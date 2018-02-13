港报财经评论：寄望业绩期，恒生打头阵--经济日报2月13日

寄望业绩期，恒生打头阵/ 林瑞芬

上周「立春」之后，诸事不利，先是股市插水跌，外围台湾地震，本港周末又有大型交通意外，抱着忐忑不安的心情迎接狗年！狗年平安是最大的愿望！

美股为环球股市的轴心，目前只能等其震荡何时平息，上周之波动为近年少见，据CNBC统计，道指在上周的5个交易日中累计「行走」超过22,000点，每个交易日内「行走」超过2,000点。震完未？桥水基金联席CIO Bob Prince就警告，随着今年央行将从考虑收紧货币政策转向实际动作，投资者要进入新的宏观经济环境，恐怕将面临更多波动。

美股以至港股上周的下跌修正势头，确实来得急且凶，迟来的调整换来急促的下跌，一点都不健康，恐怕不是调整般简单。美国总统特朗普恐怕要在史上留名，在任内把美股推至高峰，但可能在其任内把美股泡沫戳破。所以，短期之震荡或在超卖后略为收敛，但环球股市在狗年恐怕还要持续面对大波动，小心判断美股长牛已转势。今年上半年港股的高位应已在33484见了，小心判断未来数月走势，恒指反覆回落会否保得住2016年以来延伸的中期升浪，见月綫图，恒指较早前破之的28000左右将是重要支持指标，后市若连这水平也失守，预示近两年多的升浪将结束。

恒指昨先反弹近300点后，收市回落47点或0.16%，报29459点，大市成交额1,349亿元。目前港股市况已转调，由1月时易升难跌，转变为易跌难升，可见短期市况仍偏弱，农历新年前难望有大起色，反弹30300阻力不小。等美股的调整着地为止，见道指日綫图，上周以大阴烛失守50天綫25098之后，一路插水，上周虽然见小锤头的出现，但此浪跌势凶，一日的止跌不能预示市底已确立。技术上，道指一日未能重上50天綫25098，一日都在大浪中，反覆下试200天綫22794之机会在。

A股昨日跌势回顺，上证50指数微跌0.17%，至2805点，上证综指回升0.78%，至3154点。上周A股都步随美股急泻，总结推手多方面：包括美股大跌传导、A股上市公司业绩预告「爆雷」、股东股票质押平仓、信托去杠杆、居民去杠杆的政策表态等多重因素。不过，在金融去杠杆下，对银行等金融机构的同业、委外、理财等资金挤出以及房地产资金挤压下导致资产重配，资本市场开放下陆股通资金流入、A股正式纳入MSCI指数带来增量，养老金入市、基金高发等均给市场带来较好的资金面基础。与2015年「股灾」前各类杠杆资金高企不同的是，A股目前资金杠杆水平相对较低。A股中期的趋势是否就因为这两周的急回而被破坏，还要时间判断。上证50指数如能在中期上升轨2600止跌，都不需过分悲观。

国指昨跌1点或0.01%，收报11900点，北水收炉，上周下跌裂口12266恐有不少阻力。周綫图所见，国指后市忌失守上升轨（现近11200），不然，将破坏自2016年整组的上升浪，易跌难升将为主调。

各类股份上周股价下跌，看谁在裸泳。个股的止跌回升能力，老调儿还是看基本面。下周农历新年回来，滙丰控股（00005）及恒生银行（00011）将于下周二（20日）公布全年度业绩，一如过往，为蓝筹股业绩期掀开序幕。

据摩根大通发表研究报告，预料恒生银行去年基本溢利按年增长20%，并预计股本回报率按年扩阔2.2个百分点至13.4%。另外，预计受惠经济数据表现强劲，摩根大通预计恒生去年及今年贷款增长分别为9%及7%，较2015及2016年的5%增长加快。参考花旗于1月发表的研究报告，估计本港银行去年下半年净息差可望扩阔，因为2017年下半年香港银行同业拆息（HIBOR）及伦敦银行同业拆息（LIBOR）上升，而上海银行同业拆息（SHIBOR）保持持平，令本港银行股净息差受到支持。想必，恒生的业绩将有较理想增长，望能平复跌势。恒生昨收报176.4元，技术上，股价已筑顶194.5元，回吐密集支持157元将为关键参考位。（完）

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