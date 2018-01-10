港报财经评论：强势股挺进，反覆试高位--经济日报1月10日

强势股挺进，反覆试高位/ 林瑞芬

股市上升，乃环球现象，港股目前只是跟随大势而行。港股连日上升，上升的个股类别扩散，显示市场宽度扩阔，乃有利大趋势反覆上涨之兆，每逢低位可吸纳。

恒指昨收报31011点，升111点或0.36%，大市成交额1,334亿元。国指昨收12255点，升20点或0.17%。技术上，恒指守30000保升势，势挑战2007年高位近32000；国指守12000保升势，反覆回试14000，在支持上反覆也是整固，整固后向上反覆挑战高位。

港交所（00388）升穿高位255元之后，昨日仍受追捧，收报269元，升2.7%，向280元中期目标反覆推进。腾讯（00700）亦突破去年高位，昨高见446.4元，收报443.8元，全日升1.2%，年内剑指500元大关。腾讯无疑是强者恒强，高位创完又创，而港交所就正如年初所估计，在去年跑输大市之后，今年会争气，事实暂如是，年初至今港交所股价累计升幅为13%，而恒指同期升幅只逾3%。国寿（02628）、平保（02318）股价昨又回升，分别升0.6%及2.5%，可见强势股每遇回吐压力都很短暂，回升往往就较为容易。

内险股周初跌一跌，估计主要为市场担心其「开门红」销售，不过，就瑞银引述平保管理层表示，今年「开门红」销售虽面临挑战，但平保较早预备新产品，表现将跑赢主要同业。虽然新规管影响的产品毛利较低，但平保仍预测其今年新业务价值有双位数增长。除非此等强势股股价有连番急插水之势，不然，反覆挺进之势途中难以估顶。策略上，让利润滚存，持盈保泰就是。

内地白酒股王贵州茅台（沪：600519）昨续创上市以来新高，收报782.52元人民币，升4%，强势不可挡。在通胀预期逐步抬升，内地白酒商及啤酒商均已上调价格，年内对内地饮料食品股的涨价潮寄予厚望，有利股价涨。当中，蒙牛乳业（02319）也可以留意。月内，瑞信及花旗分别发表报告唱好蒙牛，中期目标价分别上望27.2元及27.03元。蒙牛销售料按年增长9%，在这支持下，2017年纯利预期达22.67亿元人民币，并相信公司2018年度由于2017年低基数效应、产品组合优化，以及生产效能持续改善的关系，可令盈利复苏。蒙牛在今年销售若按年增长8%，料纯利将按年增长44%至32.67亿元人民币。花旗则预期蒙牛继续集中于平均售价与毛利较高的旗舰产品，在行业环境有利及其销售组合改善下，料2018及2019年财年毛利率均按年扩大50个基点，2018及2019年销售增长分别为9%及7%。

技术上，月綫图所见，蒙牛股价已突破中期阻力21.8元，若守稳其上，中期目标以挑战27元为上限，昨收报23.4元。

年初以来，不时有药业股进入二十大成交榜当中，如周前的金斯瑞生物科技（01548），昨日就有中国生物制药（01177），另有康臣药业（01681）不断探新高。究其原因，北水南来的影响力也。

据国信证券统计，去年股价累计升幅强劲的石药集团（01093）及金斯瑞，均有沪深港通持股比重提升的支持。康臣股价近周破顶，亦与市场憧憬该股有望入选今年2月检讨的深港通名单当中。对正北水口味，医药股还是可望在后市反覆造好。

康臣上周股价突破阻力，创上市以来高位，昨收报8.22元，升势或有余未了，候低收集。看好该股，主要因为公司于2015年8月入股了老牌国企——广西玉林制药，此国企拥有多种著名中成药，正骨水是国内最出名的品牌，用于酒后护肝的鸡骨草与用于祛风止痒的湿毒清胶囊也享有盛名。玉林制药属于中、小城市的国企，之前因管理不善，利润一般，但康臣接手后进行大刀阔斧改革，净利率已回升，未来将维持在较高水平。此外，公司产品尿毒清颗粒，已于2017年2月从国家医保乙类转为甲类实现全额报销，预计将带动销量增长。按招银估计，康臣2016至2019年核心净利润年复合增速达19.6%，2017及2018年度每股核心盈利达0.46元人民币及0.53元人民币，增幅分别为43%及14%，中期目标价8.6元。（完）

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