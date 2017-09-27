港报财经评论：大市续整固，腾讯趁低买--经济日报9月27日

大市续整固 腾讯趁低买/ 林瑞芬

多种因素困扰，本周至下周好友料处于捱打状态，大市整固为主，后市主要判断回调跌幅多少来判强弱势股，再谋定而后动。

北韩与美国的口水战升温，北韩火箭人续玩火之中，隐患其一。10月美国联储局将缩表，或多或少影响资金流入股市的心理，隐患其二。对港股来讲，更大关键是北水将因休市落闸，近月热炒的当红股被锁定回报而受压急插水，其他股类无以为继，坏大市气氛。

目前而言，唯一庆幸是A股仍相对靠稳，反映大型股走势的上证50指数企稳50天綫，昨收报2,678点。在当红股的获利回吐潮只要逐步平息，而外围又未有加剧利淡因素下，港股回调之势就可望逐步缓和下来，等待「十九大」于10月中召开，政策的指引。

隔晚美国科网股回吐势急，股王腾讯昨日也明显受累，昨低开之后，曾低见328.6港元，但跌幅收窄，收报337.6港元，跌幅1.2%，成交额116亿港元。技术上，腾讯暂封顶近348港元，350港元是个心理关口，遇阻而回，320港元为短綫的关键密集支持，不宜有失；不然，可能会进一步调整至近300港元才完成调整浪。股王而言，后市是在320港元附近，还是在300港元完成调整？初论而言，其优质基本面暂难动摇，除非外围市况大动荡，不然，在腾讯有一定吸引北水购买力底下，强势当可在320港元前筑稳短期底部完成调整。谋低收集腾讯，是理想的大蓝筹首选。

大市昨日总成交额为近971亿港元，恒指收报27,513点，升0.05%；国指收报10,968点，升0.5%，回调势稍稍放缓。港股的回调整固，尚见有序，其中原因是内房、汽车股始终不是国指及恒指重要成分股，中资金融股相对硬净，回调以缓势为主，没有太大深度调整压力。

配合技术走势分析，恒指升穿28,000已被阻挡，未能抛升，不进则退，反覆逐级试底，而周一已跌穿8月延伸升轨，昨日进一步考验50天綫（现近27,508），低见27,300，幸收报27,513，后市尚未脱反覆的话，仍有可能再考验50天綫，跌穿的话，有可能向26,800至27,000支持区进一步考验。国指方面，跌穿11,000之后，若未能重新企回11,000楼上，10,700至10,750为下一个考验区。A股相对靠稳底下，国指10,700至10,750这道防綫应可守稳。

近月以来，恒指缓涨势下，其实北水炒来炒去都是几类，内房、汽车股股价是升是跌，都成为了市场暂时的聚焦点。内房及汽车股经周一急回，昨早就见即市捞底活动。吉利汽车昨早曾插近6%，低见20.7港元，但被即市捞底反弹，收报22.2港元，全日升0.7%。比亚迪股份也如是，低见64.1港元，收报73.9港元，全日扭跌为升11.6%。汽车股没有政策约束，豪车系在消费升级周期或新产品周期开始中，新能源汽车又有国策护航，市场重拾风险胃纳的速度，则预计较内房股为高，由上周热捧的比亚迪昨日能从低位急速扭跌可见一二。

昨日内房股方面，融创中国曾低见30.75港元，及后在低位翻身，跌幅收窄，收报31.65港元，全日跌1.1%；中国恒大曾低见25.6港元，全日跌3.2%，收报26.05港元；碧桂园曾低见11.6港元，收报12.14港元，全日倒升0.33%。在新一轮限售措施出台下，加上内房股已年初以来累计升幅不少，市场风险胃纳预计会暂时降温，短綫捞底较冒险，可反弹亦可再急回，想作中綫投资龙头内房股的仍宜多观望一回，不宜急于捞底。参考里昂证券提议，投资者可待「十九大」会议后，有明显的政策讯号，再作入市决定，而入市较为倾向拥有较多土储及销售加快的开发商，包括中国海外、龙湖地产、雅居乐、世茂房地产及合景泰富。

总括而言，短期来看，投资者需要警惕长假期前流动性紧张可能会引发市场波动、房地产市场调控升级以及地缘政治紧张等因素。然而，中期来看，内地经济仍稳健，国企改革积极，国际资金成本未有大幅抽升，港股短期整固，仍未判定为中期顶已露，耐心等候一些低吸的机遇。（完）

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