港报财经评论：大摩心水股，内银好世界--经济日报7月12日

大摩心水股 内银好世界/ 林瑞芬

大摩又吹起笛子，今次幸运儿是内银股。港股昨再涨1.5%至25,877；而国指涨2%至10,416，大市成交额880亿港元。

大摩近月已先后将滙丰、中银香港、友邦保险等目标价提升，现又将内银股目标价提升，看好港股之意图似乎明显，后市发表报告上调大市指数中期目标价之可能存在。由此预见，除非外围金融市场突然插水，不然，港股在反覆过后，还有机会在季内冲高。

事实上，恒生指数公司已公布将于8月16日公布第二季恒指系列检讨结果。这不得不提，恒指公司在今年3月初时已建议在国企指数中逐渐加入红筹及民企股，是次随季检公布有关改变详情的可能性大。一旦有改动，预计最快在10月份生效。民企当中，腾讯是顶头大热，而红筹股中移动、中海油、中国海外、中国联通、华润置地的机会也不低，这有机会成为北水南流的推动力。所以国指自2月以来至今，形成的上落区间，或为等候消息而进行突破，技术上，稳守9,880左右低位，随新的成分股揭晓，就有藉口破密集阻力位10,650。

回说今次大摩又用甚么理据说服投资者看好内银股，主要认为温和的息率上升周期，加上内银股有强大的集资专利渠道，将推动未来有两至三年的净利差回升周期出现，由此，将内银股2017年度的盈利预测调升，顺势也将目标价调升，如将工行中期目标价由7.2港元调升至7.6港元；建行中期目标价由9港元调升至9.2港元；交行中期目标价由6.3港元上调至6.7港元；中行中期目标价由5.5港元上调至5.7港元。

另外，中信银行的投资评级上调，由与大市同步上调至跑赢大市。对比工行昨收5.02港元、建行昨收6.18港元、中行昨收3.66港元，仍然远低于大摩给出的目标价水平。内地银行业的不良贷、楼市的泡沫，为外资长年看淡，成日话爆，却不见爆发危机，明年A股就要纳入MSCI新兴市场指数，此际大摩号召，首先调升中期目标价格，未知是否为未来再炒作中资股作准备，值得留意！

对内银股的推介，笔者在今年第二季初及第三季初均有提及如招商银行、工行，当然，牙力不及大摩。惟内银股的估值始终是低，纵有怀疑历年内银股有报细坏帐之嫌，市盈率不是5、6倍，而是10倍，每年派息维持应无假，每年收5厘息或以上，都是有一定安全垫作用。

再跟进走势，见附图，工行月初因除净跌穿50天平均綫，不过，在250天平均綫4.8港元又获得支持，后市只要收复50天平均綫5.14港元，反覆回升就有希望，昨收5.02港元。基本上，建行及中行等近日走势也与工行相若，逼近250天綫，及时止跌，待确认收复50天綫，上升动力将可望加快。

回说大市，已有友邦保险、滙丰及平保等强势股撑市，现在加入内银股，由此大市大调整空间可见有限，恒指守于25,000，反覆上落后谋突破26,100阻力位之趋势未改。至于国指待大方向变化前的上落，应该不会轻易跌穿2月以来的低位9,880，甚至10,000，相反，10,650左右的高位阻力若能突破好世界！

昨日焦点股，不得不提融创中国，频频作大额并购下，股价急升13.6%，收报16.82港元。正如内房股中的积极发展分子如恒大，外资也长年担心公司的负债比率高企，但相关股份近年没有太大的压力，反而愈战愈勇，不得不承认现今港股除欧、美资金以外，中资的影响力也很强，透过港股通的观察，中资似乎就特别爱好积极发展分子恒大及融创中国，保守营运的中国海外及华润置地未算见大爱。（完）

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