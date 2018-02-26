港报财经评论：太古盈利料重拾升轨--经济日报2月24日

太古盈利料重拾升轨/ 林瑞芬

恒指昨日回升1%，收报31,267，大市成交额1,033.3亿港元。周内4个交易日，上落之间，试图收复2月6日的下跌裂口。

当然，下跌裂口约31,300至31,700的完全收复，仍有一定难度。市场在消化较早前的升幅，略有顾忌。2月6日的一记重击提示股票投入的风险提升，然而，在今年上半年企业盈利仍在增长，而环球经济尚在健康的增长势头下，未断言市况已进入一浪低于一浪的下坡走势，市场暂时倾向看港股调整都可以低吸，而选择如下。

如高盛证券刚发表报告指，自1月底中资券商股份的股价有所调整，其估值已有一定吸引力，在进一步盈利复苏前景下，可收集东方证券、海通证券、中金公司等，目标价分别为10.2港元、17港元及24.1港元，三股昨分别收报7.61港元、11.44港元及15.82港元。

另外，花旗就认为恒指现水平预测PE只是略高于历史平均，在企业盈利仍然增长，恒指成分股于2018年每股盈利增长可达21%至2,294港元，对比2017年增速4%，增速亦为自2010年以来最高水平，而花旗估计恒指于2019年每股盈利增长可达11%至2,554港元，恒指的中期目标价就可以由29,500调升至34,500，折合2018及2019年度预测PE分别为15倍及13.5倍。蓝筹股如永利澳门、太古A、港交所、中银香港及长江基建均是可靠之低吸选择。永利的中期目标价为33港元、太古A的目标价为90港元、港交所的目标价为330港元、中银的目标价为45.4港元，以及长建的目标价为74港元。

无疑历年的股市起跌来讲，买蓝筹多数是只会可能买贵，不会买错，在预期狗年股市波动相对大，蓝筹企业的盈利基础相对稳健、派息又相对有保证之下，选择是胜于投入非蓝筹股份，当然，也会有例外，主要看企业的盈利能力而定。

对港股来讲，目前尚不能言已走出2月6日的开始调整势，3月美国加息之前，可能仍有反覆，整固为主。国指昨高见12,799，反弹或受制于13,000，昨收报12,735，升1.65%。恒指的反弹就暂时受制于下跌裂口区31,300至31,700。

个股尚在等候业绩的指引，蓝筹中的太古A，将于3月中公布2017年度业绩或有启示已走出谷底，除花旗看好其今年前景，目标价看90港元。里昂亦发表报告，把太古A目标价提升至97港元。

据1月份麦格理证券预测，太古A在经历2016年度基础盈利按年大跌69%之后，2017年度盈利料回升11%，至2018年度增长更有机会提升至35%。

另外，里昂于本周报告最新估算，太古A于2017年度的基础盈利将大幅回升57%，至2018年度亦会持续增长50%。2017年度盈利得以回升，主要盈利贡献为饮品业务以及地产收益。至于2018年度，则受预期受惠于国泰航空盈利的复苏，扭亏为盈，以及新收购的饮品业务全年度盈利贡献增长，以及海洋业务亏损将收窄。此外，太古的地产项目保持稳健增长，旗下位于鰂鱼涌收租物业组合，具增长潜力。

以太古A股价历史平均折让在21%为参考，而里昂估值其每股资产净值为132港元计算，股价就算上试97港元，折让也在26%左右，仍处于合理状况。另外，估算太古A于2018年度每股股息为2.4港元，至2019年度更达3港元。以股息论，现价77.5港元，相当于2018年度预测息率为3.1厘，而2019年度预测息率则达3.87厘。配合附图示，太古A股价于去年累计的跌幅为2.5%，表现远弱于大市。如果3月集团公布的业绩佐证盈利已走出谷底，并有趋势逐步回升，不排除太古A今年股价有优于市场的表现。

太古A去年低见72港元左右，若以2019年股息预期3港元计算，预测息率逾4厘，除非外围再急插水，不然，股价大有机会在70至72港元筑大底，回升挑战80港元，候低收集。（完）

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