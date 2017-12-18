港报财经评论：大市随强势股整固等年结--经济日报12月16日

大市随强势股整固等年结/ 林瑞芬

恒指本周受制29,200左右的反弹阻力，昨回落318点或1.09%，收报28,848点，大市成交额1,264.7亿港元；国指亦回165点或1.44%，收报11,365点。大势整固等待年结！

早前强势股，如腾讯控股、中国平安、吉利汽车短期股价依然见反覆，昨分别回落2.1%、2.2%及2.9%。技术上，股价反弹再回，若月内余下未有试穿上周低位，乃安度调整浪之兆，可收集。

欧洲央行维持三大基准利率不变（主要再融资利率0.0%、隔夜贷款和存款利率分别在0.25%和-0.4%），上调了未来三年经济增速预期，但对通胀预测低于市场预期；前瞻指引中指出基准利率将维持低位直至QE计划结束「很久之后」。因此，整体来看，欧洲央行此次会议对未来的货币正常化指引偏鸽派。半年至一年内，欧、美货币政策仍存分化。环球股市的牛势，可能尚在此际慢走。

技术上，恒指的整固以没有大幅失守27,500至28,000中期密集支持区为佳，若守其上，确认企稳29,200楼上视为摆脱整固之讯号。国指方面，整固以稳守150天綫11,000左右为佳，技术上，以确认重上企稳11,500为摆脱整固之讯号。

新地旗下北角海璇所沽出的两伙单位，实用尺价达到5.86万港元，刷新港岛东尺价纪录。过去十年环球央行所吹下的资产泡沫，还要再吹多大，真是无人知，几时会爆，同样也是难算准。新地持有的优质地产项目有价，据高盛最新公布，新地截至2018年度6月底止及2019年度6月底止的每股盈利将分别达到9.58港元及10.37港元，2018年度预估每股资产净值（NAV）为215.95港元，中期目标上望162港元。

不过，技术而言，新地股价自9月筑顶之后，仍见受制于下降轨（现处于近128港元），整固为主。后市要确认上破此关口阻力，才能有较大的短期上升空间，不然，短期暂仍以窄幅上落后主，支持在120港元，昨收报125.7港元，回吐1.4%，候低收集。

内房股融创中国昨日成交额高达117.3亿港元，股价收报31.55港元，跌幅10.6%，原因临近年尾公司来抽水，以先旧后新方式，按每股31.1港元配售2.515亿股，相当于已发行股本约6.07%及扩大后股本约5.72%，集资总额及净额分别约78.22亿港元及77.72亿港元，并拟用作一般营运金。其实临近年尾，各大基金都在调整投资组合，要找人接货也不容易，融创能在此际成功抽水，都要付出代价，以配售价31.1港元计，较周四收市价每股35.3港元折让达11.9%左右，昨日股价最低见31.35港元，暂时守得住配股价。

今年来讲，内房股爆升得急的包括融创、恒大、碧桂园等负债较高的股份等，统计年初至年内高位累计升幅，三只股份分别累升5.6倍、5.6倍及2.5倍，环球资金仍充裕，游资对相关拓展积极性较强的内房股能放胆跟进。

不过，内地市场息率已在攀升，而美国亦开展了加息缩表周期，明年相关升幅未必可及今年。据月内高盛对内房股的目标价预测，如恒大目标看26.5港元，现价为24.95港元；碧桂园看17.6港元，现价13.04港元。

最新据国家统计局公布，1至11月份全国房地产开发投资100,387亿元人民币，同比名义增长7.5%，增速比1至10月份回落0.3个百分点。不过，开发企业新开工、施工面积、土地购置面积等增速都有比较好的表现。1至11月，商品房销售面积146,568万平方米，同比增长7.9%，增速比1至10月份回落0.3个百分点。商品房销售额115,481亿元人民币，增长12.7%，增速提高0.1个百分点；单月计，11月销售额增长13.3%，为下半年以来新高。1至11月，房地产开发企业土地购置面积同比增长16.3%，增速比1至10月提高3.4个百分点；土地成交价款增长47%，增速提高3.7个百分点。房企补库存动力强劲，启示未来开发投资增速不会出现明显问题，2018年开发投资增速和2017年相比可能基本持平。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘