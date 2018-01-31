港报财经评论：大市要回气，个股机会在--经济日报1月31日

大市要回气 个股机会在/ 林瑞芬

港股1月以来加速升势，开始回气，呼小气还是喘口大气，技术参考以下指标。恒指昨跌1.09%，收报32,607，大市成交额1,734.5亿港元。恒指前阻力32,00，现已变支持忌失！

今日过去后，接着是2月的交易战况。农历新年假期将在2月中展开，中、港两地股市会有几日休市，将抑制两地资金流向，正密切注意相关因素可能令市况暂时降温。另外，就外围因素而言，就要关注着美元的弱势是否已扭转，周一美滙先弹后软，幸未扭。

大市的技术超买修正而言，恒指短綫就要睇紧10天綫（现近32,614水平），昨曾低见32,501，是近月以来首度的考验。短綫若确认失守10天綫，预示这月来的加速升势暂告段落，回气而言，保历加通道中轴即近之前破2007年高位阻力约32,000将是后市技术关键，若失之，就不排除要喘大气了！相反，若能守其上，中期之升浪尚有望延伸。

上证50指数在3,200暂有阻力，昨进一步回吐1.3%，收报3,079，后市关键支持60天綫（现处2,940点），守稳回调无大碍。目前来看，大市值国企股也要回气了！国指同步，昨收13,389，跌2%，已暂定于14,000左右的中期阻力有阻，回软整固，就不宜慌失失地失守保历加通道中轴现近12,800水平，守稳其上，仍然期望国指可以进一步突破14,000，挑战15,000。

大市超买修正下来，强势股的股价升跌仍然要落足眼力关注。中国平安终于落实建议分拆旗下内地綫上医疗平台「平安健康医疗科技」，即「平安好医生」来港上市，虽然不是之前市场憧憬的陆金所，但分拆只要踏出第一步，就将有机会于未来再行第二步、第三步。理论上，分拆资产有助平保释放实际资产值。就瑞信证券引述报道指，平安计划今年分拆四间科技子公司上市，包括陆金所，好医生，金融壹帐通，及平安医疗健康管理，估值总共达12亿美元，而据瑞信估算，平安好医生将为平安释放每股0.9港元价值，而四间科技公司则为平安释放约每股16元价值。由此，给予平保中期目标价107港元。

平保昨收90.2港元，附图所示，平保暂在100港元关前止步进行调整，去年11至12月所筑阻力85.6港元，现变成支持，就不容掉头收低其下。

2月将至，也是掀开港股进入业绩公告期的开始，直至3月底为止。

在大市盘整之下，个股的股价调整就此下沉不起，还是只是休整再重新升势，判断真跌、假跌，当中关键也离不开对上市公司基本面、盈利面的佐证。引述安信证券整理彭博的综合预测后，统计有些企业的2017年度每股盈利将增长逾5成，如建业地产、晨鸣纸业、理文造纸、比亚迪电子、中国海外宏洋、中国神华等。

理文造纸就最新预期了截至2017年底止年度纯利按年增长超过75%，主要由于集团产品价格及边际利润按年上升。花旗就认为理文造纸2018年度预测PE仍不足10倍，估值低可能是短綫入市的机会。

摩根士丹利就指出，理文造纸的盈喜报告符合预期，但重申对该股的「增持」投资评级，目标价11.4港元。该行认为内地造纸行业成本提升在今年继续有利于包括理文造纸在内的行业龙头企业；又指内地今年收紧入口回收纸配额，料可持续支持瓦楞纸箱（OCC）价格，并对理文造纸有利。

观乎理文造纸股价表现，昨亦无可避免受大市暂时回吐之累，收报9.21港元，跌2.6%。去年9月以来，理文造纸已有所回调整固，后市若守稳8.7港元支持，而业绩面又能提供安全垫，低企的估值仍有藉口作修正回升。（完）

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