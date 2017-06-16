港报财经评论：央妈收水大合唱，科网随时跌两成--信报6月16日

央妈收水大合唱，科网随时跌两成/ 习广思

联储局加息缩表，引发股市调整。昨天港股尾市急插，主要因纳指期货跌幅扩大至1%，腾讯（00700）挫至全日低位收市，报273元，跌了1.59%，比恒指的1.2%跌幅为多。科技股在美国三轮量宽中估值大为受惠，日后缩表，自当偿还，投资者重仓QQ下半年有可能拖累投资组合表现。

恒指昨天跌穿20天移动平均线，国指更回落到50天线，在外国形势动荡下，应有机再向下寻底，恒指50天线现处约25000点水平，且看看能否守得住。

忽然收水之声四起，执笔时英伦银行公布5月议息纪录，8名货币政策委员中有3人支持加息，因为担心通胀已升至4年高位，消息公布后，镑股齐跌，债息上扬，经济因脱欧负面影响开始浮现，但通胀却高企，英伦银行的抉择愈来愈难矣。

另一边厢，今天日本央行议息，市场开始担心行长黑田东彦会否又跟着大队讲收水。

讲番联储局，周四议息后的公布除了加息四分一厘外，还发表了一份附件讲收缩资产负债表的细节及步伐。耶伦在记者会上表示，缩表近矣（relatively soon）。市场人士估计，会在9月至10月间开始。三轮量宽令联储局的资产规模扩大至4.5万亿美元，在金融海啸前只是8700亿美元。

根据耶伦的安排，缩表的起步点十分轻手，每月减买国债60亿美元及按债40亿美元，之后逐步递增至上限每月国债300亿美元及按债200亿美元，即到顶时每月削减500亿美元证券，一年就是6000亿美元。最终资产规模会缩到几多，声明只说会比金融海啸前为多，较目前为少，但至于几多就视乎银行对储备结余的需求。假设最终共削3万亿美元资产，整个过程都要搞超过5年，这样缓慢的过程，照计经济可逐步消化。

不过，金融市场可能是另一回事，通常都会一步到位，尽快消化消息，洗牌再玩过。缩表边个会最大镬呢？照睇应该是科技股。从联储局资产规模与纳斯特100指数（该指数网罗的都是纳指的大市值公司）的预测市盈率比较，指数的市盈率在第三轮QE（2012年9月公布）后开始大幅扩张，由13倍扩至目前22倍。按what go up must go down的道理，纳指回吐20%，也只是落到18倍，上周五纳指跌2.4%，事后回看可能是一次走火警的警号。

美国议息后，本港银行没有调升最优惠利率，而H按依据的一个月银行同业拆息则回升2.5个基点， 影响轻微，月底收到的供楼单可能是多十元八块至一百几十，视乎你借了几多楼按。

不过，睇番联储局的资产规模，与本港银行在金管局的户口结余总额，可说拍住上，你涨我又涨，自然你缩时我又会缩。银行结余反映银行同业的资金水平，现时资金充裕，银行水浸，拆息自然低企， 当美国缩表，本港的银行结余应会开始减少，资金外流，港元拆息将会回升，所以，置业供楼要计清条数， 唔好当目前的低息会是永恒。

近期美国经济数据普遍放缓，通胀预期降温，但联储局的声明开首一段对经济进展颇为满意，特别是就业市场，认为仍有走强的空间，通胀一时间虽仍未达标，但中期应可达2%的目标。

目前利率期货市场反映年底再加息的机会率不足一半，可见市场与联储局的看法颇不同。对于通胀，是市场太淡定还是耶伦太惊青呢？伦姨押注的是失业率跌至这么低，工资加幅会增快，推高通胀；这看法有其道理，不单是美国，世界上不少地方的失业都跌至颇低，包括日本、德国、英国、澳洲等，而金融海啸以来，相对于资产价格，工资价格远远落后，每种商品或劳务的价格之间都应有其历史关系，不可能长期偏离，未来可能是打工仔起革命的时候，不过， 工资上涨，对老板会是一个头痛问题，上市公司的利润率会受压，小股东也是老板，应该唔会太好受。

昨天讲话沽地产股买材料股，前者对，后者就错了。美国公布的零售数据远逊预期后，铜铝等商品股开始受到抛售，联储局缩表，市场担心经济会放缓，影响金属价格。昨天内地商品期交所上，钢材急升，期锌，镍上升，期铝跌了1.22%，期铜则跌0.44%，暂时个别发展，材料股须视乎市场对中国以至环球经济未来走势的看法。（完）

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