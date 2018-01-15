港报财经评论：大市未疯狂，买落后红筹--经济日报1月13日

大市未疯狂，买落后红筹/ 林瑞芬

2018年已过了近两个星期，港股升市当中，确有逐步蔓延，扩展宽度的情况，有大时代意味，还未够疯狂，年内可能更疯狂！

滙丰（00005）周内发力抽升，即带动中银香港（02388）及渣打（02888）于周四抽升。

去年落后的中型红筹股，近两周轮流开车了。如早前因加价声起，刺激华润啤酒（00291）股价抽升。落后的红筹也见发力，如去年跌穿供股价的中国建筑（03311），昨曾高见12.5元，已升上供股价。光国（00257）周四股价急升突破11元密集阻力后亦预示开车，昨进一步攀升2%至11.92元收市，大趋势挑战13元。华润燃气（01193）都不客气，股价昨升3.5%，收报25.2元。

中国建筑去年表现认真麻麻，全年下跌6%，跑输大市成条街。去年，公司亦作供股，供股价11.33元，但供股遇认购不足，股价直插，低见9.95元。经过此低潮后，这两周股价表现终有些起色，昨高见12.5元，收报11.94元，已企回供股价上，只要后市未有进一步失守11.3元，可望捱过低潮，股价走势逐步改善。技术来讲，短期如能有效收复12.4元阻力位，向上挑战13.3元。

月内分别有里昂、花旗、瑞银及中金公司发表中国建筑的分析报告，中期目标分别上望15元、14元、14.99元及14元。四行对该股2017年度的每股盈利预测分别为1.07元、1.16元、1.21元及1.13元，而2018年度分别为1.36元、1.46元、1.31元及1.35元。公司已公布2018年新签订单目标为1，150亿元，隐含11.5%的同比增长。中金认为在PPP项目监管政策趋严所带来的影响于今年第一季后逐渐消失后，在公司定单仍有增长势头，而预计现金流又改善下，前景尚见稳健。

论今年盈利及派息惊喜，可以考虑深圳国际（00152）。据银河国际援引公司管理层指出，截至2017年底，公司两个房地产项目取得良好进展，特别是前海项目，因为公司能为2017财年确认28.4亿元的一次性税前收益。银河就预计其2017财年度的派息将更高，有机会达到每股0.91元，以报告时股价造15.6元计算，相应股息率为5.83%。今年而言，相信深圳国际的土地资产可望逐步释放价值，如将梅林关专案的部分股权出售给协力厂商开发商，以及从深圳政府就前海专案获得更多赔偿，由此提升该股估值。

加上，公司持有深圳航空49%权益，由于滙兑收益的关系，人民币走势强劲，深圳航空2017年有望录得不俗利润，银河预计其2017年和2018年度的利润分别为11.26亿元和12.31亿元，占深圳国际此两年核心净利润预测的23.7%及24.5%。而年初内地又公布了飞机票价可市场化的消息，深航作为中国国航的子公司，相信未来可以受益票价的弹性安排。考虑到深国于2016至2019年核心利润预测年均复合增长率为26.7%，中期股价的目标上望至19.67元。

参考深圳国际月綫图走势，去年已有效突破14元阻力，按突破10元至14元的长方形推算，量度升幅约至18元。国泰君安月内也有报告设定该股目标挑战17.9元，保守可以此作为目标价，止蚀14元，昨收15.78元，回近15元可收集。

最后回说大市，升势持续。恒指昨收31412，升0.94%，大市成交额1,389.74亿元，守稳30000，亦步亦趋重探2007年高位近32000。国指方面，昨收报12468，升1.41%，守稳12000，反覆挑战14000。且看内险股周内股价表现较为反覆整固，但内银股耐力厚，逐步攀升，四大行中的农行（01288）、工行（01398）及建行（00939）已同步于国指升穿去年高位。留意内险股，短期股价虽稍有反覆，在整固，但只要抖足气，再发力，将有利国指反覆向上挑战新高，轮流攻坚，令中期升浪维稳。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘