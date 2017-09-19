港报财经评论：好友壮声势，港交所发威--经济日报9月19日

好友壮声势，港交所发威/ 林瑞芬

中、港地产股齐齐亢奋，好友昨日发力推高大市。恒指收报28159，升352点或1.3%；国指收报11195，升128点或1.2%，大市成交额近1,120亿元。

上周恒指曾向下质低，但至27500左右止跌，触发好友反扑杀熊，恒指昨高见28160点，轻微突破8月高位，收报28159，差不多是全日高位。

大市成交又破千亿元，港交所（00388）即时落镬炒涨，昨收报218.2元，升幅4.3%，全日成交额高达30亿元，附图所见，这是近一个多月的高交易水平。技术上，港交所股价能成功突破215元，自然以回探高位阻力230元左右为目标。

昨日升市，股王腾讯（00700）贡献最大，其股价升幅2.1%，以全日最高位346元收市，再创历史新高，成交金额达63.4亿元。腾讯旗下手游《王者荣耀》将以《Arena of Valor》的名称登陆任天堂旗下Switch平台，花旗指出，倘若《Arena of Valor》在任天堂旗下Switch平台取得成功，料有助《王者荣耀》手游版本更长时间、地域更广地提升收益，中期目标价继续上望392元。

后市而言，恒指在拿下28000后，宜稳企楼上，摆脱27500至28000之间窄幅波动空间后，顺势挑战2015年高位28588，以显示好友有更强信心进攻。

昨日来讲，中、港地产股齐亢奋，大、中型地产股中不乏拥丰厚资产概念，加上，派息又高又稳定，好友此际利用相关股份推进大市，以保可守可攻之能力，乃上上之策。上周龙头内房股万科H股（02202）在A股带动下破顶，昨收报28.1元，回调1.06%，升幅放缓，但轮到其他内房接力，如华润置地（01109）就急升7.5%，冲破了7月高位，收报27.1元，技术上，润地向2015年高位29.1元挑战。中国海外（00688）收报29.2元，升4.8%，亦是一浪高于一浪破了8月顶位，短期上望挑战30元。至于其他内房股，包括融创中国（01918）、远洋集团（03377）、中国奥园（03883）、深圳控股（00604）、碧桂园（02007）、富力地产（02777）等升势也很凌厉，涨幅介乎2.8%至10.3%不等。

据国家统计局最新公布，内地8月份15个热点和热点二綫城市新建商品住宅价格环比下降或持平，同比涨幅全部回落，反映楼市已降温，但降温是有序，没有硬着陆危机。这状态对内房股是正面，在楼市降温而幅度有限下，不担心阿爷要大刀切宏调，在相对稳定的环境下经营，相对稳妥。

本地地产股昨日亦不失礼，恒地（00012）升2.1%，收报55.3元，本周将公布业绩的新世界发展（00017）也涨2.3%；另外，本地二綫地产股嘉里建设（00683）亦升2.5%。本周联储局将议息，一般预计息率不变，但有机会公布缩表的时间表。初步而言，规模较小，市场已对可能公布的消息有一定预期及消化，除非储局大规模缩表或意外加息，不然，对息率敏感的股份影响有限。港资地产股都可继续随大市步伐安处中期上升浪。

在大市处于相对高位下，顺风强势股类是较为值博之选。近月以来，中、港地产股股价一路攀升，不乏已上车的上了车，笔者也推介了不少，后市策略而言，宜设止赚/止蚀位于50天綫，以求更安心坐顺风车！

上证昨收报3362点，微升9点或0.28%。国指升1.2%，跑赢A股。国指8月底以来虽回落，但守稳上升轨，技术指标RSI跌至近50水平后止跌，后市谋再冲高，短期反覆挑战11500可冀。

中资券商股昨日普遍大幅抽高，如中国银河（06881）、中信证券（06030）分别上升5.5%及8.5%，收报7.23元及18.3元，股价异动必有因。事缘中证协在上周召开座谈会倡议叫停佣金战或设价格底綫。中资股确是为政策造化，短期政策虽未确认有所出台，但消息令券商股跃升。其实，佣金只是占券商部分收入，中綫而言，财富管理的收入才是券商核心收入之来源。佣金战叫停对券商股股价的刺激料有限及短暂，短炒就勿过分投入。

未来券商前景仍要靠内地金融市场的开放，以及机构投资者进入A股市场的踊跃情况而定。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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