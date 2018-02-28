港报财经评论：大市反覆整固，个股佳绩热炒--经济日报2月28日

大市反覆整固 个股佳绩热炒/ 林瑞芬

港股昨先升后回，主要为内地股市回落所拖累，业绩期主要聚焦公司盈利表现，短期股价受预期落差所左右。

恒指昨收报31,268，跌0.73%，最高曾见31,798，从附图显示，补回2月6日裂口即回吐，启示即市暂有心理阻力。趋势若未能企回31,700，启示恒指仍然处反覆整固之浪。

上证综指昨回吐1.13%，收报3,292，上证50指数更跌1.57%，收报2,927。无法子，龙头国企一跣脚，平保即插1.9%、中国银行插2.5%、工行插1.8%等，中资金融股的拖累，令国指昨高见12,960之后反覆走弱，最终收报12,646，跌1.46%。技术显示，国指13,000至13,100为2月初受累美股插水的下跌起点，有一定阻力。受阻而回，12,000为关键支持位，12,000至13,000上落或为3月国指的短期趋势。

整体大市偏处反覆整固之势，难望短期再挑战1月高位，个股聚焦业绩表现。蓝筹友邦保险昨急升3.7%，收报65.55港元。友邦截至去年11月底止全年业绩，纯利61.2亿美元，按年增长47%，另录得新业务价值35.12亿美元，按固定滙率（CER）及实质滙率（AER）计，均按年上升28%。花旗就话无惊喜，但高盛就指友邦去年第四季新业务价值较市场预期为高。如果单看友邦昨日股价的反弹力度，市场偏于满意是份业绩。

事实上，友邦于业绩前股价已录得一定跌幅，由67港元左右质低，曾跌穿60港元，主要是担心其去年第四季业绩表现可能逊预期，但最终公布的新业务价值按年增长17%，没有令市场大失所望，加上友邦获利增加派2017年末期股息17%，结果就令投资者满意收货。

由此可见，一家公司的业绩如何左右短期股价，主要是炒预期落差，之前没有太大期望的反而在符合预期下而刺激股价上升；相反，如果事前寄予厚望，就算公布一份符合市场预期的成绩表，股价必然也会有回吐压力。今日即将公布业绩的港交所，股价昨日就回软2%，收报289.8港元，主动降温。

回说友邦，高盛给予中期目标价76港元、摩根士丹利上望75港元、德银上望76.5港元、瑞信上望76港元，中期股价趋势「坐60望70」，短期阻力主要在高位近68.3港元，若成功突破先可以望70。友邦的前景还是在中国业务，因为内地早前放宽外资持有保险公司100%股权的规定，或有利于集团于内地扩张及加大银保的业务。目前友邦于广东、江苏、北京、上海及深圳全资经营业务，市占率达40%。

玖龙纸业昨收报13.9港元，急升8.3%，终究原因业绩超于市场预期。较早前，其实公司已发盈喜，但最终业绩更胜市场预期，就真是厉害。总计玖纸在2017年上半年度（12月半年结），录得纯利43.29亿元人民币，按年增长126%；就算撇除经营及融资活动的滙兑亏损，上半年盈利增长117%，也有约43.51亿元人民币；毛利率由18.3%提升至24.5%，主要受惠产品售价上升及盈利率改善。 环球通胀升温，加上内地严格执行环保法规，利好龙头股份，玖纸的前景仍备受看好。据集团执行董事兼副行政总裁张成飞指出，农历新年前该公司部分产品已提价50至100元人民币，新年过后整体产品会再涨价200元人民币，下半财年会因应成本调整产品价格，预料仍会加价两至三次。业绩之后，除德银看低一截，给予目标价10.98元之外，大部分券商都看高一綫，如摩根士丹利看15港元、大和看17港元、瑞银看21.03港元，甚至摩根大通看26港元。配合走势图分析，太乐观的预期目标价逾20港元暂难望接近，短期来讲，重企稳13港元楼上已不俗，若持续上望可回试15.5港元左右。（完）

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