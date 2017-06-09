港报财经评论：好淡未决胜，破关待确认--经济日报6月9日

好淡未决胜，破关待确认/ 林瑞芬

好淡续在26000激战，昨日又跌又升，反覆，恒指最终收报26063点，升0.34%；国指收报10649点，升0.36%，大市成交额逾793亿元。

沽空机构高调合奏唱淡个股，考验投资者。沽空机构在刊报告前事先张扬，考验人性的弱点，攻心计得逞。怀疑股被追沽，未待报告刊出，相信已经达到套利效果。幸暂时瑞声科技（02018）先顶住沽空力量，昨日再升4%，收报96.25元，不然，沽友气焰更盛！

沽空机构看似正道，条条数仔细调查，就以达利食品（03799）为例，指控其广告开支数据有夸大之嫌，经营开支及薪酬远低于其他上市同业。就此指控，达利如要作出澄清，恐怕就要摊开每条数，小规模公司尚可，大规模的恐怕难做到。就沽空机构的质疑，往往在数字中找问题，没有与公司财务总监或高管对质过，公开提出质疑，又要上市公司被动回答，这一来一回，当中，多少人从股价上落中混水摸鱼，实在值得深思！

沽空攻势，还有待平息。目前来讲，恒指尚在高位，投资者回避有可能会被狙击的中、细价股，惟有有大买大，且看息率已乏吸引力的领展房产基金（00823），股价昨日抽升1.5%，收报62.6元，又创52周新高，可见投资者团抱大蓝筹股心态，取其安心保证。股价跌，都可收股息顶住先。截至今年3月底止，领展全年度可分派收入总额为49.92亿元，按年增加9.3%，而每基金单位末期分派为116.66仙，按年增加8.8%，本月20日就除净，很快就有股息收。

蓝筹股现况成为散户心理的避风港，但观乎沽空纪录，沽友也一直向蓝筹股放箭。近周股价横行的腾讯（00700），沽空比率正提升，腾讯昨收报273.4元。

在大市争持之下，个股能冲出闷局的仍然是汽车股。

汽车股持续走强，吉利汽车（00175）5月销售数据一般，但市场认为是季节性因素，消化过后，昨日又开行摩打向上冲，昨收报15.14元，劲升9.4%。而笔者周初点选的广汽集团（02238）亦抽升4.9%，收报13.82元。

随着油价近两周反覆下滑，暑假将至、旅游旺季预期会刺激航空业等利好因素叠加之下，航空股昨日加入冲天飞。国泰航空（00293）升6.3%，国航（00753）及南航（01055）分别升1.5%及1.6%。国泰近年营运能力欠佳，裁员声不绝，只是近年的营运数据欠佳，也与集团长期对冲燃油产生的亏损有大关系，以目前国际油价又回软的情况下，不能忽视中东局势紧张可能影响产油国减产协议，还令油价有一阵子不振，国泰的对冲燃油亏损可能会持续，裁员减省成本够不够抵销对冲亏损，还是未知之数，国泰股价昨日急升，恐怕后继力仍是有限。相对地，几只中资航空股，近年无做对冲燃油活动，在油价偏低情况下，反而一身轻，升势的持续性较强。

旅游旺季将至，除航空股被炒起之外，濠赌股也是市场热捧的对象。银河娱乐（00027）昨急升3.3%，收报47.45元，创52周新高见47.8元；金沙中国（01928）升2.7%，收报36元，创52周新高见36.35元；连信德集团（00242）都升10.3%，细价濠赌股澳门励骏（01680）大升9.9%，看来不是个别炒作，而是有部署迎夏日抢食濠赌股。

引述高盛较早前报告指出，早前端午节假期濠江赌场人流旺，行业仍在复苏周期中。6月是传统淡季，但7月、8月暑假将至，以今时今日濠赌股不单以赌收为主，还有酒店收益入帐，前景可靠。濠赌股的反覆升势，有望延续至7月，以银娱周綫图所示，已有效突破40元，反覆上升至53元才有较明显阻力出现。（完）

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