港报财经评论：大市再攀高，个股纷起舞--经济日报7月28日

大市再攀高，个股纷起舞/ 林瑞芬

港股昨日进一步抽高，恒指升190点或0.7%至27131点收市；国指升26点或0.3%至10858点收市，大市成交额稍增至约900.8亿元。

腾讯控股（00700）续涨2.5%至308.4元。蓝筹股你追我赶，你升我追，音乐椅游戏未停！在中国恒大（03333）领涨下，刺激中国海外（00688）及华润置地（01109）造好，两股冲刺，分别上升2.3%及4.1%，收报26.65元及25.35元。

领展房产基金（00823）公布有意进行资产评估，市场因憧憬股东回报率有机会提升，因而追捧领展，昨股价急涨2.9%至62.75元收市。其实，近几年领展都有小规模出售资产，今次刊公告指要评估，料将大规模检视手持资产，以定去留，股价有此反应属正常。其实，睇返本月上旬，瑞银就慧眼识领展，率先把其目标价由61.38元调升至70.08元、投资评级由「中性」调升至「买入」。当时就话是建基在较高的零售物业租金增长预测，认为领展的零售物业组合将可以受惠居住人口自港九迁至新界，而且可以接触的人口增多，有利未来三年租金上升3至4%（原先预期下跌1%）。

友邦保险（01299）业绩未出先兴奋，昨高见60.8元，收报60.7元，升幅1.8%。不过，见有佳绩的ASM太平洋（00522）在业绩公布后「见光死」，连跌两日，都引以为监，偷步炒升盈喜股，都要有两手准备。

大市而言，正在顺势探高，恒指短綫企稳27000的话，向上挑战头肩底量度上升目标约27500点。顺势当中，也要时刻留意美国的货币政策潜伏变化。

美国联储局公布本月议息会议声明，维持联邦基金利率1%至1.25%区间不变，符合市场预期。同时，宣布「相对迅速」启动缩表，暗示最早今年9月开始缩表，这也是市场预计之中，声明发布后所见，美股三大指数周三虽然一度收窄日内涨幅，不过，5分钟后开始反弹。市场基本上在预期今年9月或第四季，联储局开始缩表，缩表初期，规模料细，而年底之前则有可能再加息一次，甚至不加。有「债王」之称的Janus Capital基金经理格罗斯预期，联储局将暂停上调短期利率，可能今年12月都不会加息。同时，他预期，一旦缩表开始，不要期待缩表将对股市和债市产生太大影响，因为预期缩表的节奏较为缓慢。

目前美股走势，主要由企业季绩所主导，如周三美股上升，就是因为波音及AT&T的财报优于预期，道指短期如守稳21500点料续探高。

华晨中国（01114）因被摩根士丹利看好其宝马品牌更换型号周期启动推动盈利增长，周一股价急升，昨日在野村加入唱好之列，把华晨投资评级由「中性」上调至「买入」，目标由12.66元调升至25元，刺激股价抽升5.6%，收报18.78元。宝马品牌车款推陈出新，华晨后市走势趋佳，估计正通汽车（01728）也跟随，势头不俗。正通汽车于内地代理豪华及超豪华汽车品牌为主，宝马也是其专注代理的品牌之一。

经过2015及2016两年低潮期过后，正通汽车最新发盈喜，预告今年上半年盈利按年增长超过1倍，至5.06亿元人民币之上，宝马新5系已于今年6月底正式上市，估计有助新车销售增长，而新车毛利率将会改善，由此更为确认今年乃正通汽车恢复元气之年。

值得注意的是，正通汽车旗下东正金融已获新注资，注册资本增加至16亿元人民币，增资后的放贷规模估计可以达到200亿元人民币。而目前，宝马新5系已于今年6月底正式上市，估计在汽车经销和汽车金融业务上，将可进一步产生更大协同效应，提升盈利基数。

瑞信估计，正通汽车此新兴的汽车金融业务的盈利，应有不错的增长，将由上半年预计的1.40亿元人民币增长至下半年预计的1.82亿元人民币。而第一上海则估计，此部分业务于2017年度全年可贡献净利润3亿至4亿元人民币，而2018年将贡献7亿至8亿元人民币。另按兴业证券保守估计，2017、2018及2019年相关汽车金融业务带来的利润分别为3.5亿元、6.5亿元及9.2亿元人民币，分别按年增长达101%、86%及42%。

总结而言，正通汽车2016年每股盈利只有0.22元人民币，但据ETNET综合预测，正通2017年每股盈利将回升至0.43元人民币，2018年为0.53元人民币，渐恢复升势。参考券商，第一上海及瑞信证券均给予正通中期目标价9.4元、兴业证券看10.5元。中金公司给出较市场乐观的目标水平，上望11.7元，直指正通持有的部分土地的帐面价值，还没有真实反映在股价上，故取态较乐观。

附图所见，正通股价今年来呈一浪高于一浪走势，暂时技术指标RSI正在回调，升势放缓进行整固，只要后市能守稳7元，可望延伸升浪，反覆挑战以上券商的中期目标价之可能性大，不妨候低收集，该股昨收报7.69元。（完）

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