102，较早前展望的100稍为上调，相当于全年上涨14%，预计沪深300指数全年上涨17%，至4700点。高盛推测，今年中国股票每股盈利增长达18%，惟估值上升空间有限，一方面是因为目前估值已趋于合理，另一方面来自美国的货币政策正常化压力，料将限制估值进一步扩张。

板块方面，高盛认为以互联网科技为代表的「新中国」主题和银行股将贡献2018年指数盈利的大部分增长，随着低基数效应消退，能源和大宗商品相关行业的盈利增长将趋于正常化。

此外，高盛从近期与投资者的会晤中发现，欧洲投资者对中国股票持乐观态度，许多新兴市场基金经理表示已经加码中国股票，一些不专注新兴市场的全球性资产配置基金也有兴趣增加中国仓位。当大型基金也来中国「搵银」，代表愈大愈美丽，选股宁可拣大唔拣细。（完）

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