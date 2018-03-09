港报财经评论：市场波幅太大，稳胜宜买光国--经济日报3月9日

市场波幅太大，稳胜宜买光国/ 林瑞芬

美国开征钢铁及铝关税文件事在必行，料周末签署，但有传盟友或获豁免，立场似有软化，暂时纾缓市场紧张的情绪。

短綫市况波动反覆，而中綫则由美息趋向所主导。据美国联储局公布最新地区经济报告显示，今年首两个月美国经济活动扩张温和，自1月份发布上份报告以来，就业市场状况以温和步伐增长，在各地就业市场供应持续趋紧张，建筑业、信息技术和制造业部门经常出现人才短缺下，报告还提到，多个地区有工资上涨加速的迹象。

其实，今周二储局最鸽派理事布雷纳德（Lael Brainard）曾作对美国经济前景表示乐观言论，并建议局方收紧货币政策的速度可能需要加快。这是重大启示，年内美国的加息步伐，已由至少三次，上升至可能有四次甚至五次之多，美息潜伏的加速上调风险，将令环球金融市场不太平，波涛汹涌。投入息率敏感度高的股份，当要倍加审慎！

恒指日升日跌，昨日又回升1.52%，收报30654，大市成交额1,002.85亿元。虽则如此，年内加息的阴影笼罩，恒指未能重上31700，仍未算脱险期，续反覆震荡，2月底低位29129忌失。当然，有机会主义者认为有波动至有机，不过，当恒指日升日跌超过500点以至更高波幅，就非一般散户可以应付。

要应付高波幅市，就要更为侧重上市公司的防守能力。企业盈利稳增，一来是企业主业特质所决定，二来是企业管理增值的能力所主导。最新公布业绩的中国光大国际（00257），去年度收入大幅增长43%至200.4亿元，首次突破两百亿大关；纯利按年增长26%，每股盈利增长26%至0.78元，虽然不属爆炸性增长，但本业做环保，细水长流，年内受外围经济大环境所影响有限，防守力可算充足。

去年内，固废能源化仍然是公司核心业务，盈利贡献近70%。另外，去年新签订54个环保项目，并签订3个专案的规模调增协定，涉及投资达197亿元人民币，专案数量及投资额均创历史新高。

至2017年底，公司累计取得环保专案268个，其中已投运专案达171个，在建项目40个，筹建项目57个。

公司在建及筹建专案达96个，总投资额364亿元人民币，项目储备可算充裕。根据公司专案储备及建设进度测算，安信国际预期公司的2018年资本开支将不低于2017年的80亿元人民币，大量项目的开工建设将对公司的建造利润形成支援，预期未来2至3年建造利润仍将是公司主要的利润来源。

在光大绿色环保（01257）分拆上市后，光国业务平台更为清晰定位，分别围绕垃圾发电、静脉产业园；水环境综合治理；生物质、危废及新领域布局。论中期的亮点，则在绿色环保业务，此业务于去年贡献公司净利润7.86亿元，占比20.3%，同比增19%。

业绩过后，参考大多证券所分析，2018年度光国每股盈利将介乎0.95元至1.03元，较2017年度的0.78元比较，按年可望保增长25%左右。对中期的股价目标预期而言，瑞信证券目标价由13元上调至14元；国泰君安上望13.76元、第一上海上望14.53元、光大证券上望14.3元、中金公司上望13.54元、中银国际上望14.3元。去年游资充裕而市道太平，市场未必对光国这类平平稳稳增长的公司看得上，但今年股市势将波动，光国这类防守力强的股份或会渐被市场人士看重，后市不妨候低收集。

见附图，去年第四季以来，该股都靠稳于100天平均綫（现价在11.2元）楼上，这相信与稳健的估值有关。以公司派息比率维持在三成，2018年度每股盈利若能达至少0.95元水平，每股股息约0.29元，以11元计算，预测息率约2.6厘，而预测PE只11.8倍左右。这样的估值水平，低于内地同类环保股份。建议11元左右收集，10.5元止蚀，中期目标13元以上，昨收12.12元。（完）

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