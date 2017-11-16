港报财经评论：大市要回气，候低吸银娱--经济日报11月16日

大市要回气，候低吸银娱/ 林瑞芬

美股周二略整固，港股昨日回吐。恒指收报28851点，跌幅1.03%，大市成交额稍增至1,151亿元。

正如上周估计，恒指之缓涨势头通常在冲高500点左右又要回气，在29300关口要抖抖，昨日被国指下跌所拖累，恒指回吐之势稍急促。落后的中国移动（00941）昨逆市靠稳，收报78.55元，估不到中移动此际能发挥减缓大市下调的压力！腾讯控股（00700）仍在400元关口前反覆，昨收报383元，跌幅1.3%。

昨日收市后，腾讯公布今年第三季业绩，按非通用会计准则纯利按年上升45%，至170.7亿元人民币，接近市场预期上限。

后市而言，恒指要确保缓步探高挑战30000点势头延续，判断回吐是稍事休息还是真的见顶，50天綫（现近28270）起关键监察作用，若能守稳，则可保探高之势，若失守，就真的暂时见顶要有一段时间的整固。

国指收报11412点，跌1.63%，势稍急促，内险股又出现震荡，获利回吐，中国平安（02318）跌2.3%、中国人寿（02628）跌1.9%、中国太保（02601）跌2.8%。国指成分股中，近月当以内险股为强势主导，目前是技术整固，只要调整之势温和，未来依旧可望带动国指回升。

北水至爱之一的中芯国际（00981），昨日股价一度低见11.5元，收报11.7元，全日跌13.7%，皆因季绩不争气。中芯刚公布第三季业绩，录得收入7.7亿美元，按季增长2.5%，按年轻微倒退0.7%；期内录得纯利2,590万美元，按季及按年分别倒退28.6%及77.2%。北水在港影响力已举足轻重，但有时候其扫货口味重憧憬而轻盈利面的话，散户跟大队也会中伏。是否跟从北水买货，投资者还是要多做功课，研究清楚盈利面先好投入。如中芯这类半导体股份，利润兑现周期较长、技术研发难度巨大，资本投入要求高的，股价往往因为股场人士一时的冲动而上涨，但当业绩曝光，往往又失去冲动而下跌，散户不容易跟进。

在整固市况下，又细读蓝筹股的业绩，银河娱乐（00027）值得拿来分析。截至今年9月底止，银娱单计第三季度收益为159亿元，按年上升23%，按季上升10%；经调整EBITDA达35亿元，按年升31%，按季升7%。盈利符合市场预期，另外，截至9月底止，银娱持有现金及流动投资为363亿元，净现金为285亿元（每股大概6.6元），较第二季的233亿元有所增加，财政状况相当良好。

在澳门赌业每年不断有新的赌场落成之下，银娱能够交出这份不俗的第三季度业绩，市场普遍都收货。

瑞信证券就认为这份季绩有两大亮点：一是银娱市占率连续两季有增长，贵宾厅赌收按季上升18%，优于行业的10%增幅，另外，中场赌收按季升6%，亦优于行业的4%升幅。

「澳门银河」及星际酒店的酒店入住率维持在98%至99%的高水平，营运状况也理想，显示管理层的执行能力高。中期展望，滙丰环球研究就认为，路氹项目第三、四期及横琴项目将成为集团的长期增长动力。

业绩之后，综合市场预测，估银娱2017年度每股盈利平均为2.24元，按年增长53%；至2018年度每股盈利则平均估计为2.5元，在持续增长之势预期下，中期目标水平大多超过60元，附表所见，最牛都有花旗看66元，保守就有滙丰环球看59.1元。

配合技术走势图所示，银娱技术指标RSI已呈顶背驰，预期短綫再大升动力放缓，若整固只要守稳100天綫50元支持，中期反覆探高位之势可保，候50至52元收集，失守49元止蚀，目标挑战65元，昨收报55.5元。（完）

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