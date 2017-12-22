港报财经评论：央行收水难掉头，资产价格往下走--信报12月22日

央行收水难掉头，资产价格往下走/ 习广思

热火朝天的股市、楼市、虚拟货币，在2017年成为市场宠儿，为不少炒家、投机者及物业投资者带来财富效应。不过，2018年肯定是央行们10年来最紧缩政策开始的一年，他们由大量放水极速变成大量收水，如果今年的荣景在如此背景下都可以重复，任何货币理论都可以改写了，故明年将极可能是盛极而衰的一年。

过去几日最受投资者关注的，除了美国税改方案获通过，还有10年期美债孳息由2.35厘狂升至最高2.52厘，如此急速的升势相当鲜见，但现价仅2015年全年高位左右，目前美国息率及财赤状况都与当时有一段距离，更不要说失业率比两年前跌了不少，2015年初失业率在5.7%，现已跌至4.3%的历年新低。

美国债息不单受市场利率预期影响，更大程度是受美国财政状况左右。减税方案过关后，美国将面临1万亿美元以上的财政缺口，除非美国经济真的可以年增长6%以上去令收入达标，否则这个缺口似乎没有什么足以填补；若美国经济年增长率达6%，那将是现时增速的数倍，到时美国通胀巨兽将会来袭，联储局肯定不只加息4次。

即是说，无论美国经济会否大增速，美债息都是易跌难升，还未计及当地将大兴土木增加财政开支。在经济见底回升一段时间后，华府来一次更大规模的扩张经济措施，显然是落错药，可是政治挂帅，已不容经济理论派上用场。

所以，当前最有睇头的交易不是在股市，而是沽美债，赌美债息升。据花旗及摩通研究部指出，未来一年发达国家的央行将平均加息0.4厘，到1至1.2厘，是10年来最快的加息潮，加上全球央行放水将由9月时的每月1260亿美元缩减至180亿美元，大减80%以上，至2019年上半年放水由正转负，即是净收回资金。

美股经历了多年来最好表现，在美元转弱提振下，新兴市场货币与股票于2017年获得8年以来最高回报。然而，这个荣景比起美股的大升浪更为脆弱，因为华尔街人士预计发达经济体将进入10年来最大程度的紧缩周期。投资者还将面临一堆选举的到来，这些即将举行选举的国家包括俄罗斯、巴西及墨西哥等，占彭博巴克莱开发中国家债券指数的一半以上。

股楼之外另一个近期最多人谈论的是虚拟货币，但内线者都已退出这门玩意，见顶还会远吗？比特币网站Bitcoin.com创办人奥尔登堡（Emil Oldenburg）本周二宣布卖掉手中的所有比特币，莱特币（Litecoin）始创者Charlie Lee也于周三宣布卖掉手中所有莱特币。

对于突然看淡比特币的原因，奥尔登堡表示，比特币最大的缺陷是交易成本高、交易确认时间长，一旦人们意识到这就是它的运作方式，就会开始出售比特币，且表明比特币是目前属风险最高的投资。莱特币是与比特币同期出现的主流虚拟货币，Charlie Lee解释沽掉莱特币，是为了避免牵涉利益冲突的指控。交易平台Coinbase显示，去年12月20日，莱特币价格为每枚3.67美元，一年后价格已涨至318美元，涨幅超过90倍。

以上两只加密货币另一重大风险在于能源损耗，掘矿成本正随着挖矿难度而提高，挖一枚比特币，美国平均电力成本需6000美元以上，个别地区如夏威夷更已涨至9000美元以上。比特币的供应每4年会减半，意味挖矿难度只增不减，日后很可能提升至1.8万美元（现时期货价格）以上。

不过，1.8万美元以上的成本，不代表是比特币的底价，因为随着科技发达，更多的加密货币替代品将会出现，证券大行正联手开发加密货币式的证券交收系统。根据Digiconomist的比特币能源消耗指数， 全球比特币行业的用电量，可能已相当于美国300万家庭的用电量，超过全球159个国家的年均耗电量。

据剑桥大学今年4月发表的一份行业研究，约60%电力来自主要燃煤发电的中国，是最大的矿场集中地。研究人员称，全球约有58%大型加密货币矿场位于中国，其次是美国（占16%）。中国是全球最大的煤炭生产国和消费国，也是全球最便宜的煤炭供应国，不少矿场老板直接将煤矿变比特币矿。

加密货币一大作用来自其保密性，在洗钱、贩毒、买卖黑市武器以至人口贩卖方面有实际刚需，此前勒索软件WannaCry亦然，只收比特币，令此货币更添邪恶，相信被各国政府追究是迟早的事。（完）

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