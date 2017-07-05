港报财经评论：官媒插腾讯，岂只为手游--信报7月5日

路透香港7月5日 - 官媒插腾讯 岂只为手游/ 习广思

股王腾讯上半年威尽，一踏入下半年即沦为跌市之星。官媒发文抨击腾讯王牌游戏《王者荣耀》荼毒青少年，再次唤起股民对监管风险的危机意识，腾讯昨天跌4.1%，成交逾百亿港元。腾讯几乎每年都有一次大调整，迄今自高位跌了6.5%，应该未够，相信今个暑假QQ迷都唔会好过。恒指昨天大跌395点，单是腾讯便拖累恒指跌110点。

过去一个月，腾讯股价大部分时间在270至280港元之间横行，期间大行不断出报告吹捧，最近便以《王者荣耀》为全球销量最好的游戏软件而大书特书，完全忽视估值偏高及内地监管风险。虽有大行护航，腾讯股价动力一般，经常出现收市U盘时段唛高股价的情况，令人不禁怀疑大户是否部署离场。该股昨天收报269.2港元，跌穿近日上落区270港元水平。

人民网以〈王者荣耀：娱乐大众还是陷害人生〉为题，抨击腾讯的王牌游戏扭曲价值观及历史观，使青少年沉溺打机而荒废学业，文中列举多宗例子说明打机造成家庭惨剧，更提出政府要监管社交游戏。这是否只是一篇时评咁简单？应该不是吧。综观近期内地在虚拟世界的连串执法行动，应该是中央开始收紧网界的监管。

上月22日国家新闻出版广电总局率先公布，新浪微博、ACFUN、凤凰网等网站在不具备讯息网络传播视听节目许可证的情况下开展视听节目服务，并且大量播放不符合国家规定的时政类视听节目和宣扬负面言论的社会评论节目，故关停其视听节目服务。

7月1日，文化部官网报道，文化部部署北京、上海、广东、浙江等地文化市场综合执法机构，对50家主要网路表演经营单位进行集中执法检查，虎牙直播、YY直播、龙珠直播、火猫直播、秒拍等30家内容违规的网路表演平台被依法查处。过去一年在网上热爆的直播平台主持如陌陌直播一姐「这个少女不太冷」便被迫离开了。

日后不难想像，手机游戏将如电影电视等大众媒体般，内容均要送检才能推出市场，同时用户使用自由度将受限制，例如小学生每天只可用手机打机一小时，整个游戏市场的商业模式及生态正面对着巨大改变。

本栏早前提及，网络巨企当大到上恐龙级数时， 社会影响力将受到政治力量关注，Google遭欧盟以反垄断为名重罚，在中国内地，除了反垄断的问题外，网络巨企最大的「计时炸弹」是意识形态，一旦被认为与政府及党所宣扬的价值及利益有冲突时，营运自然受到干预。

腾讯面对监管的问题早有前科，今次当局会去到几尽？这将决定腾讯游戏业务的前景，短期前景不太明朗。

至于股价后市，QQ是股民的甜心，每年都起码有一次大型调整，幅度近两成，少点定力都好易被震出场。今年上半年腾讯股价表现特佳，下半年来一次较大调整不足为奇，由高位288港元调整两成计，即是230港元，过往大型调整历时2至4个月不等，无论是以调整幅度或时间计，腾讯的调整尚未完结。

除了监管的不明朗因素，环球科技股热潮冷却，也是令腾讯股价不易有好表现的原因。道指周一收市升129点创新高，纳指100则跌0.88%。科技股估值偏高是原罪，加上环球央行纷纷转鹰，均令炒过龙的科技股面临沽压，寻底之旅尚未完。

各国央行行长转鹰，环球债息趋升，不利科技股前景。瑞典央行昨天议息后表示不大可能再减息。央妈的鹰姿令市场沽科技股买银行股。此外，农产品价格自低位急升，亦有机会增添通胀压力，这将令央妈加息更有理。（完）

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