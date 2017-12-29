港报财经评论：年结粉饰橱窗精采现--信报12月29日

年结粉饰橱窗精采现/ 陆文

2017年尚余一个交易天，恒生指数在今年期指结算日造好，但市场气氛淡静，昨天交投缩减至744亿港元；恒指收报29,863点，升266点（0.9%）；国企指数报11,683点，涨66点（0.57%），且看恒指今天能否重上30,000点心理水平之上。

昨天市况似乎由好友主导，早前提及大部分基金已完成年结前的获利回吐整合行动，令强势基金板块爱股的沽压告一段落，再加上不少企业透过利好消息，在年结前作最后冲刺，一众内房股憧憬中央加快发展房屋租赁市场，碧桂园、恒大、融创中国及华润置地均交投畅旺，股价全线抽高。

在美滙偏软下，有色金属板块亦有好表现，洛阳钼业、中国铝业、紫金矿业、江西铜业及鞍钢分别高收约1%至逾4%，汽车、科网及内险等板块亦各自各精采，预示市场对明年股市可延续升浪感到乐观，特别是近期北水南下追捧港股的意欲明显。下周踏入新一个年度，资金重新部署，觊觎再次激起港股交投及升浪，可加添市场追货的信心。

踏入年结月份，个别股份公布利好消息后，刺激股价上涨，构成粉饰窗橱的良好效应。中石化炼化继早前公布其H股股票增值权激励计划获批，德银早前发表报告称，该计划要求公司股本回报率（ROE）为10%，收入增长15%至30%，德银估算，集团纯利将提升至30亿元人民币以上，意味可提升派息比率以达致EVA与ROE目标，把目标价由9元调升至9.4元；日前公司公布，与伊朗Abadan炼油厂签订产品升级项目二期设计及施工总承包约81亿港元的合同，获花旗予其买入评级及8.64港元目标价。中石化炼化昨天收市报7.16港元，再升3%，股价在本月6.2港元低位已累积可观升幅，近期不少中资油企在中东市场争取业务，或涉及一定程度的地缘风险，投资者要留意及作出取舍。

中铝国际近日公布获中证监批准早前申请发行最多11.4亿股A股，股价连日受追捧造好，昨天收报3.75港元，劲飙逾23%，该股今年股价倍翻，并打破长期低迷横行闷局。

紫光控股近日成为市场焦点之一，公司连番增持共约700万股总值2.27亿港元的联想控股，令其持股量达7.07%，两只股份股权一向货源归边及交投淡静，近期累积可观升幅，市场憧憬稍后或有业务合作。紫光昨收报4.9港元，大幅抽高逾六成；联想控股则报35.6港元，再升近3%。紫光增持的中芯国际，昨亦高收6.8%，收报13.18港元。

企业发盈喜肯定利好股价，中国能源建设预计今年综合盈利按年大幅增加，主要受惠境内工程建设业务盈利增长及新模式业务快速发展等因素，但要留待3个月后正式派发成绩表才作实，该股昨天收报1.35港元，劲涨近一成。

早前台湾媒体传出苹果iPhone X明年首季销售预测大幅下调四成，一众苹果概念股股价相继下挫，其中舜宇光学早已受其11月出货量按月下跌影响，股价率先插水，红底股地位亦不保，不过受惠昨天藉科网股反弹，兼且公司更改每手买卖单位由1,000股降至100股，成为短期炒作的反弹藉口，该股昨上扬4.7%，收报99.4港元。

相关板块瑞声科技升3.8%、中兴通讯涨1.4%、高伟电子高收4.69%、比亚迪电子飙11.7%、通达则升4.7%。这批基金爱股在年结前纷纷回扬，不排除在早前获利回吐后，现正粉饰窗橱，留意后市透支性炒上，明年进入横行巩固格局机会不低。反而科网龙头腾讯仍然可取，该股昨涨1.7%，收报408.2港元。

一批赶尾班车上市的新股多见反覆，先高后回，本港地基工程分包商凌锐控股收报0.5元，与招股价相若；艾伯科技收2.16港元，较招股价升44%；WT集团收0.28港元，亦有27%进账，而竣球控股则报0.32港元，亦较招股价高28%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘