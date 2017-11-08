港报财经评论：大行交足戏，股轮证齐炒--信报11月8日

大行交足戏，股轮证齐炒/ 陆文

港股经历上日早段「闪跌」洗礼后收复失地完成震仓，造就昨天成功创出10年新高，恒指一度高见29017点，收报28994点，升397点（1.39%）；国指收11645点，升120点（1.05%），大市交投活跃，全日有1151亿元。大批重磅股的衍生工具异常活跃，甚至有部分正待挂牌的熊证未面世已流产。

腾讯（00700）在公布季绩前连串分拆业务带来憧憬，全日成交近100亿元，股价再创新高，收报391元，升3.7%；港交所（00388）有1.96%升幅，收报228.4元，投资者似乎看好新股上市热潮及大市交投畅旺。今天挂牌的阅文（00772）一手中签率只有7.72%，以55元上限定价，暗盘有四至六成升幅，高见90元。另一新股雷蛇（01337）以接近4元上限的3.88元定价，集资41.2亿元，超额认购289倍。投资情绪渐趋炽热，个别板块离不开轮动炒作，大行乘机点红点绿、换马频频。近日热炒的半导体股份中，中芯（00981）被瑞信唱淡见回吐。

大行不断挥动指挥棒引导热钱炒作，再配合相关个股的牛熊证及窝轮，增添个股短线上落幅度，当中以大摩最不遗余力，与花旗相继看好濠赌股。大摩把博彩业前景看法升至吸引，预期明年博彩收入增长率由9%上调至11%，后年增幅由8%上调至12%，把这板块目标价普遍上调4%至17%，美高梅中国（02282）及永利澳门（01128）为潜在升幅最高股份，分别为26%及36%，两股昨天升幅为2.9%及3.4%。大摩最不看好澳博（00880），给予减持评级，指公司新项目延期落成，昨天股价收6.65元，升1.06%。花旗指澳门11月首5日赌收有35亿澳门元，期望10月黄金周的强势可延续至11月，即按年增长14%。

一众内险股继续获唱好，大摩维持对内险行业吸引的看法，认为行业第三季盈利表现有利中短期盈利与增长前景，提升中国太平（00966）目标价至25元，评级与大市同步，该股收报26.85元，升1.9%；同时上调中国再保（01508）目标价至1.7元，但评级减持，昨天收报1.75元，升1.16%。其他股份表现，人保（01339）升3%，平保（02318）升1.27%，国寿（02628）升0.56%。

大市上冲之际，却见个别年内强势的板块回落，包括早前看跌的纸业股，龙头股玖龙纸业（02689）昨天逆市创近两个月低位，收报13.56元，挫5.96%。早前内地纸厂下调废纸价已有启示，加上纸箱入口限额带来压力，富瑞仍给予买入评级及上调目标价至20元，主要是基于均价升幅大过成本涨幅，而且内地新增产能对利润构成的压力，在2019年才开始显现。公司早前传出以6.32亿元向星展银行洽购中环中心低层全层，市场反应一般，由于其股价自年初累积近3倍升幅，出现回吐不为怪，12元附近应有支持。

汽车板块亦一如预期进入巩固阶段，公布销售成绩后荣辱互见，龙头吉利（00175）10月总销量创新高达12.5万部，按年增长30%及按月增长15%，获多间大行看好，大摩重申增持评级，指其具有强劲车型及进取的新能源汽车发展计划，目标价30元，昨天收26.15元，涨升5.66%。华晨中国（01114）升1.52%、广汽（02238）升2.76%及比亚迪（01211）升0.14%，比亚迪近期被部分大行唱淡下不跌反升，反映汽车板块完成巩固后有力寻顶。

异动股有信利（00732）获中金给予买入评级，目标价看4.14元，其间接持有85.42%股权的信利汕尾拟分拆在深圳上市，料在2018年前落实，分拆可得款项18亿元至23亿元人民币，信利昨天收报3.7元，炒高16.7%。上海证大（00755）大股东拟以上日收市价的2.14倍、每股0.37元向凯陞出售29.99%股权，涉及16.6亿元，刺激股价高开0.26元，收报0.153元，飙近三成。

内房板块个别发展，恒大（03333）获星展唯高达把目标价由27.72元调升至32.9元，刺激股价收报30.9元，急升9.38%，交投约30.8亿元，位列第二大；公司不断引入资金以降低其负债水平，旗下恒大地产引资600亿元人民币，已正式申请分拆恒大地产借壳深交所上市，作为投资者之一的苏宁电器，视入股恒大地产可配合其商场发展销售网络，沾手房产业。（完）

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