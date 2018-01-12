港报财经评论：大行派定心丸，舜宇有力回升--经济日报1月12日

大行派定心丸，舜宇有力回升/ 林瑞芬

腾讯控股（00700）虽回软，但滙丰控股（00005）股价向上、补位，蓝筹轮流发力，港股暂时只是稍缓涨势！

滙丰昨升2.4%，收报84.05元。月内为投资者积极部署，大涨小回之势或至2月才止！恒指昨收31120，升46点或0.15%，大市成交额1,288亿元。国指收报12295，升6点或0.05%。后市技术大趋势上，恒指守30000保反覆探高升势，国指守12000保反覆探高升势，大时代，强势蓝筹股股价难估顶，可依此作止蚀/止赚策略。

每段时期大市就会出现疯狂急升后大插水或股灾的实况，是否会在今年出现，机会不抹杀。论年初至今升浪，入市资金固之然有中资钱。他们的扫货策略，就不是一味死捧着去年累计升幅不小的内险或汽车股。转战实务股为主如内房、内银股，相关估值大多暂不偏离历史高估值水平，内银股更多是单位预估PE估值，有能力在股价推上后呈一浪高于一浪，每遇下跌就有机会回升。

长年落后的中国移动（00941），都未有被资金大手追捧，所以，恒指目前虽然距离2007年历史高位近32000只有1,000点，现况大势就未算大疯狂。个别股份仍活跃，光大国际（00257）昨抽升5.4%至11.68元，以近排开车股份通常都有两、三日升势来推算，光国冲试13元不为难。

未来窒碍环球股市牛势的可能风险，还是在息率的预期变化、通胀的预期变化。且看周三晚美股的回吐，就是因为市传中国政府可能减少买美债，致令债券价格下跌，10年期国债孳息曾升至10个月高位，息股相关。

回说港股，腾讯股价昨终回2.5%，收报429.4元。股价有所急回，暂时都只属于短期超买作回吐之现象，未终断中期强势。花旗发表最新研究报告指，据App Annie于1月9日最新的iOS排名中，腾讯的《QQ飞车》已超越《王者荣耀》于内地游戏中排行第一，而该游戏自去年12月27日推出首日，已排行第四，第二日已升至第二位。看来，手机游戏的收入仍是腾讯增长来源之一势头仍巩固。保历加通道中轴现近412元，可为腾讯短期后市支持关键参考，如无意外，回吐应可守。

早前弱势的舜宇光学（02382）就有回升之兆，昨收报112.3元，升9%。公司最新公布去年12月手机镜头出货量，按年回升6%，但按月跌7%。其实，市场意见分歧，有指付运量令人失望，如瑞信、摩根士丹利就指符预期。

不过，摩根大通及中金公司就认为略胜于市场预期。见舜宇昨日反弹之强势，实际买盘似乎偏向认同付运量略胜于预期。摩根大通指出，舜宇股价在过去一个月跑输恒指，因市场担心内地手机库存问题。

据国家工信部数据，去年12月中国智能手机市场下滑33%，超过去年11月的22%跌幅，OPPO和Vivo等主要智能手机品牌在调整库存之故。不过，以舜宇所公布12月付运量显示，情况就未如预期般弱，启示公司具备多样化的客户群和领先的产品组合优势或是主因。摩根大通就看好，未来舜宇盈利仍有机会超越市场预期，给予目标价160元，重申「增持」评级。

整体而言，中金预计舜宇2017至2019年度，镜头业务有望取得64%的复合年均增长率；加上，舜宇产品车载镜头有望重拾高增速，今年出货量的增速主要由监管要求和主要厂商的2级ADAS系统应用率，2017至2019年相关业务有望维持52%的复式年均增长率。舜宇中期目标价153元。

目前来讲，舜宇有势回升，配合附图示，守稳200天綫95元，收复109元失地回试50天綫阻力近120元。不过，笔者上月引述瑞信证券指，按以往惯例，下半年手机设计在2、3月应有决定，这对手机元件供应商的关键时间窗口，到时，市场将可大约估算今年的定单情况。

由此推断，舜宇之中期回升趋势或在2、3月明朗化。到时才能较明确辨定股价已捱过下试200天綫的压力，筑底回升，重拾升势，尝试再冲150元高位阻力。（完）

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