港报财经评论：央妈收水大合唱，科网随时跌两成--信报6月16日

央妈收水大合唱,科网随时跌两成/ 习广思

联储局加息缩表,引发股市调整。昨天港股尾市急插,主要因纳指期货跌幅扩大至1%,腾讯(00700)挫至全日低位收市,报273元,跌了1.59%,比恒指的1.2%跌幅为多。科技股在美国三轮量宽中估值大为受惠,日后缩表,自当偿还,投资者重仓QQ下半年有可能拖累投资组合表现。

恒指昨天跌穿20天移动平均线,国指更回落到50天线,在外国形势动荡下,应有机再向下寻底,恒指50天线现处约25000点水平,且看看能否守得住。

忽然收水之声四起,执笔时英伦银行公布5月议息纪录,8名货币政策委员中有3人支持加息,因为担心通胀已升至4年高位,消息公布后,镑股齐跌,债息上扬,经济因脱欧负面影响开始浮现,但通胀却高企,英伦银行的抉择愈来愈难矣。

另一边厢,今天日本央行议息,市场开始担心行长黑田东彦会否又跟着大队讲收水。

讲番联储局,周四议息后的公布除了加息四分一厘外,还发表了一份附件讲收缩资产负债表的细节及步伐。耶伦在记者会上表示,缩表近矣(relatively soon)。市场人士估计,会在9月至10月间开始。三轮量宽令联储局的资产规模扩大至4.5万亿美元,在金融海啸前只是8700亿美元。

根据耶伦的安排,缩表的起步点十分轻手,每月减买国债60亿美元及按债40亿美元,之后逐步递增至上限每月国债300亿美元及按债200亿美元,即到顶时每月削减500亿美元证券,一年就是6000亿美元。最终资产规模会缩到几多,声明只说会比金融海啸前为多,较目前为少,但至于几多就视乎银行对储备结余的需求。假设最终共削3万亿美元资产,整个过程都要搞超过5年,这样缓慢的过程,照计经济可逐步消化。

不过,金融市场可能是另一回事,通常都会一步到位,尽快消化消息,洗牌再玩过。缩表边个会最大镬呢?照睇应该是科技股。从联储局资产规模与纳斯特100指数(该指数网罗的都是纳指的大市值公司)的预测市盈率比较,指数的市盈率在第三轮QE(2012年9月公布)后开始大幅扩张,由13倍扩至目前22倍。按what go up must go down的道理,纳指回吐20%,也只是落到18倍,上周五纳指跌2.4%,事后回看可能是一次走火警的警号。

美国议息后,本港银行没有调升最优惠利率,而H按依据的一个月银行同业拆息则回升2.5个基点, 影响轻微,月底收到的供楼单可能是多十元八块至一百几十,视乎你借了几多楼按。

不过,睇番联储局的资产规模,与本港银行在金管局的户口结余总额,可说拍住上,你涨我又涨,自然你缩时我又会缩。银行结余反映银行同业的资金水平,现时资金充裕,银行水浸,拆息自然低企, 当美国缩表,本港的银行结余应会开始减少,资金外流,港元拆息将会回升,所以,置业供楼要计清条数, 唔好当目前的低息会是永恒。

近期美国经济数据普遍放缓,通胀预期降温,但联储局的声明开首一段对经济进展颇为满意,特别是就业市场,认为仍有走强的空间,通胀一时间虽仍未达标,但中期应可达2%的目标。

目前利率期货市场反映年底再加息的机会率不足一半,可见市场与联储局的看法颇不同。对于通胀,是市场太淡定还是耶伦太惊青呢?伦姨押注的是失业率跌至这么低,工资加幅会增快,推高通胀;这看法有其道理,不单是美国,世界上不少地方的失业都跌至颇低,包括日本、德国、英国、澳洲等,而金融海啸以来,相对于资产价格,工资价格远远落后,每种商品或劳务的价格之间都应有其历史关系,不可能长期偏离,未来可能是打工仔起革命的时候,不过, 工资上涨,对老板会是一个头痛问题,上市公司的利润率会受压,小股东也是老板,应该唔会太好受。

昨天讲话沽地产股买材料股,前者对,后者就错了。美国公布的零售数据远逊预期后,铜铝等商品股开始受到抛售,联储局缩表,市场担心经济会放缓,影响金属价格。昨天内地商品期交所上,钢材急升,期锌,镍上升,期铝跌了1.22%,期铜则跌0.44%,暂时个别发展,材料股须视乎市场对中国以至环球经济未来走势的看法。(完)

