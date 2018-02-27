港报财经评论：大市反覆不足道，买港交所汽车股--经济日报2月27日

大市反覆不足道 买港交所汽车股/ 林瑞芬

恒指昨高见31,567，收报31,498，升0.74%，大市成交额1,237.35亿港元，趋势仍限于技术性反弹，反覆整固为主。

港交所昨升3.5%，收报295.8港元。绩前又系偷步买，不过，投资者可能对前景更有憧憬。

前景自政策，上周五中国证监会公布两大消息，注册制改革授权期限拟延长到2020年，以及IPO被否决的企业之后3年内不得通过借壳上市。两政策的同时执行，预示未来一、两年在内地上市的公司数量有限制。

此外，港交所上周五公布新兴及创新产业公司赴港上市的第二轮市场谘询方案，表示加速推进同股不同权等上市规则修订的时间表。港交所改革上市规则执行坚决，同股不同权将吸引更多内地以及国际的新经济公司赴港上市。按内地上市公司的数量未来受限制，而港交所在改革下或可吸引更多本拟在内地上市的公司来港，拓宽港交所IPO筹资额有期望。根据时间表，港交所预计本轮市场谘询后若毋须大幅修改调整，最快4月底可完成市场谘询。届时，港交所将可开始接受上市申请。中金公司最新重申看港交所中期目标400港元。长远计，笔者都相信港交所都有机会呈一浪高于一浪，现价逼近300港元高位阻力，策略上逢低收集。

回说大市，从附图所见，恒指2月6日始的急挫四个交易日后，反弹用的时间长，跌快弹慢！昨恒指再逼近2月6日的下跌裂口，短期就要留意是否能完全补回，若点到即止，启示自1月见顶之下调期未完成，好淡仍会反覆拉锯。恒指配合逾千亿元重新企稳31,700楼上才放心。

国指昨收报12,834，升0.78%，反弹阻力约13,100。短期的反弹可能受制阻力，但除非美股再急现大波动市，不然，在内地料有维稳市底下，国指短期遇阻急回的压力也是有限，短期走势趋于窄幅上落。

最新三中全会已于周一召开，周三结束，以往不同的是，本次提前召开三中全会。据中资券商中泰证券的分析，可能的原因：第一，由于今年两会涉及到修宪，十九届三中全会提前召开，有助于加速修宪后相关政策的落实时间，避免不必要的法理问题；第二，二中全会专题研究了宪法修改问题，对于传统的两会的人事和机构调整，以及两会议题的确定需要延后进行，本届的三中全会实际上承担了部分二中全会的任务；第三，今年是改革开放40周年，一些改革措施和相应的机构调整提前进行，更有利于工作的开展，提高重大决策的实施效率。可以预见，十九届三中全会将对中国下一步改革开放作出重要的战略部署，并通过出台一些重大的改革举措，来开启「新时代」的新局面。即将于今年3月3日、3月5日召开的「两会」，将可能有更密集的改革计划公布，为市场带来投资机遇。由此，两会前的维稳大市有望。

技术上，上证50指数昨收2,973，升0.56%，后市如确认重上30,00企稳，有望反覆回探32,00高位阻力。

中资股表现，汽车股胜出。比亚迪升2.1%至74.75港元收市；吉利及长城汽车股价更急升，分别升6.5%及4.6%，收报25.45港元及9.3港元。两股都有消息刺激，吉利母企最新公布董事长李书福已以90亿美元取得戴姆勒9.69%股份，而长汽则公布拟与宝马设合营拓新能源汽车。据瑞银分析，母企入股戴姆勒对吉利影响将是正面，料有技术交流。至于长汽与宝马的合作，大多券商认为对补足长汽的不足有积极作用，利好面更强烈。据平安证券分析，长城汽车在新能源方面发力较晚，其在供应链、技术、管道、品牌口碑上有一定弱势，日后通过与宝马成立合资公司，其可以加强在供应链、技术上的储备，提升品牌溢价，并且缓解2019年双积分制度带来的压力。摩通更即时将长汽的中期目标价由9港元上调至16港元。

汽车股的股价回勇，据笔者观察早在中旬确认，因为从股价表现显示，大多汽车股早于去年第四季已先于大市而调整，及至2月9日完成最后一跌之后，加速见底之后拾级回升。以现价水平与月初水平计算，华晨中国、吉利汽车及长汽股价已平月初水平甚至略有升幅，表现强于恒指及国指。正如2月15日指华晨股价企稳20.5港元将确认改善走势，昨收20.95港元。吉利方面，后市股价若持续企稳于25港元，又是重拾升轨的重要讯号，昨收25.45港元。（完）

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