港报财经评论：大行纷看好，中燃候低吸--经济日报9月29日

大行纷看好 中燃候低吸/ 林瑞芬

港股在昨日期指结算日下偏软，恒指收报27,421点，跌220点或0.8%；国指收报10,874点，跌161点或1.5%，大市成交额891.6亿港元。

大市成交稍增，其中原因是众安在綫财产保险正式上市，昨日众安交投金额达65.14亿港元。内地股市下周将休市，北水暂时落闸，相信今日至下周，大市的成交不会再多，淡静闷局居多！

众安不负所望，昨日开市最高见过70.5港元，最低见65.05港元，分别较招股价59.7港元高出18%及9%，收报65.2港元，较招股价高9.2%，点计散户都有甜头，跟「三马」搵食，暂时都搵到食。

中国寿险行业长綫增长潜力仍厚，因为据中金公司分析，受教育程度更高、收入更高的80后和90后年龄段人口将逐步跨入中产阶层，寿险的核心客户群将有机会快速增长。90后的消费模式不同，或更为有利众安的发展。只是公司首席执行官陈劲就讲到明，公司仍处于发展初阶，难预料何时扭亏。

没有盈利的公司后市发展有两个可能性：一是炒高到你不信，一是因发展遇阻而令股价大插。笔者就不敢下定论，但目前市场有不少内险股可取，中长綫看好内地保险市场的还是泊在平安保险为佳，始终有盈利、有股息已实现，且综合金融之路发展明朗。平保昨收报59.4港元，跌2.6%，有所回吐，正在调整，候57至58港元收集，止蚀55港元，中期目标70港元。

大市而言，9月好淡争持势拉近，恒指曾高见28,248点，但上周被淡友一击低见27,300，高低波幅来计，其实不足1,000点，但是除非今日劲升市，不然，连涨8个月的升势将被打断，淡友借内地长假期而暂压大势明确。微观内房股昨又反覆下跌，中国恒大、融创中国及碧桂园跌幅介乎1.5%至4.1%不等，启示内房股需时反覆整固的压力，反弹后都容易再跌。

恒指向上受阻，28,000至28,200暂筑短期阻力区，目前，是考验持货者定力的时间。技术上，恒指跌穿8月延伸的短期升轨之后无力再弹，26,800至27,000将为下周可能被反覆考验的支持区。

恒指昨收报27,421点；国指昨收报10874点，跌势较恒指为急，技术上，暂未能重上企稳11,000，显示已进一步进入回调浪，向下反覆考验10,700至10,750支持区。

中共于10月中举行的十九大是未来数周的焦点，下周就要落足眼力留意，看会否有醒目钱的提前布局。环保股中国燃气今周纷获券商点题，提升目标价，值得跟进留意。

「煤改气」推进以配合环保工程，中燃的增长点所在。最新瑞信证券指出，中燃自今年初以来，农村煤气新接驳达60万户，高于该行预期，大趋势向好，故把其2018、2019及2020年新接驳用户预测，由之前的50万、100万及150万户，上调至100万、150万及200万户，预期至2025年，每年新接驳可达200万户，市场覆盖将由中国北部扩展至西北部及东北部。在预测中燃2018及2019年（3月底止）每股盈利分别达1.23港元及1.55港元之下，把其中期目标价由16.5港元调升至29港元。

野村证券在到访天津及廊坊市后，本周亦发表分析报告指出，中燃捕捉「煤改气」的机遇有前景。近日公布数据，乡镇的新接驳工程增加至60万户，占年度计划目标的75%。假设依现有速度再增长，今个财年的实际乡镇接驳工程将会超过80万户，整体新接驳工程会高于350万户。

在「煤改气」下，不单连接费用及燃气销售上惠及中燃，对其增值业务亦有帮助，目标价由21.9港元上调至27.5港元。

大和就把中燃目标价由24港元调升至27.8港元。花旗亦把中燃中期目标价由24港元调升至28港元，预测2018及2019年（3月底止）每股盈利分别达1.23港元及1.49港元，与瑞信的预测数字差不多。

配合走势图所示，下周中燃如持续稳守20港元水平楼上，反覆挑战最少25港元整数关口是中期趋势，候20港元附近收集，昨收报22.75港元，升幅近0.7%。（完）

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