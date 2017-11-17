港报财经评论：强势股当道，升浪难断缆--信报11月17日

强势股当道，升浪难断缆/ 陆文

港股一下子收复上日大部分失地，无论内地A股与本港恒指均获重磅强势股力挺，周三收市后公布理想季绩的腾讯（00700），昨天有2.3%升幅，为恒指贡献76点，加上内地接连放水纾缓近月水紧情况，令恒指一度逼近29100点水平，收报29018点，升167点（0.58%）；国指收11533点，升121点（1.1%）。不过，下跌股份依然多于上升，跌破50天线的个股有增无减，而大市成交略为缩减至1139亿元。投资情绪依然波动，但配合轮动及有一批强势股支撑，大市月内企稳可期。

值得留意科网龙头腾讯公布季绩后已令这板块进入短暂的高水平，未来或以巩固消化炒上落为主。内险股有望接力，平保（02318）憧憬明年分拆陆金所，而内地债息率持续偏强，中国太平（00966）等内险股会直接受惠，是炒强势股的首选。

笔者在11月前后曾指出港股进入巩固及慢牛寸进的局面，在一众重磅新旧经济股如科网与石油股造好下，恒指突破28800点创10年新高，当时建议不宜过分兴奋。早前召开的十九大重申去杠杆及深化改革，然后是内地最新经济数据反映增速较首三季放缓，加上市场表面上银根趋紧，催化了本周恒指由高位回落，唱淡之声不绝。不过，这应视为良性调整，受惠领袖股如腾讯业绩理想，而人行亦回应了市场水紧的困难，应足以令后市短期靠稳。

在此再重提笔者早前指出，恒指自年初重上50天线之上，曾三度出现短暂跌破支持位，之后迅速重返其上。这三次在4月、7月初及9月底，前两次在跌破后，分别维持回升两个半月与3个月；至于9月底的跌破，回升势头应可持续至年底，不会回试28350点附近的50天线支持区。今趟回升旅程到现在只运行了一个半月，而恒指在28500至28800点形成的巩固支持区正发挥作用，就算近日大市回吐，也不会轻易左右今年的升轨，印证近月预期大市与个股起伏较大，轮动活动更频繁，但暂无转势之虞，特别是强势重磅股当道呢！

市况近年趋向两极化，强弱股对投资者带来不一样的结果，高处不胜寒的畏高症拖累不少投资者的回报落后大市。近日淡友试图推低大市不果，腾讯持续获大行调升评级及目标价，如德银把其目标价升至450元，里昂看460元及大摩予增持评级，花旗高看482元，最牛看606元属全港最牛。腾讯昨天升2.3%，收391.8元，资金追捧不散，带动其他重磅科技及金融股造好，平保涨5.6%，国寿（02628）升2.5%，瑞声科技（02018）高收2%，中兴通讯（00763）升近4%，其余建材水泥、航空等股份也回升，支持大市收复不少失地，后市持续强者愈强。

不过，大市仍是以慢牛步伐轮动，个别板块表现荣辱互见，内地港口股全线逆市回落，发改委指部分港口涉嫌违反《反垄断法》，要求立即全面整改，其中包括上海港、天津港等，预期明年将下调外贸进出口集装箱装卸费用，中金指费用调低一两成将不利港口估值及盈利。受消息拖累，招商局港口（00144）急挫7.25%，中远海运港口（01199）插7.89%，青岛港（06198）跌3.5%。

中芯（00981）季绩欠佳令股价连日偏软，昨天跌1.53%，收11.52元。这只内地大妈近期的爱股出现滑铁卢，其他半导体股却造好，先进半导体（03355）升3.4%，华虹半导体（01347）升1.64%；信利（00732）在公布乏惊喜的业绩后，仍有7.14%升幅，反映这板块个股表现参差。

新股方面，昨天5只首日挂牌的股份表现一般，市场焦点的易鑫（02858）高开急回收报8.12元，较招股价7.7元仅升5.5%；新兴印刷（01975）收1.39元，仅升0.72%；荣威（03358）收3.32元，更跌破招股价。反观两只首日挂牌的创板股升幅凌厉，濠亮环球（08118）收0.6元，较招股价升一倍；靛蓝星（08373）收0.88元，升46.67%。

易鑫表现一般拖累与腾讯相关的阅文（00772）跌1.4%，众安保险（06060）跌2.16%，其余雷蛇（01337）挫3%及凯知乐（02122）跌4.58%，反映半新股以炒作为主，中线投资者宜择肥而噬，认购新股热潮会否冷却，有待观察，或许一众新经济概念新股均有快上快落的特色。（完）

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