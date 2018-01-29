港报财经评论：弃债从股仍安全，大行转軚失方寸--信报1月29日

弃债从股仍安全 大行转軚失方寸/ 习广思

美国总统特朗普上周五为财长努钦的弱美元言论降温，称美元会愈来愈强，最终希望看到强美元云云，不过美元反弹了短时间便回复跌势，因为市场早已判断美国口是心非，去年美元不断下跌，努钦的说法只是说出事实。弱美元、债转股是短期内金融市场趋势，宜好好把握。

美股续破顶，道指上周五再升223点，再创历史新高；标普500指数再升逾1%，至2872点，距部分大行年底目标价不足5%。由于美股接连破顶已升穿原先目标价，美银美林上周把年底标指目标价，再调升至3000点水平，认为投资资金从债市流入股市的大轮动预示，美股牛市还未到尾声。

今年开局不到一个月，美股升速如此急劲，已超过了美银美林原先的年底目标价2800点，其实睇错或睇低美股升速的，还包括更多知名大行，摩根大通给予标指年底目标价为2800点，摩根士丹利是2750点，滙丰睇2650点是最悲观一家，花旗目标则睇2675点。

美林美银在调高目标价之余，也不忘为预测带上头盔，认为牛市当中危机四伏，现在市场是由错失恐惧症所推动，没有人知道这股力量何时结束。基于危险处处，建议投资者降低风险敞口，或者加强对冲。

其他大行之中，以瑞银睇得最乐观，亦不过2900点，以目前美股升速，相信不难到达。该行策略师Keith Parker早前接受访问时表示，在税改推动下，今年标指会涨至3150点，即年内再升10%。

全球最大对冲基金桥水Bridgewater创办人达里奥亦认为，在税改刺激下，银行、企业与投资者的大量现金可能推动美股大爆发式上升。不过，联储局加息是市场的关键风险，预计再加息100至125个基点，资产价格会下跌，大幅加息不可能对资产价格没有影响。

以联储局每次加息25点子计，即再加息4至5次便对资产价格有较大影响了，当然，再等4至5次议息都要一年以上了，现在还不趁旺市丧炒还待何时？如此预测又是否说了等于没说？

美银美林亦相信利率因素最难预计，各国央行很可能在通胀失控上升来临之前急煞车，以抑制资产价格上涨；然而，在未有通胀讯号来临之前，难有藉口作此行动；若央行们太迟行动，在采取措施之前，资产价格可能就已失控上升了。

以上讲法也有道理，特朗普视美股上升为政绩，自然乐见标普日日创新高，同时资产价格包括股楼上升，触发财富效应，通胀也不可能永远隐身，联储局又是睇数据行事，当通胀突然来临，央行们便顺理成章大手加息。

现在说加息风险可能会被指杞人忧天，因此资金仍然源源不绝涌入股票市场，特别是外资较看好的中资股。券商富瑞统计显示，截至1月18日至24日的一周，香港股票基金吸资43亿元，为3年来最多的单一周资金流入，难怪股市升得如此急劲了。

虽然股债轮动带起了各类资产价格上升，但虚拟货币却是例外。苹果公司联合创办人沃兹尼克（Steve Wozniak）近日已沽清手持的所有比特币，就在2017年6月其出于好奇而以700美元买入的比特币，声称因不想整日盯着数字做人而沽清。

以上解释未免太过轻率，皆因仅仅在去年10月，沃兹尼克赞扬比特币不会被稀释的特性，评论比特币比黄金更好。当时他的评论被大肆报道，也成为了比特币上涨的助力之一，仅仅3个月时间就对比特币彻底改观？

曾经看好比特币的名人开始与比特币划清界线，也许不难估计当中原因。事实上，近期各国政府已在强力打压比特币，除了南韩政府欲关闭所有比特币交易平台，英国首相文翠珊亦开腔表示，将会非常严肃地研究举措监管比特币。

比特币浮面的用途是匿名交易，其实更多是地下的不法交易，认识「深网」（Deep Web）的人就知道在地下世界比特币应用有多普遍，而且涉及大量犯罪行为，只是不法事件未有浮面，各国政府就未有藉口加强监管而已。很多政要对此也是一知半解，根本未及认知当中涉及的大量非法行为，可以预见当一两单犯罪行为曝光，各国政府就会对比特币喊打喊杀，可以说比特币的监管风险正前所未有地提升。

比特币升至近20,000美元见顶，恰好是比特币期货正式交易后不久出现，当一种极之人为操控的资产价格不再是只能买升不能买跌，见顶行情往往就会出现。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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