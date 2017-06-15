港报财经评论：大事件当前，恒指续反覆--经济日报6月15日

大事件当前，恒指续反覆/ 林瑞芬

市场屏息以待美国联储局于本港时间周四凌晨公布的议息结果，港股昨日反覆，又跌又升，恒指微升23点或0.09%，收报25875点。国指收报10514点，微跌10点或0.1%，大市成交额缩减至只有764亿元。

美国加息0.25厘是目前市场之普遍预期，关注的是「缩表」信息。要来的终会来，但时间待定，始终美国目前背负着庞大债务，在加息周期尚在延展情况下，若轻易作出缩表的决定，风险很高。

按美国财政部最近公布的资料显示，5月份，美国联邦政府支出3,290亿美元，按年激增19%；但收入为2,400亿美元，仅按年上涨7%。这意味着5月份美国联邦政府的赤字达到近890亿美元，按年大涨68%。而目前美国的债务总额已高达19.9万亿美元，直逼20万亿美元大关，未来总统特朗普又要搞大规模的减税计划，又要增加军费开支，负债重重。美国大幅上调息率所冒的风险很高，这就要提防美国财金官员讲一套、做一套！讲就话准备「缩表」，结果成日搬龙门。

下周MSCI将会公布是否把A股纳入指数的重要时刻，A股于大日子前表现反覆。上证指数昨收报3130点，跌0.73%；但上证50指数亦回吐1.5%，收报2477点。安邦保险集团官网发布声明称，该集团董事长兼总经理吴小晖，因个人原因不能履职。高层或出事，令安邦系所持股上证50指数中的低估值银行股和房地产基建股受压，是拖累上证50指数跌势转急的原因之一。

内地昨日最新公布5月份多项经济数据，已对5月经济表现概括，大致总结是增长有所放缓，但回调幅度仍有限。今年1至5月，全国固定资产投资（不含农户）近20.4万亿元人民币，同比增长8.6%，增速比1至4月份回落0.3个百分点。不过，5月份规模以上工业增加值同比增长6.5%（工业增加值扣除价格因素的实际增长率．下同），与4月份持平。从环比看，5月份，规模以上工业增加值按月增长0.51%，略高于市场预期。1至5月份，规模以上工业增加值同比增长6.7%。今年首5个月，全国网上零售额达2.47万亿元人民币，按年增长达32.5%，零售的表现也理想。

今年1至5月，全国商品房销售面积54,820万平方米，同比增长14.3%，增速比1至4月份回落1.4个百分点。去年第四季以来，内地出招调控房地产渐起作用。调控对市场投资拖慢的滞后影响，也在5月份悄悄浮现。按数据显示，今年1至5月份，全国房地产开发投资37,595亿元人民币，同比增长8.8%，但增速比1至4月份回落0.5个百分点。此组数据令内房股昨日受压，恒大（03333）股价急跌11.3%至14.18元，而融创中国（01918）先见高位15.7元后急回，收报14.28元，跌幅7.2%。

港交所（00388）股价表现就麻麻，股价在前周冲高之后，已由高位208.4元急回至昨日低见199.1元，收报200.6元，跌幅0.2%。想从港交所身上寻找外资会否有预知消息而偷步，就暂时没有蛛丝马迹可找到。A股是否被纳入MSCI指数，机会还只是一半，并无十足把握。

股王腾讯（00700）股价就相对靠稳，昨日升1.8%，收报277.4元。大市而言，技术上，恒指受制26000至26200的密集阻力区，回吐不宜失50天綫支持位（现处于约25000），而国指受制10650至10700的密集阻力区，回吐不宜失10200左右。看目前尚在等MSCI决定，料恒指在50天綫上继续反覆。

大市指数在上述支持位上反覆，暂乏善足陈，中资股挟仓行情持续。中芯国际（00981）股价昨日抽升10.7%，收报8.57元，成为市场最新博弈挟淡仓之可能对象。长城汽车（02333）及东风集团（00489）股价亦反覆，先升后回，昨日分别跌3.9%及无起跌。不过，个别汽车股续受市场追捧，如比亚迪（01211）升3.1%至49.95元收市。无可置疑，有恒大的挟淡成功在前，近周有一阵挟淡仓的怪风吹，只是单以北水重仓加沽空比率高，就促成股价被挟淡的方程式来追炒，也未免太简单。看个股会否被挟升，还是看其盈利面是否出现拐点，参考个股预测PE的高低水平，以及股息率，向好因素的潜伏趋向是否配合，结合来分析；不然，个股股价走势必然风高浪急，且看恒大及融创就是。（完）

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