港报财经评论：大市继续上，车股有惊喜--经济日报7月25日

大市继续上，车股有惊喜/ 林瑞芬

落后蓝筹股长建（01038）及电能实业（00006）快马加鞭，持续受捧。恒指昨升0.53%，收报26846；国指收报10820，升0.31%，大市成交额791.27亿元。

技术上，恒指守稳26000，挑战27000心理关口，再试上升通道顶近27500之势仍在。至于国指，守稳10650支持大关，向上之挑战目标仍然为11400左右。

回说蓝筹轮流发力之势，港交所（00388）上周四曾单日升8.6元，技术上，已抛离210元之阻力大关，守稳其上，反覆向升，就可以参考高盛中期目标价至245元之水平。

上周股价才突破，追落后的长建，昨续涨3.7%，收报72.25元。后市追升幅度还有多少，看图，2016年高位阻力近80元，理论上，顺势攀试之可能性在。英镑滙价及业务，在英国脱欧既成事实之下，成长建最大不明朗因素，但好在长建有只现金牛，持有电能实业股权38.87%，上周应其派特别股息而振奋起来。据电能所公布，每股中期息0.77元（按年升10%），加上，派每股特别息7.5元，股息回报相当于4.7厘。据大摩估计，长建能从电能派发特别股息中收取62亿元，相信可足以支付其收购加拿大家具设备公司Reliance的25%股权。此外，派息后，电能净现金仍有150亿元，故相信可维持稳定的派息政策，甚至会于下次继续派发特别股息，长建继续可能获收特别股息。

大行即时也有正面反应，如瑞信证券提升长建2017至2019年每股盈利预测1%至3%，目标价由82元提升至84元，评级「跑赢大市」。摩根大通也将其投资评级由「中性」升至「跑赢大市」，目标价自71.5元上调至75元。另外，最新据大和报告结论，将长建投资评级由「跑赢大市」升至「买入」，目标价由72.3元升至80.2元。投资评级跳级上升，股价反覆向上回试高位阻力80元。

除长建之外，派发特别股息的刺激，电能昨创新高，收报77.35元，升2.6%，逼近2015元高位阻力77元，需要确认突破才打开进一步的上升空间。

中资股方面，汽车股中的华晨中国（01114）及吉利汽车（00175）就继续开大马力，前者昨收18.2元，急升8.5%；后者收报18.62元，也升5.9%。股价急升的华晨中国，获大摩唱好，理由是预期宝马品牌进入更换型号周期，将可望持续地支持该股未来数年的盈利增长，上调其2017至2019年盈利预测17%、26%及30%，中期目标价因此由17元大升至30元。记得6月28日笔者以「全新车系登场吉利华晨看涨」为题，推介过两股，当其时也是看全新车系的理由，中期看华晨若能突破15元，挑战目标为18.5元，而当其时股价在14.12元左右，谁知大摩目标更为积极，中期目标如此大调升，即时将股价推升破18.5元的目标位，昨最高见19.1元，利润在手，就不妨设定止赚位在16元左右，让利润滚存。

事实上，股价爆升表现令投资者惊喜的，何止华晨中国，产销重卡、轻卡及客车等商用车等的中国重汽（03808），上周也曾在单日录得有近两成七的升幅，超乎笔者估计。较早前，笔者也看该股中期业绩必有惊喜，结果上周预告料上半年纯利可急增逾400%，股价由此一举突破2013年以来密集阻力位6.6元左右，昨收报8.12元。技术上，6.6元阻力突破成后市支持，守稳，下一个阻力挑战将接近9元。摩通将其中期目标价由8.5元上调至9元，也脗合技术位，后市可作目标价参考。国泰君安看其目标9.65元，也不排除可挑战。

吉利上周公布将同吉利控股以及沃尔沃汽车共同成立合营企业生产销售领克品牌汽车，昨日才有反应，相信投资者要时间了解相关合作细节。引述中金公司指出，合营企业的框架带来更加直观的业务模式，将销售和研发融入一家合资企业将有助于领克的运营从品牌化向公司化转变。独立的财务报表也能够说明领克更好地应对创新过程中的摩擦，持续提升运营效率。当然，在吉利现况业务上升期当中，合营企业框架也可能会为上市公司带来更大的波动，不是全没风险，中期目标看25元，对应其2018年预测PE为11倍，目标最牛。光大证券对吉利的中期目标则看20.5元。不过，申万宏源就将吉利目标价下调至17元，在市场要有时间充分观察合营的效果底下，就要慎防吉利走势于后市有一定波动性，20元是一大心理阻力大关。（完）

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