港报财经评论：大笨象跳舞撑大市--信报7月26日

大笨象跳舞撑大市/ 陆文

港股和美股均呈牛皮胶着格局，恒指昨天收报26852点，升0.02%；国指收报10782点，跌0.35%。大市成交额仅795亿元，港股明显处于拉锯状态。踏入中期业绩公布期，个别股份轮流炒作，美国联储局议息后声明亦值得留意。7月期指结算在即，转仓活动明显增加，不少重磅股走势波动。

腾讯（00700）昨天一度高见304.8元，之后急回调，以全日低位301.6元收市。近日累积一定升幅的汽车股回吐，东风（00489）跌2.4%，吉利（00175）低收1.2%。中资航空股亦全线回落。

滙控（00005）近月于高位徘徊待变，下周将公布中期业绩，股价昨天成功突破技术阻力，收报76.7元，涨2.3%。市场期待滙控增加回购股份，并维持派息。滙控一直是内地资金的宠儿，在业绩公布前，相信是支撑大市的主要棋子。同业渣打（02888）获美银美林重申「买入」评级，料上半年税前溢利17.5亿美元，高于巿场普遍预期的16.7亿美元。

内银股方面，上半年内地当局加强监控银行，内地《证券日报》发表评论指出，为了防止风险，中银监下半年将继续严格监管内银，监管或将继续保持较强态势，但或许不会进一步加大，而是稳中趋缓。下半年金融机构将进入整改期，同业、杠杆、表外业务将成为重点整治对象。

招商银行（3968）公布今年中期业绩快报，截至6月底止，股东纯利392.59亿元人民币，增长11.43%。招行获多间大行唱好，摩通指盈利较该行预测高出9%，收入则仅高于预期1%。不过，不良贷款率较预期低18个点子，料信贷成本为行业盈利好于预期的推动因素。招行其他趋势亦正面，包括存款增长带动债务按季增长；第二季不良贷款率按季降5点子，至1.71%；佣金收入受去金融去杠杆及增值税影响而倒退。摩通重申招行「增持」评级，目标价25.5元。

花旗表示，中行（03988）受惠费用收入增加及信贷成本下降，第二季纯利可按年增长逾21%，跑赢同业，并认为工行（01398）、农行（01288）及招行的整体增长质素最佳。

不过，以今年上半年较高基数下，加上明年内地经济增长势放缓，内银能否成为中线推高大市的板块成疑，估计短线炒作偏好，昨天成为稳定大市的支柱之一。

民企融资活动监管收紧，市场一再传出内地监管部门扩大审查「明星」民企的信贷风险，这股冷锋驱使部分负债较重的内房股配股集资。融创中国（01918）以先旧后新方式折让配股2.2亿筹40.32亿元。融创中国股价年内倍升，进行配股并不奇怪，惟集资额有限，对这间近年积极收购的集团来说，似乎帮助不大。

部分民企股价年内已累积颇大升幅，风险不低，投资者不妨多留意这些股份配股后的表现，以作为后市追入的依据。融创收报18.6元，急跌7.5%。龙湖地产（00960）跌3.2%，万科（02202）及绿地香港（00337）均跌2.4%，雅居乐（03383）亦有2.2%跌幅。

恒大（03333）于收市后发盈喜，料中期净利润与股东应分配利润将较去年同期大幅上升，未经审计净利润预期为去年同期3倍左右。该股昨天收报17.7元，涨1.6%。

业绩股荣辱互见，巨涛海洋石油（03303）发盈喜，料中期转亏为盈，主要是联营公司上半年溢利或录得增长，收报2.64元，急涨5.6%。中海油服（02883）收报6.5元，有0.2%进账。

和记香港（00215）近两个月股价累积升幅近四成，昨天公布中期纯利3.2亿元，倒退10.5%，派中期息3.9仙。由于流动通讯频谱牌照于去年10月续期后，相关频谱牌照摊销费用上升。该股股价昨收报2.98元，回落近2%。

大摩指出，和记香港纯利仍高于该行预期1.5%，服务EBITDA高于预期4.2%，主要因为客户成本下跌。市场关注出售旗下从事固网电讯服务的和记环球电讯，则暂未有任何更新。大摩给予和记香港评级「增持」，目标价3.4元。

中煤能源（01898）发盈喜，料上半年纯利大升到15亿至18亿元人民币，股价昨天高开后，以近全日低位收市，收报3.91元，急跌3.9%。大摩指出，秦皇岛煤价由去年上半年每吨384元人民币，回升至今年上半年的614元人民币，盈喜不令人意外，反而较看好神华（01088），给予「大市同步」评级，目标价3.73元。（完）

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