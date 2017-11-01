港报财经评论：大市无力冲，品牌股当炒--信报11月1日

大市无力冲，品牌股当炒/ 陆文

一众中资企业第三季度业绩公布期告终，整体业绩无大惊喜，但优于大市预期的占大多数，业绩利好或中性的股份则出现回落，似属好消息出货；个别股份回吐后，股价近日反弹，收复大部分失地，反映早前的下跌属良性调整，符合上日指出大市短期上冲乏力，回吐后低位却有不俗支持，大市与个股均处于巩固格局，短期市况呈炒股不炒市，资金纷「换马」寻当炒概念股，静待基金大户套现告一段落，相信12月会有作为。

大市昨日低开，跌至28183点全日低位后见支持，全日反覆回升，收市前一度有进账，最终收报28245点，跌90点。在月结因素下，有大户藉竞价时段唛低多只重磅股，其中滙控（00005）、中行（03988）及中银香港（02388）低收，腾讯（00700）及平保（02318）升幅亦收窄，外资回吐沽压似未减，大市11月进入巩固期的机会增加，港股全日交投962.78亿元。

瑞士再保险以每股47.3元减持7500万股新华保险（01336），占H股已发行股份约7.3%；新华保险昨跌2.6%，收报48.75元，全日交投逾50亿元，登上大市成交额榜首，其他内险股则荣辱互见。

中国10月官方制造业采购经理指数回落至51.6，逊预期，非制造业指数亦回落至54.3，部分受季节性因素影响，同时反映内地持续进行去杠杆，以及减低依赖出口和鼓励内需的政策带来影响。

此外，特首林郑月娥提到，上半年本港经济增长达4%，相信全年增幅可逾3.5%，是2011年以来最快，强调是已无悬念。

大行对一众中港金融股业绩的看法颇有分歧，其中花旗认为，旗下覆盖13只内银整体第三季拨备前盈利按年升5%，较第二季跌1%有改善，反映行业复苏及净息差好转，费用收入有增长，整体纯利按年升3.7%，但拨备开支增加，以行业资产质素及存款成本作表现分野。民行（01988）与建行（00939）息差扩展最大，中行资金成本受压，资产质素令人失望，中行昨跌3.47%，中银香港表现亦差，挫逾3%；反之建行有0.43%进账，农行（01288）亦升0.82%。滙控业绩获高盛、里昂与大摩看好，指与预期相若，德银却把滙控目标价下调至72元。

近期一众内地品牌股有表现，有助提升民生质素的品牌消费股获资金「换马」追捧，食品股康师傅（00322）升5.31%，中国旺旺（00151）升2.08%，体育用品股安踏（02020）股价创高位升4.49%至34.9元，361度（01361）亦升4.21%；家电股海尔电器（01169）升2.75%，从事奶制品的H&H国际（01112）升8.1%，中国圣牧（01432）涨7.2%；久违了的霸王集团（01338）收报0.325元，劲飙18.18%。一众行业龙头中芯（00981）升3.28%，中兴（00763）高收2.66%；位列近期强势股名单的白云山（00874）收27.4元，升幅10.48%，为医疗保健板块之冠；好孩子（01086）亦有不错表现，收4.26元，升3.65%，这趋势某程度配合改善民生的国策，逐步发挥收入上升带动庞大消费市场的作用。

虽然内地A股可供选择较多，但一些国际品牌如茅台酒业股价升幅惊人，已呈泡沫化，正好让资金追捧落后股寻宝，但只可视为短线投机炒作下的「换马」举动，见好要收割。白云山公布正筹备一项重大事项可能涉及资产重组，A股暂停买卖，刺激H股上升。

经常被大行炒上落的濠赌板块，经过早前巩固，昨天显著造好。大和报告预料，10月份博彩收益将有惊喜，按年最少增长19%，高于市场预期的约11%至16%。

该行调查所得，10月初黄金周濠赌股收入强势，并于月内持续，但对濠赌股未来12个月看法中性，唯一评级买入的金沙（01928）收报36.75元，升0.68%；银娱（00027）高收2.5%，永利澳门（01128）涨3.3%，美高梅中国（02282）升3.41%，新濠（00200）上扬4.4%，且看偷步炒作的属真抑或假春江鸭。另一只投资南韩赌业的蓝鼎（00582）飙16%，收报0.216元。

短期市况不明朗，资金流入认购新股热潮将持续，雷蛇（01337）行政总裁透露，未来两天将有重大公布，可能涉及推出手游平台，未来会把集资25%拨作收购影视音乐公司，其业务分布欧美及内地各占三分一，有分散风险优势。港交所（00388）行政总裁李小加在英国表示，力争沙地阿美来港上市，昨天港交所逆市升0.1%，收217.2元。（完）

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