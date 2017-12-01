港报财经评论：强势股捱沽，忌失二万九--经济日报12月1日

强势股捱沽，忌失二万九/ 林瑞芬

腾讯控股（00700）显著主导恒指走势，昨日再挫，恒指受挫。踏入12月，仍然要主力观察腾讯的走势表现。

腾讯昨低见398元，收报398元，跌幅3.3%，成交额高达224亿元。股价少有以全日最低位报收，短期沽压启示大，今日尾市为恒指服务公司季检恒指的限期，腾讯面对被动基金的减磅，股价的波动性增加，望能捱过。

腾讯昨日的低位跌至低于周二低位402元，亦有一定启示性，腾讯股价略为受压，只是对大细户来讲，早种下有买贵无买错的意念，见腾讯一跌，必有买盘捞货，股价随时都会有神龙摆尾的可能。该股正在考验短期支持20天綫（现处于400元），在波动势中又上又落，暂失守20天綫，但今年1月下旬以来未曾失守的50天綫（现处于369元）的中期支持相对坚强，后市将为计算值博的关键技术位参考。以369元为底綫止蚀，向上望明年如有预期股价可挑战480元或以上，400元楼下分注收集至380元，已有一定值博率。所以，除非外围美股、科技股大泻，不然，估计腾讯在400元楼下会成为买盘逐步收集的起点，筑收集区再谋一飞冲天！

强势第二枝箭中国平安（02318）亦乏力，股价昨低见76.9元，收报77元，跌幅3.8%。技术回吐，股价也如腾讯般，逼近20天綫77.5元，短期两股是否确认失20天綫，对12月港股大市走势就有重大启示。如跌穿20天綫，启示12月大市仍以反覆整固为主。若稳守，恒指将有望守住上升轨29000左右。

恒指昨低见29127，收报29177点，全日跌446点或1.5%，大市成交额高达1,719亿元，利淡。恒指跌穿20天綫29279，后市回吐忌再失守上升轨支持29000左右。不然，或要退守至28200。大市整固，股民要保持耐性！

上证昨收报3317点，跌幅0.62%，近日跌势仍维持有限度。国家统计局昨日公布，今年11月份，中国非制造业商务活动指数为54.8，按月上升0.5个百分点。

另外，11月中国制造业采购经理指数（PMI）为51.8，按月升0.2个百分点，高于市场预期的51.4，中国制造业保持稳中有升的发展态势。经济形势偏稳，硬着陆风险不大的宏观因素仍强。不过，目前对A股的主导是资金面，年关惯性资金紧张，加上，内地去金融杠杆的措施陆续推出，风险偏好下降，A股直至12月中旬势将受压调整。内地股市调整之势相信不会失控，守金融底綫，保大市稳步发展，相信也是内地监管所乐见。

对明年中国经济表现，毋须悲观。内地房地产投资今年下半年虽因调控而受抑制，但明年出现急促下挫的可能性就不大。据长江证券研究，本轮房地产调控强调「因城施策」下，一、二綫城市商品房住宅库存去化周期改善至8.1个月，三綫及以下城市去库存效果更显著，已带动全国去化周期降至13.7个月。2018年内地房地产投资或出现分化，一、二綫城市或开启补库周期、对投资形成支撑；三綫及以下房地产投资或自然回落。一、二綫城市当前库存仍处于较低水平的6至12个月区间，土地供应或继续改善，并且房地产商补库存意愿较强，对2018年房地产投资形成支撑。考虑到2018年棚户区改造500万套，较2017年有所减少，叠加住房贷款利率持续回升，三綫及以下城市2018年房地产投资增速或只是自然回落。

有此结论，不妨参考。且看中国海外（00688）及华润置地（01109）两大内房股，前者昨日微升0.4%，收报24.8元；后者微跌0.44%，收报22.45元，逆市靠稳略为造好，不无原由。一来，两股股价由9月高位率先大市滑落调整。二来，两股均是盈利面及财政面稳健，在当前强势股获利回吐、风险胃纳暂降下，资金暂靠拢安全系数较高的蓝筹股也是理想之选。

国指昨日回挫172点或1.5%，收报11475点。除平保走低之外，国寿（02628）亦跌2.7%，中国太保（02601）跌4.5%、新华保险（01336）跌4.1%，内险股明显拖累国指，后市判断跌势是否回顺，还是要看内险股。技术上，国指的整固，宜守稳11360支持位。（完）

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