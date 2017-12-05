港报财经评论：大市续整固，精选防守股--经济日报12月5日

大市续整固，精选防守股/ 林瑞芬

上周五美股大玩过山车，启示在相对高位市况有一定脆弱性及风险增加，后市要尽避风险不容易，宜严控入市注码。

恒指昨收报29138点，升64点或0.2%，大市成交额1,086亿元。技术上，恒指昨曾下试升轨29000支持，低见28803点，但腾讯控股（00700）及中国平安（02318）止跌、收市分别上升0.9%及2.3%，带动恒指反弹至29138收市。技术上，29000乃短期支持关键，守稳无疑利好，但若进一步失守，考验50天綫28686压力仍在。大趋势于年底前反覆整固为主，短期难望再上探30000关。恒指于上周形成29353至29563之下跌裂口，势将为短期反弹的阻力。

「通俄门」调查，自总统特朗普上任后就未曾停过，可见事情不简单。目前来讲，虽然暂时未有实质证据，但后市也不排除会发酵，最终令特朗普失去总统宝座，乃对美股后市的潜在风险。市场风险，几时都要盘算！

美股上周五上演过山车情况，因为「通俄门」一度令道指插水350点，但市场对美国参议院通过税改转趋乐观，令全日跌幅收窄。道指于高位已出现吊颈形态，启示在相对高位的波幅性增加，纵不即时见顶，再急升恐怕已有难度。后市，道指再有波动反覆调整，技术上，50天綫23200左右的支持宜严守。

对美股后市的发展，另一关键要更留意税改。据中信证券分析，若按2005年《国土投资法》（HIA）带来了约3,000亿美元的收益估算，当前美国企业海外收入预计在2.5万亿至3万亿美元之间，如果按2005年资金回流比例（三分之一）计算，预计将有约8,000万至1亿美元资金回流，这对于短期全球资本流动的影响要审慎考虑。美国税改对经济刺激、资金回流大部分可能发生在2018年，推升美国经济增长预期、通胀预期，联储局很可能因此加快紧缩步伐，也不得不防风险。

回说港股，「大市成也腾讯，跌也腾讯！」继续关注腾讯股价短期动向；该股昨低见377.2元，但日内反弹曾高见397.8元，收报388.4元，录得0.9%升幅，可见短綫波动巨，大撼大。腾讯股价上月在350元左右起步，直冲上高位439.6元，用了4周时间，而自高位急插水，昨低见377.2元，技术上，就刚好于自7月延伸的上升轨，若守稳，就不用考验50天綫（现处于370.5元），昨日在未触及此关键支持綫，而在上升轨尝试反弹，初步启示有暂缓下调压力之兆，但短期仍反覆。

其实腾讯股价上周以来急煞车，套利回吐以及要斩杀窝轮及牛证好友为主，基本上，该股自冲破350元以后，个个位都有大批好仓，要斩至何水平，要看淡友能力，暂时不好估算！短綫跌势下来，接刀确往往比坐顺风船来得艰难，不过，弄清楚短綫腾讯的下跌，非因基本面转差，看好其长綫投资价值而入市，等回调喘定，确认稳守50天綫，分注收集仍然是主调。

腾讯升势正在放缓整固中，多些留意其他蓝筹股的分析。港资银行股于上周以来确是表现较为出众，以恒生银行（00011）为例，上周股价由低位184.5元升至192.7元收市，昨收报190.3元；中银香港（02388）股价上周由低位37.05元升至39.4元收市，昨收报39.45元。

继高盛预测香港大型银行净息差将受惠拆息攀升，若HIBOR续上扬，银行股价值将可再获重估。高盛预计到2018年年中，本港拆息攀升早期迹象将转化成定期存款利率定价，然后再转嫁至借款人，包括上调最优惠利率（P）的趋势将实现。另外，据野村报告预期，3个月内P有机会上调0.25厘，这有利港资银行净息差。净息差的回升，给港资银行股带来一定防守力。

今年底前看高一綫的还有濠赌股，澳门11月赌收按年增长22.6%，较预期为佳；据美银美林最新预测，澳门12月赌收按年增幅为21%，而瑞银更预料澳门12月赌收按年增长达24%至26%。早前分析过的银河娱乐（00027）及美高梅中国（02282），或有跑赢大市的机会。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘