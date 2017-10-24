港报财经评论：季绩够标青，国寿有得炒--经济日报10月24日

季绩够标青 国寿有得炒/ 林瑞芬

港股短期仍然反覆，恒指昨收28,305，跌0.64%；国指则跌0.58%，收报11,491。大市成交额913.96亿港元。技术上，恒指整固，宜坚守于50天綫（现近27,880）上。

大市整固，个股个别走，短綫表现由季绩主导，如国寿昨升3.5%至25.45港元收市，最高见25.75港元，单日成交额达39亿港元，就是因为发盈喜预期首九个月盈利增长95%，即第三季的盈利为141亿元人民币，按年升3.51倍，高于其2012年至今季度盈利平均表现（61亿元）超过2倍。

记得前周，笔者曾引述摩通报告预测，内险股中的国寿及新华保险最有机会盈利盈喜，现在已印证了国寿的佳绩，且看看新华保险会否也有佳绩。

综合市场分析，据瑞信指出，国寿第三季盈利优于预期，主要是投资收益增加及支出减少所带动。另外，是自可供出售金融资产收益及股息收入上升所致，在内地10年期国债仍处高位下，相信国寿2017年每股盈利可在回升周期中，估其2017年度每股盈利达1.03元，按年上升52.7%，而2018年度为1.12元，H股目标价由31.3港元升至33港元。

德银与瑞信都认为国寿股价于同业中属最落后，年初至今仅升22%，同业则升36%至73%，盈利胜预期下，料支持股价追落后，德银看国寿中期目标价挑战32.1港元。国寿可否一如外资行所看好，就主要观察自今年3月以来的窄幅上落区阻力位25.5港元左右，可否配合成交强势升破，突破之，以周綫图突破三角形论，至少量度升幅目标至28.5港元，23港元支持应该可守，后市逢低收集等突破。

目前来看，准备金补提于上半年依然对帐面利润起到负面影响，此项影响或将于四季度起逐步消除，由此，2018年将推动保险股帐面利润大拐点的确立，内险股渐入佳境。季内，料对国指有一定的支持作用。技术上，国指于上升轨11,000楼上，反覆挑战12,000之势仍在。

A股在「逢会必跌」的阴影下，上周以来，窄幅上落为主，未有出现惊吓场面，应有维稳之手。短期来讲，上证指数守于60天平均綫3,328上，阻力3,400，方向待明，十九大之后望有明确方向。中期而言，A股来讲，是渐踏入国际股市台阶下，外资的力量如何与中资博弈。MSCI上周就公布了关于纳入A股的投资者征询结果，并已明确纳入时间表。MSCI昨日开始已正式启动由潜在纳入标的构成「纳入指数」，动态反映在MSCI新兴市场中的A股，里程碑已立。游戏规则是对于需在A股市场交易而互联互通机制休市情况下进行的指数调整，MSCI给出了详细的实施方案。

另外，MSCI将自11月的指数半年度调整开始日度跟踪中资股的交易状态。一只股票一旦连续停牌天数超过50天，将在提前2个工作日提醒后立即被剔除出指数。此项规则与MSCI一贯采用的月度观察、月底剔除的做法相比更为严格。

MSCI正式纳入A股将分两步实施，第一步在2018年6月，纳入比例为2.5%；第二步在2018年9月，纳入比例上调至5%。按中金研报中估算，明年MSCI纳入A股带来的资金流入规模约在150亿至200亿美元（约1,170亿至1,560亿港元），每一步实施将带动75亿至100亿美元（约585亿至780亿港元）的流入。

外资会否对A股动心，资金的流入规模如何，关键仍在于上市企业本身。经济稳一些，内银所负不良贷风险降，自必有投资者动心。年来，供给侧改革，对周期股的盈利面也见有提振作用，这未来还要看改革有多坚持，让国企周期股的盈利面在改善后企于高台阶上。（完）

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