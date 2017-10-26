港报财经评论：季绩表现佳，水泥股领跑--经济日报10月26日

季绩表现佳 水泥股领跑/ 林瑞芬

中国内地政治大局已定，期待经济趋稳，中资股机遇在！

美股周二晚虽攀高，但港股昨日升势有限。美股波幅率仍在相对低位，但风平浪静下也有暗涌。一来，税改可否如特朗普所愿，可通过。二来，美国联储局下任主席人选。被视为鹰派的史丹福大学经济学家约翰．泰勒（John Taylor）如当选，市场将重新检视未来美国加息的步伐，短期或对债息起波涛。三来，北韩在十九大期间乖乖，但十九大后会否又有新动作，谁也难料。

港股在此情况下，有需要整固一番，以等待以上不明朗因素变为明朗。恒指昨收报28,302点，升0.53%；国指收报11,493点，升0.77%，大市成交额只有778亿港元，转淡静，启示大趋势仍在整固中。好友没有把握勇破高位之前，恒指整固宜坚守50天綫（现近27,900）。内地国债息率抽升，利好内险股，中国平安昨回升1.3%。国指的整固压力有限，上升轨11,000左右的支持料强。

回说美股，道指周二又创历史新高，原来中国因素的推动功不可没。据报，三季度包括卡特彼勒（Caterpillar）、联合技术公司、通用汽车、3M公司在内的工业企业盈利均超出预期，相关公司的盈利增长亮点自中国及亚太区市场。以卡特彼勒为例，三季度亚太地区营收上涨57%，为连续第七个季度上涨，当中，受建设和基建投资的增加，来自中国的增长贡献了亚太部分一半的增长。

另外，3M于三季度的营收同比增长6%，其中，中国内地和香港地区的增速达到23%，成为最大的增长助力，远高于美国的3.6%和西欧的3%增幅。相关外企的季绩，是经过会计师严格审核，少水份，故折射出一个事实，内地第三季经济确实稳健增长的实力。

中国在宏观经济总体保持稳定的背景下，由经济衰退造成的上市公司净资产收益率大幅下行可能性很小很小，只要系统性风险底綫没有被触发，A股市场在明年正式进入MSCI指数前，由价值投资驱动的结构性慢牛行情将可望进一步延续。上证昨收报3,396点，升0.26%，技术上，守稳60天綫3,330点，关键阻力仍在3,400。

短綫个股以季绩为主导，水泥股海螺水泥昨日升幅2.5%，收报34.5港元；华润水泥升0.8%，收报5.22港元；中国建材升3.5%，收报6.89港元。华润水泥已公布今年第三季经常性净利润为9.27亿港元，同比大增49%，优于市场预期。

中国建材今年第三季净利润为10亿元人民币，同比增长达3.7倍，也是优于市场预期。管理层仍预计水泥业务平均售价将在第四季上涨，因为参考在三季度，中国联合水泥、南方水泥、北方水泥和西南水泥的吨毛利分别为72元、52元、118元和68元人民币，而中国联合水泥、南方水泥、西南水泥最新的吨毛利已分别升至90元、70元及70元人民币（北方水泥基本持稳）。中期来讲，就要视乎中国建材的重组进程。

市场对中国建材后市的走向则稍有分歧，野村认为现在业务的估值昂贵，但站在重组路途上的中国建材，又有银河国际预期其在每股备考净资产7.9元人民币支持下，中期目标价7.75港元（对应备考2018年预测市盈率11.2倍）。按公司最新公布，已经与中国国新控股及中国诚通控股（两家公司都是支持国企改革的重要载体）订立无约束力的谅解备忘录，据此，中国国新控股及中国诚通控股确认有意以现金认购中国建材全资附属公司中国联合水泥的股权。该两家公司初步打算向该附属公司注资不超过85亿元人民币，将用于改善财务结构、降低财务费用、提高生产经营水平及推动整体产业转型升级。

银河国际认为，如果最终提案可帮助公司进一步减债并改善盈利，股价或有更多上涨空间。按周綫图所示，中国建材已稍稍突破密集阻力约6.8港元，关键中期阻力股价短綫或变得反覆，宜先确认企于7元港楼上，以确认突破讯号。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘