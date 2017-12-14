港报财经评论：平保料抢先滙丰，挑战红底股--经济日报12月14日

平保料抢先滙丰 挑战红底股/ 林瑞芬

圣诞钟续炒滙丰，该股昨升逾2%。大市上落争持无补充，个股反覆中候低吸部署，中国平安仍可取。

平保昨升逾1%，收报79.5港元，滙丰收报79.95港元，两股现水平股价相若，心水清之股民，又是否记得平保与滙丰今年初的起步价呢？平保今年初起步价其实只是39港元左右，升至上月最高见87.1港元，累计升幅逾1.2倍。至于滙丰，今年初起步价为62港元左右，以年内最高价、昨日盘中高见80港元计算，累计升幅约29%。

由此可见，今时不同往日，市场造就牛股，在中国的居民收入增长及中产阶级消费升级的有利环境下，中资金融股的股价表现已可大大跑赢国际级的金融股。根据月内券商对平保目标价的预期，花旗看95港元、高盛更牛看至107港元。如果要估明年趋势，两只股份谁可以最先挑战100港元大关，看平保的可能性大些。

首先，大环境配合，利好内地保险股。一来，内地的人口老龄化加剧、重大疾病及各类慢性病发病率及死亡率逐渐提升、医疗费用不断增长都会导致对于寿险的需求不断增长，同时居民的收入水平和对健康及保障的需求增长，保险产品也逐渐由理财转向保障，寿险产品的消费属性不断提升。二来，在内地持续进行金融去杠杆的情况下，年内的国债息率抽升至近3.9厘，明年预算升幅可能放缓，但维持高企的可能性仍高。由此，高盛估计750天债券息率的平均水平可由3.38厘上调至3.47厘。保险公司的准备金折现率将可逐渐上升，2018年准备金计提将减少，险企得以释放利润。

三来，据平安证券分析，偿二代的实施已取得了良好的效果，其修订也正在进行。10月中国保监会征求意见稿中对于偿付能力的监管更为严格，受到影响的主要为中小规模保险公司，而大型上市险企一直以来偿付能力保持较为稳定，严偿付能力监管对上市险企相对没有产生实质影响，强者恒强，平保领导地位可望续巩固。今年首11个月，寿险业务原保险合同保费收入3,616亿元人民币，按年升34.2%；财产保险原保险合同保费收入1,932亿元，按年升22.1%。对2018年，平保寿险开门红预期可乐观。

平保本身而言，在多年的自我修练，比同行更为积极的投入科技，显见逐步收成，形成自身的强项。有统计指，平保近十年对研发累计投入超过500亿元，在金融科技、医疗科技和人工智能等创新科技方面发展快速，并已利用这些科技实现对外输出。截至第三季度末，平保已拥有1.53亿客户，互联网用户数则达到4.3亿，同比分别增长22.5%和27.4%，丰富的客户资源有潜力进一步推动公司业务发展。另外，今年8月推出的平安口袋银行4.0APP月活量达1,245万，在股份制银行中名列前茅。平保在金融科技业务前三季度实现利润6.75亿元，预计已经进入了稳定盈利期。

此外，平保早已表示有意分拆旗下网络业务上市，明年落实分拆可能性大，对明年股价也有催化潜力。市场早前有消息传，平保网络医疗平台「平安好医生」，计划明年上半年来港上市，冀集资约10亿美元（折合约78亿港元）。目前，平安好医生注册用户已达到1.8亿户，并已取得在綫医药牌照，公司至今虽然未录得盈利，但去年一次融资令集团整体估值达30亿美元。

此外，平保资产陆金所亦计划在2018年上半年来港上市，集资额介乎30亿至50亿美元（折合约234亿至390亿港元）。陆金所为内地最大个人对个人借贷（P2P）及网上财富管理平台之一，新经济业务，若成功上市，相信又乘着成为本港上市首家P2P借贷公司而热炒。

舜宇光学、瑞声科技以至腾讯等股价自年初以来累计升幅巨大的股份，股价仍处于获利回吐压力下，可预见，股价于年初以来累计升幅也不小的平保，短期内有机会在套利锁回报的压力下反覆整固。入市策略而言，宜耐性候低吸纳为上，回调至接近70港元至50天綫水平（现近73港元）可考虑买入，以68港元止蚀，昨收报79.5港元。（完）

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