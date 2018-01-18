港报财经评论：好淡埋身战，强势股波动--经济日报1月18日

好淡埋身战，强势股波动/ 林瑞芬

美股周二于高位呈显著波动，虽然有惊暂无险，对港股投资者就发出最低级别的警号，短期市况波动势玩「狼来了」！

留意港股的波动指数，近周从低位反弹12.84，略有回升，昨收报15。技术上，恒指逼近或试冲历史高位，好淡博弈将更激烈，玩吓玩吓，都有可能来一次真的狼来了，世上无只升不跌的股市。恒指在相对高位之下，突然一日间跌500点、800点都不是大失意料之事。当然，这天何时会来，喊狼来了两次、三次，就算不得准！

恒指昨高见31983点并以此收市，终见突破2007年的历史高位31958，大市成交额高达1,782亿元，后市要确认企稳32000，便可筑较稳健台阶，向上再冲更高水平，不然，挟淡仓后可能要抖抖。估值上，港股还不算超高，而美股道指见图示，尚守于50天綫之上，属强势，强势反覆探高未终断，对上半年内，恒指再升的空间还是存有憧憬。短期则的确在趋扩大波动，若遇超买消化回调而言，恒指以不失上升轨支持位（现近30500）为佳。国指昨收12868点，升81点或0.64%，技术上，守升轨现近12100，上半年内反覆挑战14000目标为大趋势。

近两周的港股推动力，无疑落在中资金融股身上，内银及内险蓝筹股，而腾讯（00700）虽有升助阵，但升势已趋于平缓，450元心理关口暂有阻力，昨收报449元。短期就要观察内险股的升势能否由平保（02318）扩散至其他同类股，同步冲上新高位，不然，单靠平保日日冲、冲、冲，总有一天累透。平保昨日以90元低开后，一度冲上90.75元，低位88.8元，收报90.1元，跌0.6%，平保中期「钱」景料可保持，但短期股价于波动中向上，反覆性增加无可避免。

微观市场大户部署也不是盲目死冲，内险股于去年累计一定升幅，相对跑赢，再推动，要有更大催化剂及资金投入。因此，部分大户于年初选择向投入所冒风险相对较低的内银股埋手，相关股份估值已连续数年低企在单位PE数，可守又可攻，所以年初以来，无论四大国有银行以及中、小型的内银股，都有一定升幅。

碧桂园（02007）最新公布，以先旧后新方式配售4.6亿股现有股份，配售股份相当于扩大后股本约2.12%，每股股份配售价17.13元，较周一收市价每股17.78元折让约3.66%。配售及债券发行的估计所得款项分别为净额约78.16亿元，据报公司有意把所得款项净额用于偿还集团债务或用作一般营运资金。碧桂园另外发行156亿元可换股债，假设按每股转换股份20.556元的初步换股价悉数转换债券，则债券将可转换约7.59亿股股份，相当于目前公司已发行股本约3.57%及经发行转换股份而扩大后的公司已发行股本约3.44%，以及经发行转换股份及认购股份而扩大后的公司已发行股本约3.37%。总括而言，碧桂园吸水银码不小，据摩根大通分析，对碧桂园2018及2019年每股盈利就有摊薄的影响，目标价要从24元下调至22.7元，股价即市的反应也弱，跌穿配股价，昨低见16.48元，收报16.8元，跌幅5.5%。

这是继融创中国（01918）及中国金茂（00817）之后的内房股集资活动，内地金融整治趋严，房地产行业流动性承压当中，股价在相对高位，公司选择配股集资视为一途，市场对于再有内房股配股集资的忧虑增加，对短期内房股的表现或有所遏抑。不过，目前大市气氛仍佳，内房股昨日所遇的之沽压比较轻，如中国海外（00688）股价回吐2.2%，龙湖地产（00960）则微升0.65%。

上周建议留意蒙牛（02319），昨抽升5.5%至25.9元，较推介时的23.4元薄有利润，中期目标价维持27元。据中金公司引述调研，自去年底开始，光明、蒙牛、伊利等液态奶龙头公司部分产品已开始提价，光明提价品类主要是华东地区巴氏奶产品，伊利和蒙牛以低温优酪乳产品为主，同时部分常温乳饮料亦有提价，平均幅度5%以内，提价形式包括出厂价格的直接提升、经销商货抵减少、终端价格提升等。在去年液态奶包材、白糖、运费等成本上涨明显，中金判断今年原奶价格温和上涨。提价消息，对蒙牛短期股价有催化作用。（完）

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